Challenger 125 Perugia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 20 azzurri al via
Challenger 125 Perugia – Tabellone Principale – terra
(1) Valentin Royer vs Qualifier
Marco Cecchinato vs (Alt) Ilia Simakin
Moez Echargui vs Chun-Hsin Tseng
Timofey Skatov vs (8) Vilius Gaubas
(4) Henrique Rocha vs Qualifier
Gonzalo Bueno vs Dusan Lajovic
Luca Nardi vs Qualifier
Remy Bertola vs (7) Francesco Maestrelli
(5) Pablo Llamas Ruiz vs (WC) Michele Ribecai
(SE) Cezar Cretu vs (SE) Jacopo Vasami
Liam Broady vs Qualifier
Gianluca Cadenasso vs (3) Daniel Merida
(6) Andrea Pellegrino vs Qualifier
Roberto Carballes Baena vs Qualifier
(WC) Pierluigi Basile vs Stefano Travaglia
Matteo Gigante vs (WC) (2) Reilly Opelka
Challenger 125 Perugia – Tabellone Qualificazione – terra
(1) David Jorda Sanchis vs Diego Fornaci [WC]
Matthew William Donald vs (8) Francesco Forti
(2) Maks Kasnikowski vs Ryan Seggerman [ALT]
Neri Bartolucci [WC] vs (9) Lucio Ratti
(3) Li Tu vs Lorenzo Carboni
Edoardo Betti [WC] vs (10) Jelle Sels
(4) Ioannis Xilas vs Manuel Mazza [ALT]
Benjamin Winter Lopez [ALT] vs (12) Nicolas Alvarez Varona
(5) Oriol Roca Batalla vs Andrea Colombo
[WC] Pietro Fellin vs (7) Manas Dhamne
(6) Mika Brunold vs Miguel Tobon
Johannes Ingildsen [ALT] vs (11) Enrico Dalla Valle
Livello abbastanza mediocre rispetto a quando vinse darderi..