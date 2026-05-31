Challenger 100 Prostejov: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali
Challenger 100 Prostejov – Tabellone Principale – terra
(1) Sebastian Baez vs Sascha Gueymard Wayenburg
Tristan Boyer vs Filip Cristian Jianu
Yosuke Watanuki vs Pedro Boscardin Dias
(WC) Maxim Mrva vs (5) Dalibor Svrcina
(4) Aleksandr Shevchenko vs Raul Brancaccio
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Luka Pavlovic
Genaro Alberto Olivieri vs (SE) Martin Krumich
Lautaro Midon vs (8) Zdenek Kolar
(7) Roberto Bautista Agut vs (Alt) Hynek Barton
Qualifier vs (WC) Norbert Gombos
Qualifier vs (WC) Jonas Forejtek
Miguel Damas vs (3) Damir Dzumhur
(6) Alex Molcan vs Zsombor Piros
Qualifier vs Qualifier
Vitaliy Sachko vs Qualifier
Qualifier vs (2) Vit Kopriva
Challenger 100 Prostejov – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Daniel Michalski vs (Alt) Andrew Paulson
(WC) Matyas Cerny vs (12) Viktor Durasovic
(Alt) (2) Taro Daniel vs (WC) William Rejchtman Vinciguerra
(Alt) Lukas Pokorny vs (7) Eero Vasa
(3) Carlo Alberto Caniato vs Daniel Siniakov
(Alt) Jakub Nicod vs (8) Alafia Ayeni
(4) Marek Gengel vs Dusan Obradovic
Saba Purtseladze vs (9) Milos Karol
(5) Oleg Prihodko vs (Alt) Michal Krajci
(WC) Jan Kumstat vs Alternate
(6) Daniel Dutra da Silva vs (WC) Marko Bekeni
Tomasz Berkieta vs (10) Andrej Martin
