Roland Garros 2026: Arnaldi firma un’altra impresa, battuto Collignon in cinque set e ottavi conquistati

Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Matteo Arnaldi continua a sorprendere al Roland Garros 2026 e conquista un posto negli ottavi di finale dello Slam parigino. L’azzurro ha superato il belga Raphael Collignon al termine di una durissima battaglia chiusa con il punteggio di 6-4 6-7(5) 5-7 6-4 7-6(4) dopo oltre quattro ore di gioco sul Court 14.
Reduce dalla prestigiosa vittoria contro Stefanos Tsitsipas, Arnaldi si è trovato di fronte un avversario in grande fiducia, capace nel turno precedente di eliminare la testa di serie n.5 Ben Shelton.
L’italiano ha iniziato il match nel migliore dei modi, conquistando il primo set per 6-4 grazie a un break ottenuto nei momenti decisivi del parziale. Collignon ha però reagito immediatamente, aggiudicandosi il secondo set al tie-break per 7 punti a 5 e riportando la sfida in equilibrio.
Nel terzo set il belga ha continuato a spingere e, sfruttando qualche passaggio a vuoto dell’azzurro, è riuscito a chiudere 7-5 portandosi avanti due set a uno. Sembrava il momento più difficile per Arnaldi, che invece ha mostrato carattere e qualità, alzando il livello del proprio tennis nel quarto parziale e imponendosi per 6-4.
Il quinto set è stato una battaglia di nervi. Nessuno dei due giocatori è riuscito a prendere il largo e la qualificazione si è decisa al super tie-break finale. Qui Arnaldi ha trovato le energie migliori, giocando con coraggio i punti più importanti e chiudendo per 7 punti a 4, facendo esplodere la propria gioia.
Per il ligure si tratta di uno dei risultati più importanti della carriera e della conferma di un torneo giocato ad altissimo livello. In una parte alta del tabellone rivoluzionata dalle eliminazioni eccellenti dei giorni scorsi, Arnaldi continua così il suo straordinario cammino a Parigi.
Prossimo avversario
Negli ottavi di finale Matteo Arnaldi affronterà il cileno Alejandro Tabilo, che ha eliminato il francese Moise Kouame in quattro set.
GS Roland Garros
Matteo Arnaldi
6
6
5
6
7
Raphael Collignon
4
7
7
4
6
Vincitore: Matteo Arnaldi
Servizio
Svolgimento
Set 5
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
7*-4
8*-4
9-4*
6-6 → 7-6
Raphael Collignon
6-5 → 6-6
Matteo Arnaldi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Raphael Collignon
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Raphael Collignon
4-3 → 4-4
Raphael Collignon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Matteo Arnaldi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Raphael Collignon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Raphael Collignon
1-0 → 1-1
Matteo Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 4
Raphael Collignon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Raphael Collignon
4-3 → 4-4
Raphael Collignon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Matteo Arnaldi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Raphael Collignon
3-0 → 3-1
Raphael Collignon
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Raphael Collignon
5-6 → 5-7
Matteo Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Raphael Collignon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Raphael Collignon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Matteo Arnaldi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Raphael Collignon
3-2 → 3-3
Raphael Collignon
2-1 → 2-2
Raphael Collignon
1-0 → 1-1
Matteo Arnaldi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
Raphael Collignon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Matteo Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Raphael Collignon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Matteo Arnaldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Raphael Collignon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Matteo Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Raphael Collignon
3-1 → 3-2
Matteo Arnaldi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Raphael Collignon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Matteo Arnaldi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Raphael Collignon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Matteo Arnaldi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Raphael Collignon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Matteo Arnaldi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Raphael Collignon
4-2 → 4-3
Raphael Collignon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Raphael Collignon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Matteo Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Raphael Collignon
0-0 → 0-1
Marco Rossi
3 commenti
Non ha idea di quanti accidenti gli ho tirato per tutti i break che ha restituito in questo match, ma si è fatto perdonare con il super tiebreak giocato alla grande
Che bravo il mio concittadino…sono fiero di te Matteo !!!!
(Per farci due risate, che dopo i 10 set tirati di oggi ho rischiato davvero per la mia salute)
Cari amici, vi scrivo da una lettiga di un corridoio della clinica Quisisana, appena uscito dalla camera iperbarica.
In debito di ossigeno già dall’inizio del quinto set del match di Berrettini, mi hanno trovato che vagavo in zona Tuscolana mescolando e ripetendo frasi (per loro) senza senso, cose come I francesi tifavano contro i due Matteo… Comesana non stava male, perché ha chiamato il dottore? Comesana a casa… Comesana a casa!
E così, equivocando, prendendolo per un indizio, mi hanno portato qui alla Quisisana da un dottore.
Chiarito l’equivoco, dopo un buon pasto a base di semolino, mi hanno proibito di assistere al prossimo incontro dei ragazzi, convocandomi qui, con l’obbligo di firma, un Daspo sanitario-tennistico, il giorno degli ottavi di finale. Dovrò rimanere qui per tutta la durata dei match, confinato nella sala tv del secondo piano, dove la Professoressa Tranquilli sottoporrà me e altri sventurati a ripetute visioni di opere e programmi innocui e rassicuranti come Ascolta si fa sera, un documentario sull’accoppiamento del Bradipo delle foreste pluviali e una rarissima copia di un question time parlamentare tra Rosi Bindi e Romano Prodi analizzato fotogramma per fotogramma.