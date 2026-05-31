Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Prostejov: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

31/05/2026 00:15 Nessun commento
Carlo Alberto Caniato nella foto
Carlo Alberto Caniato nella foto

CZE Challenger 100 Prostejov – Tabellone Principale – terra
(1) Sebastian Baez ARG vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA
Tristan Boyer USA vs Filip Cristian Jianu ROU
Yosuke Watanuki JPN vs Pedro Boscardin Dias BRA
(WC) Maxim Mrva CZE vs (5) Dalibor Svrcina CZE

(4) Aleksandr Shevchenko KAZ vs Raul Brancaccio ITA
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Luka Pavlovic FRA
Genaro Alberto Olivieri ARG vs (SE) Martin Krumich CZE
Lautaro Midon ARG vs (8) Zdenek Kolar CZE

(7) Roberto Bautista Agut ESP vs (Alt) Hynek Barton CZE
Qualifier vs (WC) Norbert Gombos SVK
Qualifier vs (WC) Jonas Forejtek CZE
Miguel Damas ESP vs (3) Damir Dzumhur BIH

(6) Alex Molcan SVK vs Zsombor Piros HUN
Qualifier vs Qualifier
Vitaliy Sachko UKR vs Qualifier
Qualifier vs (2) Vit Kopriva CZE



CZE Challenger 100 Prostejov – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Daniel Michalski POL vs (Alt) Andrew Paulson CZE
(WC) Matyas Cerny CZE vs (12) Viktor Durasovic NOR

(Alt) (2) Taro Daniel JPN vs (WC) William Rejchtman Vinciguerra SWE
(Alt) Lukas Pokorny SVK vs (7) Eero Vasa FIN

(3) Carlo Alberto Caniato ITA vs Daniel Siniakov CZE
(Alt) Jakub Nicod CZE vs (8) Alafia Ayeni USA

(4) Marek Gengel CZE vs Dusan Obradovic SRB
Saba Purtseladze GEO vs (9) Milos Karol SVK

(5) Oleg Prihodko MKD vs (Alt) Michal Krajci SVK
(WC) Jan Kumstat CZE vs Alternate it

(6) Daniel Dutra da Silva BRA vs (WC) Marko Bekeni SVK
Tomasz Berkieta POL vs (10) Andrej Martin SVK

TAG: