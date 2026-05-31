Challenger 50 Centurion: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Stefano Napolitano n.2 del seeding

31/05/2026 00:19
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

ZAF Challenger 50 Centurion – Tabellone Principale – hard
(1) Harold Mayot FRA vs Yusuke Takahashi JPN
(WC) Luc Koenig RSA vs Semen Pankin RUS
Qualifier vs (WC) Devin Badenhorst RSA
Filip Peliwo POL vs (8) Eliakim Coulibaly CIV

(4) Robin Bertrand FRA vs Patrick Zahraj GER
Mukund Sasikumar IND vs Giles Hussey GBR
Robert Strombachs LAT vs Millen Hurrion GBR
Qualifier vs (6) Philip Henning RSA

(7) Mert Alkaya TUR vs Arda Azkara TUR
Qualifier vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA
Luca Castelnuovo SUI vs Mario Gonzalez Fernandez ESP
(WC) Khololwam Montsi RSA vs (3) Calvin Hemery FRA

(5) Akira Santillan JPN vs Qualifier
Sidharth Rawat IND vs Edward Winter AUS
Dominik Palan CZE vs Qualifier
Qualifier vs (2) Stefano Napolitano ITA



ZAF Challenger 50 Centurion – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Alec Beckley RSA vs (Alt) Alexander Zgirovsky BLR
Laurence Teunissen NED vs (12) Thando Longwe-Smit RSA

(2) Tuncay Duran TUR vs Stefan Vujic AUS
(WC) Simphiwe Ngwenya RSA vs (7) Kris Van Wyk RSA

(3) Alexander Donski BUL vs Dillon Beckles USA
(WC) Andreas Scott RSA vs (8) Naoya Honda JPN

(4) Guillaume Dalmasso FRA vs Ofek Shimanov ISR
(WC) Mark Nawa BOT vs (10) Peter Buldorini IRL

(5) Oscar Weightman GBR vs (PR) Dylan Salton RSA
Preston Brown USA vs (11) Keshav Chopra USA

(6) Marc Van Der Merwe RSA vs (WC) Connor Henry Van Schalkwyk NAM
Orel Kimhi ISR vs (9) Michael Zhu USA

