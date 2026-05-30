Roland Garros 2026: Arnaldi firma un’altra impresa, battuto Collignon in cinque set e ottavi conquistati

Matteo Arnaldi continua a sorprendere al Roland Garros 2026 e conquista un posto negli ottavi di finale dello Slam parigino. L’azzurro ha superato il belga Raphael Collignon al termine di una durissima battaglia chiusa con il punteggio di 6-4 6-7(5) 5-7 6-4 7-6(4) dopo oltre quattro ore di gioco sul Court 14.

Reduce dalla prestigiosa vittoria contro Stefanos Tsitsipas, Arnaldi si è trovato di fronte un avversario in grande fiducia, capace nel turno precedente di eliminare la testa di serie n.5 Ben Shelton.

L’italiano ha iniziato il match nel migliore dei modi, conquistando il primo set per 6-4 grazie a un break ottenuto nei momenti decisivi del parziale. Collignon ha però reagito immediatamente, aggiudicandosi il secondo set al tie-break per 7 punti a 5 e riportando la sfida in equilibrio.

Nel terzo set il belga ha continuato a spingere e, sfruttando qualche passaggio a vuoto dell’azzurro, è riuscito a chiudere 7-5 portandosi avanti due set a uno. Sembrava il momento più difficile per Arnaldi, che invece ha mostrato carattere e qualità, alzando il livello del proprio tennis nel quarto parziale e imponendosi per 6-4.

Il quinto set è stato una battaglia di nervi. Nessuno dei due giocatori è riuscito a prendere il largo e la qualificazione si è decisa al super tie-break finale. Qui Arnaldi ha trovato le energie migliori, giocando con coraggio i punti più importanti e chiudendo per 7 punti a 4, facendo esplodere la propria gioia.

Per il ligure si tratta di uno dei risultati più importanti della carriera e della conferma di un torneo giocato ad altissimo livello. In una parte alta del tabellone rivoluzionata dalle eliminazioni eccellenti dei giorni scorsi, Arnaldi continua così il suo straordinario cammino a Parigi.

Prossimo avversario

Negli ottavi di finale Matteo Arnaldi affronterà il cileno Alejandro Tabilo, che ha eliminato il francese Moise Kouame in quattro set.

GS Roland Garros Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 5 6 7 Raphael Collignon Raphael Collignon 4 7 7 4 6 Vincitore: Matteo Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 7*-4 8*-4 9-4* 6-6 → 7-6 Raphael Collignon 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Raphael Collignon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Raphael Collignon 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Raphael Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Raphael Collignon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Raphael Collignon 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Raphael Collignon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Raphael Collignon 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Raphael Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Raphael Collignon 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Raphael Collignon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Raphael Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Raphael Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Raphael Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Raphael Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Raphael Collignon 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Raphael Collignon 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Raphael Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Raphael Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Raphael Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Raphael Collignon 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Raphael Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Raphael Collignon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Raphael Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Raphael Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Raphael Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Raphael Collignon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Raphael Collignon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Marco Rossi