Challenger 125 Birmingham: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Mattia Bellucci guida il seeding
Challenger 125 Birmingham – Tabellone Principale – erba
(1) Mattia Bellucci vs Alex Bolt
Tristan Schoolkate vs Arthur Fery
Mackenzie McDonald vs Nicolai Budkov Kjaer
Jacob Fearnley vs (5) Rinky Hijikata
(3) James Duckworth vs Billy Harris
Yunchaokete Bu vs Lloyd Harris
Qualifier vs (WC) Harry Wendelken
(Alt) Mark Lajal vs (8) Leandro Riedi
(7) Coleman Wong vs (WC) Oliver Tarvet
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Otto Virtanen
Jack Pinnington Jones vs (4) Aleksandar Vukic
(6) Sho Shimabukuro vs Shintaro Mochizuki
Qualifier vs Christopher O’Connell
(Alt) Ugo Blanchet vs (WC) Felix Gill
Qualifier vs (2) Kamil Majchrzak
Challenger 125 Birmingham – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Martin Damm vs Max Basing
Billy Moxon [WC] vs (8) James McCabe
(2) August Holmgren [ALT] vs Oliver Okonkwo
James Watt [ALT] vs (11) Antoine Ghibaudo
(3) Clement Chidekh vs William Jansen [WC]
James Beaven [WC] vs (10) Charles Broom
(4) Elias Ymer vs Anton Matusevich
Sean Hodkin [WC] vs (12) Hamish Stewart
(5) Alexis Galarneau vs Marc-Andrea Huesler
Patrick Brady vs (7) Zhizhen Zhang
(6) Stefanos Sakellaridis vs Filippo Romano
Ben Jones vs (9) Keegan Smith
TAG: Circuito Challenger
