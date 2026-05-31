Jódar, il video chiarisce la polemica: nessuna spinta alla raccattapalle (Video)

Rafael Jódar è finito al centro di una polemica nelle ultime ore al Roland Garros 2026, ma un nuovo video sembra chiarire definitivamente l’episodio avvenuto durante il match contro Alex Michelsen. Il tennista spagnolo era stato accusato sui social di aver spinto una raccattapalle, dopo la diffusione di un filmato ripreso da una prospettiva ingannevole.

Nelle immagini circolate inizialmente, infatti, sembrava che Jódar avesse avuto un contatto con la giovane raccattapalle mentre si stava muovendo a bordo campo. Il video, tagliato e ripreso da un’angolazione sfavorevole, aveva fatto rapidamente il giro dei social, scatenando critiche pesanti nei confronti del giocatore spagnolo.

Jódar, però, aveva già chiarito la propria posizione in conferenza stampa, spiegando di non aver nemmeno toccato la bambina. Il giovane tennista aveva respinto con fermezza l’accusa, sottolineando che mai avrebbe compiuto un gesto del genere nei confronti di una raccattapalle.

Internet volvió a juzgar una escena por un vídeo recortado. Parecía que Rafael Jódar empujaba a una ball girl, pero el plano completo muestra que la joven tropieza sola mientras él hacía un gesto hacia su box. pic.twitter.com/t7Rusa5Eo4 — MentalidadFeroz (@MentalidadFeroz) May 30, 2026

Ora è arrivata anche una nuova ripresa dell’episodio, da un’angolazione più chiara, che mostra come non ci sia stato alcun contatto tra Jódar e la raccattapalle. Una prova importante, che ridimensiona completamente la polemica nata nelle ore successive al match.

Il caso dimostra ancora una volta quanto possa essere rischioso giudicare un episodio da un singolo filmato, soprattutto se incompleto o ripreso da una prospettiva non corretta. In pochi minuti, un’immagine ambigua è bastata per trasformare Jódar nel bersaglio di critiche durissime, prima ancora che venisse verificato cosa fosse realmente accaduto.

Il nuovo video scagiona di fatto il tennista spagnolo, mostrando che la raccattapalle non è stata spinta e che la ricostruzione iniziale era condizionata da un effetto ottico e da un’inquadratura ingannevole.

Per Jódar si tratta di una vicenda spiacevole, arrivata in un momento sportivamente molto importante. Il giovane spagnolo sta vivendo un grande Roland Garros e la vittoria contro Michelsen gli ha permesso di conquistare un risultato pesante nella sua crescita. Una prestazione che rischiava di passare in secondo piano per una polemica nata da immagini non complete.

La lezione, però, resta più ampia: nel tennis come nello sport in generale, il giudizio immediato dei social può diventare molto pericoloso. Un video tagliato, un’angolazione sbagliata e pochi secondi fuori contesto possono bastare per costruire un’accusa grave.

Nel caso di Rafael Jódar, la nuova prova video racconta un’altra storia: nessuna spinta, nessun contatto, nessun gesto scorretto. Solo una polemica alimentata troppo in fretta.





Francesco Paolo Villarico