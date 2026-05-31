WTA 125 Foggia: Il Tabellone Principale e di Qualificazioni. Tante azzurre al via

31/05/2026 19:03 2 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

ITA WTA 125 Foggia – Tabellone Principale – terra
(1) Mayar Sherif EGY vs Carlota Martinez Cirez ESP
Giorgia Pedone ITA vs Ekaterine Gorgodze GEO
(WC) Laura Mair ITA vs Qualifier
(WC) Vittoria Paganetti ITA vs (8) Lucia Bronzetti ITA

(4) Leyre Romero Gormaz ESP vs Xiaodi You CHN
Miriana Tona ITA vs Qualifier
Alice Tubello FRA vs Carole Monnet FRA
Tatiana Prozorova RUS vs (5) Nuria Brancaccio ITA

(WC/7) Varvara Lepchenko USA vs Iryna Shymanovich BLR
Lisa Zaar SWE vs (WC) Tyra Caterina Grant ITA
Tatiana Pieri ITA vs Victoria Bosio ARG
Sapfo Sakellaridi GRE vs (3) Sofia Costoulas BEL

(6) Despina Papamichail GRE vs Chloe Paquet FRA
Qualifier vs Qualifier
Xinyu Gao CHN vs Darya Astakhova RUS
Elizara Yaneva BUL vs (2) Lisa Pigato ITA



ITA WTA 125 Foggia – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Andreea Prisacariu ROU vs Francesca Dell’Edera ITA
(2) Lucia Cortez Llorca ESP vs Viola Turini ITA
(3) Mariia Kozyreva RUS vs Nika Radisic SLO
(4) Yiming Dang CHN vs Eleonora Alvisi ITA

brizz 31-05-2026 20:03

pigato

romero

sherif
grant

bronzetti
monnet
costoulas
papamichail

MATTEO 31-05-2026 19:57

Romero

Grant

Sherif
Pigato

Bronzetti
Prozorova
Costoulas
Paquet

