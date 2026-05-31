Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Vicenza, Chisinau, Kosice, Little Rock e Centurion: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

31/05/2026 08:15 Nessun commento
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

🇮🇹
Challenger 75 Vicenza
Vicenza, Italia  ·  31 Maggio 2026

20°C
Prevalentemente soleggiato, poi temporali  ·  Picco 31°C
CIELO Sole e nubi
PIOGGIA Temporali nel pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 31 Maggio
09:00
24°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
30°
16:00
31°
17:00
30°
18:00
30°
⚠  Allerta gialla temporali nel pomeriggio: possibile impatto sulle finali
🎾  Programma del giorno — 31 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 75 F
⛅  Sole e nubi
⛈  Temporali
⚠  Allerta temporali
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Jacopo Vasami ITA vs Lukas Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare







🇿🇦
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica  ·  31 Maggio 2026

7°C
Soleggiato  ·  Picco 22°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 31 Maggio
09:00
13°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
16:00
21°
17:00
19°
18:00
18°
✅  Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata
🎾  Programma del giorno — 31 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
CH 50 F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Cemento

Centre Court – ore 10:00
Giles Hussey GBR vs Edward Winter AUS

ATP Centurion
Giles Hussey
0
4
Edward Winter
0
3
Mostra dettagli







🇲🇩
Challenger 100 Chisinau
Chisinau, Moldavia  ·  31 Maggio 2026

18°C
Sole e nubi, rovesci verso sera  ·  Picco 20°C
CIELO Da soleggiato a nuvoloso
PIOGGIA Rovesci nel tardo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 31 Maggio
10:00
18°
11:00
19°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
20°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
🌧
18°
18:00
18°
19:00
18°
⚠  Rovesci possibili verso sera: attenzione alla chiusura del programma
🎾  Programma del giorno — 31 Maggio
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 100 F
⛅  Sole e nubi
🌧  Rovesci serali
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Cezar Cretu ROU vs Stefanos Sakellaridis GRE

ATP Chisinau
Cezar Cretu
0
0
Stefanos Sakellaridis
0
0
Mostra dettagli







🇸🇰
Challenger 50 Kosice
Kosice, Slovacchia  ·  31 Maggio 2026

17°C
Nuvole e sole, breve rischio rovesci  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvole intermittenti
PIOGGIA Rovesci possibili a metà giornata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 31 Maggio
09:00
18°
10:00
20°
11:00
🌧
21°
12:00
21°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
23°
17:00
24°
18:00
23°
⚠  Rovesci possibili a metà giornata, poi condizioni in miglioramento
🎾  Programma del giorno — 31 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 50 F
⛅  Nuvole e sole
🌧  Rovesci
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court V2 – ore 14:00
Martin Krumich CZE vs Kilian Feldbausch SUI

Il match deve ancora iniziare







🇺🇸
Challenger 75 Little Rock
Little Rock, USA  ·  31 Maggio 2026

23°C
Nuvole e temporali  ·  Picco 31°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Temporali tra mattina e metà giornata
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 31 Maggio
04:00
22°
05:00
22°
06:00
22°
07:00
23°
08:00
24°
09:00
26°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
⚠  Temporali possibili: attenzione al programma delle finali
🎾  Programma del giorno — 31 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
CH 75 F
☁  Nuvoloso
⛈  Temporali
⚠  Instabile
🎾  Finali
🏀  Cemento

Stadium – ore 20:00
Colton Smith USA vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare

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