Roland Garros: Il programma completo di Lunedì 01 Giugno 2026. In campo tre azzurri alla caccia dei quarti di finale
Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Flavio Cobolli vs Zachary Svajda
Maja Chwalinska vs Diane Parry
Felix Auger-aliassime vs Alejandro Tabilo
Aryna Sabalenka vs Naomi Osaka (20:15)
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Anastasia Potapova vs Anna Kalinskaya
Madison Keys vs Diana Shnaider
Juan Manuel Cerundolo vs Matteo Berrettini
Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
4 commenti
Ciao Giampi, quoto tutto,si la pressione è la variabile che temo di più ,del resto chi vince entra tra i primi 8 del Roland non so se mi spiego. Cobollino è quel bambinetto seduto sulla panchina del circolo a mangiare patatine con Berrettini davanti alto e magro e che a domanda : vorresti un giorno giocare come Matteo? senza smettere di mangiare patatine ed alzando solo la testa rispose: magara.Ora sono tutti e due agli ottavi e Dio non voglia che….e mi fermo qui.
L’unico problema per Cobolli è la pressione per essere superfavorito con un giocatore che la terra tra ITF, challenger e atp, l’ha vista pochissimo e con modestissimi risultati fino al suicidio di Cerundolo. Berrettini, se sta bene, dovrebbe soffrire meno che con Comesana e Arnaldi ha il vantaggio di non aver nulla da perdere, vista la classifica di Tiafoe ma che sulla terra è battibile…
Secondo me il Cobolli visto ieri parte favorito contro Svajda in un buon momento ma prima di questo mese di maggio non aveva ottenuto risultati di rilievo. Sorprende però la vittoria sulla terra contro Cerundolo.
Berrettini parte favorito contro Cerundolino per i motivi da me scritti per la partita contro Comesana, il gioco di Matteo servizio e diritto e rovescio in slice scombussola il gioco pallettaro degli argentini .
Per Arnaldi 50% e 50%. Ma voglio espormi 51% 49%.
Un vostro parere, secondo voi sarebbe stata meglio la vittoria dell’abate Faria?
La cavalcata di Berrettini sta assumendo toni commoventi che vanno ben oltre il mero risultato. È l’amico (fisicamente) fragile di De André, è il nostro amico, colui che (senza dimenticare Fognini e Cecchinato) ha seminato ed è emerso come apripista a tutto ciò che abbiamo oggi. Comunque andrà, la sua storia, il suo sorriso sano, verranno sempre ricordati con piacere.