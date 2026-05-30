Challenger 125 Perugia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 20 azzurri al via

30/05/2026 23:57
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
ITA Challenger 125 Perugia – Tabellone Principale – terra
(1) Valentin Royer FRA vs Qualifier
Marco Cecchinato ITA vs (Alt) Ilia Simakin RUS
Moez Echargui TUN vs Chun-Hsin Tseng TPE
Timofey Skatov KAZ vs (8) Vilius Gaubas LTU

(4) Henrique Rocha POR vs Qualifier
Gonzalo Bueno PER vs Dusan Lajovic SRB
Luca Nardi ITA vs Qualifier
Remy Bertola SUI vs (7) Francesco Maestrelli ITA

(5) Pablo Llamas Ruiz ESP vs (WC) Michele Ribecai ITA
(SE) Cezar Cretu ROU vs (SE) Jacopo Vasami ITA
Liam Broady GBR vs Qualifier
Gianluca Cadenasso ITA vs (3) Daniel Merida ESP

(6) Andrea Pellegrino ITA vs Qualifier
Roberto Carballes Baena ESP vs Qualifier
(WC) Pierluigi Basile ITA vs Stefano Travaglia ITA
Matteo Gigante ITA vs (WC) (2) Reilly Opelka USA



ITA Challenger 125 Perugia – Tabellone Qualificazione – terra
(1) David Jorda Sanchis ESP vs Diego Fornaci ITA [WC]
Matthew William Donald CZE vs (8) Francesco Forti ITA

(2) Maks Kasnikowski POL vs Ryan Seggerman USA [ALT]
Neri Bartolucci ITA [WC] vs (9) Lucio Ratti ITA

(3) Li Tu AUS vs Lorenzo Carboni ITA
Edoardo Betti ITA [WC] vs (10) Jelle Sels NED

(4) Ioannis Xilas GRE vs Manuel Mazza ITA [ALT]
Benjamin Winter Lopez ESP [ALT] vs (12) Nicolas Alvarez Varona ESP

(5) Oriol Roca Batalla ESP vs Andrea Colombo
ITA [WC] Pietro Fellin ITA vs (7) Manas Dhamne IND

(6) Mika Brunold SUI vs Miguel Tobon COL
Johannes Ingildsen DEN [ALT] vs (11) Enrico Dalla Valle ITA

Devid tosco (Guest) 31-05-2026 00:14

Livello abbastanza mediocre rispetto a quando vinse darderi..

