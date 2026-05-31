Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 31 Maggio 2026

31/05/2026 08:24 1 commento
Aurora Zantedeschi nella foto
Aurora Zantedeschi nella foto

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Tsaghkadzor (Armenia), terra battuta – Finale
08:30 Lechno-Wasiutynski F. POL vs Bosio G. ITA

ITF M15 Tsaghkadzor - 2026-05-24T00:00:00Z
Gabriele Bosio
40
3
6
2
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
30
6
2
3
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Grado (Italia), terra battuta – Finale
17:30 Crawford O. GBR vs Ferrari G. ITA
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 15 (Tunisia), cemento – Finale
11:00 Lukosiute A. LTU vs Bertacchi A. ITA
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Bol 2 (Croazia), terra battuta – Finale
10:00 Zantedeschi A. ITA vs Ivanov V. NZL
ITF W35 Bol - 2026-05-24T00:00:00Z
Aurora Zantedeschi
40
3
Valentina Ivanov
40
1
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ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Zaragoza (Spagna), terra battuta – Finale
11:30 Ruggeri J. ITA vs Day K. USA
Il match deve ancora iniziare

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1 commento

utente non registrato 31-05-2026 10:45

Qualcuno ieri ha scritto che Saragozza non darà punti utili per le quali a Wimbledon. Non sono sicuro che sia cosi perche altrimenti le tenniste nella fascia 100/230, impegnate nelle quali del Rg, non possono praticamente caricare punti da 3 settimane? Che senso ha?
In ogni caso risultato inaspettato e ottimo della ruggeri, che non mi sembra abbia proprio un gioco adatto all erba ma qualche soldo in piu non fa mai male e intanto puo iniziare a respirare l aria di uno slam…a tal proposito non capisco perche la de Stefano ci ha rinunciato a prescindere, non giocando in queste settimane, lei si che ha un gioco piu adatto alla superfici veloci
In Croazia la zantedeschi riabilita la pessima prestazione delle italiane la settimana scorsa ( e le giovani pedone, pace e paganetti continuano a fare acqua)…brava anche la bertacchi ma in generale tutte le nostre teenagers dovrebbero stare molto piu avanti in classifica

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