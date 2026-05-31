Challenger 125 Birmingham: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Mattia Bellucci guida il seeding

31/05/2026 00:02
Mattia Bellucci - Foto Patrick Boren
GBR Challenger 125 Birmingham – Tabellone Principale – erba
(1) Mattia Bellucci ITA vs Alex Bolt AUS
Tristan Schoolkate AUS vs Arthur Fery GBR
Mackenzie McDonald USA vs Nicolai Budkov Kjaer NOR
Jacob Fearnley GBR vs (5) Rinky Hijikata AUS

(3) James Duckworth AUS vs Billy Harris GBR
Yunchaokete Bu CHN vs Lloyd Harris RSA
Qualifier vs (WC) Harry Wendelken GBR
(Alt) Mark Lajal EST vs (8) Leandro Riedi SUI

(7) Coleman Wong HKG vs (WC) Oliver Tarvet GBR
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Otto Virtanen FIN
Jack Pinnington Jones GBR vs (4) Aleksandar Vukic AUS

(6) Sho Shimabukuro JPN vs Shintaro Mochizuki JPN
Qualifier vs Christopher O’Connell AUS
(Alt) Ugo Blanchet FRA vs (WC) Felix Gill GBR
Qualifier vs (2) Kamil Majchrzak POL



GBR Challenger 125 Birmingham – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Martin Damm USA vs Max Basing GBR
Billy Moxon GBR [WC] vs (8) James McCabe AUS

(2) August Holmgren DEN [ALT] vs Oliver Okonkwo GBR
James Watt NZL [ALT] vs (11) Antoine Ghibaudo FRA

(3) Clement Chidekh FRA vs William Jansen GBR [WC]
James Beaven GBR [WC] vs (10) Charles Broom GBR

(4) Elias Ymer SWE vs Anton Matusevich GBR
Sean Hodkin GBR [WC] vs (12) Hamish Stewart GBR

(5) Alexis Galarneau CAN vs Marc-Andrea Huesler SUI
Patrick Brady GBR vs (7) Zhizhen Zhang CHN

(6) Stefanos Sakellaridis GRE vs Filippo Romano ITA
Ben Jones GBR vs (9) Keegan Smith USA

