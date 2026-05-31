Roland Garros GS | Clay | $64137500 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito Challenger Challenger, Copertina
Challenger Vicenza, Chisinau, Kosice, Little Rock e Centurion: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
31/05/2026 08:15 Nessun commento
🇮🇹
Challenger 75 Vicenza
Vicenza, Italia · 31 Maggio 2026
|⛅
|
20°C
Prevalentemente soleggiato, poi temporali · Picco 31°C
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 31 Maggio
|
09:00
⛅
24°
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
⛅
28°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛈
30°
|
15:00
⛈
30°
|
16:00
⛅
31°
|
17:00
⛅
30°
|
18:00
⛅
30°
⚠ Allerta gialla temporali nel pomeriggio: possibile impatto sulle finali
🎾 Programma del giorno — 31 Maggio
|
⛅ Sole e nubi
⛈ Temporali
⚠ Allerta temporali
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
⛈ Temporali
⚠ Allerta temporali
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Jacopo Vasami vs Lukas Neumayer
Il match deve ancora iniziare
🇿🇦
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica · 31 Maggio 2026
|☀
|
7°C
Soleggiato · Picco 22°C
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 31 Maggio
|
09:00
☀
13°
|
10:00
☀
16°
|
11:00
☀
17°
|
12:00
☀
19°
|
13:00
⛅
21°
|
14:00
⛅
21°
|
15:00
⛅
22°
|
16:00
⛅
21°
|
17:00
⛅
19°
|
18:00
☾
18°
✅ Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata
🎾 Programma del giorno — 31 Maggio
|
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Cemento
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Cemento
Centre Court – ore 10:00
Giles Hussey vs Edward Winter
ATP Centurion
Giles Hussey•
0
4
Edward Winter
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Hussey
4-3
E. Winter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
G. Hussey
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
E. Winter
0-15
0-30
0-40
15-40
df
2-2 → 3-2
G. Hussey
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
E. Winter
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
G. Hussey
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
E. Winter
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
🇲🇩
Challenger 100 Chisinau
Chisinau, Moldavia · 31 Maggio 2026
|⛅
|
18°C
Sole e nubi, rovesci verso sera · Picco 20°C
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 31 Maggio
|
10:00
⛅
18°
|
11:00
⛅
19°
|
12:00
⛅
19°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
⛅
20°
|
15:00
☁
20°
|
16:00
☁
20°
|
17:00
🌧
18°
|
18:00
☁
18°
|
19:00
☁
18°
⚠ Rovesci possibili verso sera: attenzione alla chiusura del programma
🎾 Programma del giorno — 31 Maggio
|
⛅ Sole e nubi
🌧 Rovesci serali
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
🌧 Rovesci serali
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Cezar Cretu vs Stefanos Sakellaridis
ATP Chisinau
Cezar Cretu
0
0
Stefanos Sakellaridis
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
🇸🇰
Challenger 50 Kosice
Kosice, Slovacchia · 31 Maggio 2026
|☁
|
17°C
Nuvole e sole, breve rischio rovesci · Picco 24°C
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 31 Maggio
|
09:00
⛅
18°
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
🌧
21°
|
12:00
⛅
21°
|
13:00
⛅
21°
|
14:00
⛅
22°
|
15:00
⛅
22°
|
16:00
⛅
23°
|
17:00
☀
24°
|
18:00
⛅
23°
⚠ Rovesci possibili a metà giornata, poi condizioni in miglioramento
🎾 Programma del giorno — 31 Maggio
|
⛅ Nuvole e sole
🌧 Rovesci
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
🌧 Rovesci
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court V2 – ore 14:00
Martin Krumich vs Kilian Feldbausch
Il match deve ancora iniziare
🇺🇸
Challenger 75 Little Rock
Little Rock, USA · 31 Maggio 2026
|⛅
|
23°C
Nuvole e temporali · Picco 31°C
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 31 Maggio
|
04:00
☁
22°
|
05:00
⛈
22°
|
06:00
⛅
22°
|
07:00
⛅
23°
|
08:00
☁
24°
|
09:00
☁
26°
|
10:00
⛈
27°
|
11:00
☁
28°
|
12:00
☁
30°
|
13:00
☁
31°
⚠ Temporali possibili: attenzione al programma delle finali
🎾 Programma del giorno — 31 Maggio
|
☁ Nuvoloso
⛈ Temporali
⚠ Instabile
🎾 Finali
🏀 Cemento
⛈ Temporali
⚠ Instabile
🎾 Finali
🏀 Cemento
Stadium – ore 20:00
Colton Smith vs Michael Mmoh
Il match deve ancora iniziare
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit