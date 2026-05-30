Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Heilbronn: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md

30/05/2026 23:05 Nessun commento
Lorenzo Giustino nella foto
Lorenzo Giustino nella foto

GER Challenger 100 Heilbronn – Tabellone Principale – terra
(1) Marco Trungelliti ARG vs Qualifier
Yu Hsiou Hsu TPE vs Qualifier
(NG) Diego Dedura GER vs Qualifier
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs (8) Alex Barrena ARG

(3) Jan Choinski GBR vs Tom Gentzsch GER
Luka Mikrut CRO vs (SE) Kilian Feldbausch SUI
Qualifier vs (WC) Max Hans Rehberg GER
Qualifier vs (7) Gauthier Onclin BEL

(5) Hugo Dellien BOL vs (WC) Max Schoenhaus GER
(WC) Mika Petkovic GER vs Alejandro Moro Canas ESP
(Alt) Henri Squire GER vs Qualifier
Frederico Ferreira Silva POR vs (4) Pedro Martinez ESP

(6) Joel Schwaerzler AUT vs Matej Dodig CRO
Pavel Kotov RUS vs Guy Den Ouden NED
Lorenzo Giustino ITA vs Marko Topo GER
Max Houkes NED vs (2) Emilio Nava USA



GER Challenger 100 Heilbronn – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Daniel Elahi Galan COL vs Tim Handel GER [ALT]
Jeremy Schifris GER [WC] vs (7) Marc Polmans AUS

(2) Sumit Nagal IND vs Mariano Kestelboim ARG [ALT]
David Fix GER [WC] vs (12) Alex Marti Pujolras ESP

(3) Abdullah Shelbayh JOR vs Kerim Akkocaoglu GER [WC]
David Eichenseher GER [ALT] vs (10) Raphael Perot FRA

(4) Matteo Martineau FRA vs Sander Jong NED [PR]
Lasse Poertner GER [WC] vs (8) Florian Broska GER

(5) Dominic Stricker SUI vs Adrian Oetzbach GER
Michael Vrbensky CZE vs (9) Marvin Moeller GER

(6) Benjamin Hassan LBN vs Georgii Kravchenko UKR
Max Wiskandt GER [ALT] vs (11) Christoph Negritu GER

TAG: