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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 31 Maggio 2026
31/05/2026 08:24 1 commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Tsaghkadzor (Armenia), terra battuta – Finale
08:30 Lechno-Wasiutynski F. vs Bosio G.
ITF M15 Tsaghkadzor - 2026-05-24T00:00:00Z
Gabriele Bosio
40
3
6
2
Fryderyk Lechno-Wasiutynski•
30
6
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3
Gabriele Bosio
15-0
15-15
15-30
15-40
2-2 → 2-3
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Gabriele Bosio
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Gabriele Bosio
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Gabriele Bosio
0-15
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
0-15
15-30
30-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Gabriele Bosio
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Gabriele Bosio
15-0
30-0
40-0
2-0 → 3-0
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
15-0
15-15
15-40
1-0 → 2-0
Gabriele Bosio
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
15-0
30-0
40-0
3-5 → 3-6
Gabriele Bosio
15-0
30-0
40-0
2-5 → 3-5
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
30-0
40-0
2-4 → 2-5
Gabriele Bosio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
15-0
30-0
30-15
40-15
1-3 → 1-4
Gabriele Bosio
0-15
0-30
15-30
15-40
1-2 → 1-3
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
Gabriele Bosio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Grado (Italia), terra battuta – Finale
17:30 Crawford O. vs Ferrari G.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 15 (Tunisia), cemento – Finale
11:00 Lukosiute A. vs Bertacchi A.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Bol 2 (Croazia), terra battuta – Finale
10:00 Zantedeschi A. vs Ivanov V.
ITF W35 Bol - 2026-05-24T00:00:00Z
Aurora Zantedeschi•
40
3
Valentina Ivanov
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aurora Zantedeschi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-1
Valentina Ivanov
0-15
0-30
0-40
15-40
2-1 → 3-1
Aurora Zantedeschi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Valentina Ivanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Zaragoza (Spagna), terra battuta – Finale
11:30 Ruggeri J. vs Day K.
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
1 commento
Qualcuno ieri ha scritto che Saragozza non darà punti utili per le quali a Wimbledon. Non sono sicuro che sia cosi perche altrimenti le tenniste nella fascia 100/230, impegnate nelle quali del Rg, non possono praticamente caricare punti da 3 settimane? Che senso ha?
In ogni caso risultato inaspettato e ottimo della ruggeri, che non mi sembra abbia proprio un gioco adatto all erba ma qualche soldo in piu non fa mai male e intanto puo iniziare a respirare l aria di uno slam…a tal proposito non capisco perche la de Stefano ci ha rinunciato a prescindere, non giocando in queste settimane, lei si che ha un gioco piu adatto alla superfici veloci
In Croazia la zantedeschi riabilita la pessima prestazione delle italiane la settimana scorsa ( e le giovani pedone, pace e paganetti continuano a fare acqua)…brava anche la bertacchi ma in generale tutte le nostre teenagers dovrebbero stare molto piu avanti in classifica