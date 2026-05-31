Challenger 50 Centurion: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Stefano Napolitano n.2 del seeding
Challenger 50 Centurion – Tabellone Principale – hard
(1) Harold Mayot vs Yusuke Takahashi
(WC) Luc Koenig vs Semen Pankin
Qualifier vs (WC) Devin Badenhorst
Filip Peliwo vs (8) Eliakim Coulibaly
(4) Robin Bertrand vs Patrick Zahraj
Mukund Sasikumar vs Giles Hussey
Robert Strombachs vs Millen Hurrion
Qualifier vs (6) Philip Henning
(7) Mert Alkaya vs Arda Azkara
Qualifier vs Constantin Bittoun Kouzmine
Luca Castelnuovo vs Mario Gonzalez Fernandez
(WC) Khololwam Montsi vs (3) Calvin Hemery
(5) Akira Santillan vs Qualifier
Sidharth Rawat vs Edward Winter
Dominik Palan vs Qualifier
Qualifier vs (2) Stefano Napolitano
Challenger 50 Centurion – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Alec Beckley vs (Alt) Alexander Zgirovsky
Laurence Teunissen vs (12) Thando Longwe-Smit
(2) Tuncay Duran vs Stefan Vujic
(WC) Simphiwe Ngwenya vs (7) Kris Van Wyk
(3) Alexander Donski vs Dillon Beckles
(WC) Andreas Scott vs (8) Naoya Honda
(4) Guillaume Dalmasso vs Ofek Shimanov
(WC) Mark Nawa vs (10) Peter Buldorini
(5) Oscar Weightman vs (PR) Dylan Salton
Preston Brown vs (11) Keshav Chopra
(6) Marc Van Der Merwe vs (WC) Connor Henry Van Schalkwyk
Orel Kimhi vs (9) Michael Zhu
