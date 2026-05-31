Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Zverev e Ruud vs Fonseca (LIVE)
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⛅ Schiarite serali
⚠ Allerta meteo
🎾 4° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Marta Kostyuk vs Iga Swiatek
Elina Svitolina vs Belinda Bencic
Jesper De jong vs Alexander Zverev
Casper Ruud vs Joao Fonseca (20:15)
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Sorana Cirstea vs Xiyu Wang
Rafael Jodar vs Pablo Carreno busta
Mirra Andreeva vs Jil Teichmann
Jakub Mensik vs Andrey Rublev
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Patrik Rikl / Adam Pavlasek vs Neil Oberleitner / Petr Nouza
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova vs Andreja Klepac / Magali Kempen
Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Lucas Miedler / Alexander Erler
Neal Skupski / Desirae Krawczyk vs Yuki Bhambri / Alexandra Panova
Court 14 – Ore: 11:00
Tim Puetz / Kevin Krawietz vs Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga
Evan King / Gabriela Dabrowski vs Jakob Schnaitter / Irina Khromacheva
Alejandro Tabilo / Miguel Reyes-varela vs Luca Sanchez / Arthur Reymond
Manuel Guinard / Kristina Mladenovic vs Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
Court 7 – Ore: 12:00
Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
Marcus Willis / Jakub Paul vs Andrea Vavassori / Simone Bolelli
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina
Andrea Vavassori / Sara Errani vs Christian Harrison / Fanny Stollar
Court 6 – Ore: 11:00
Damir Zhalgasbay vs Yannick Theodor Alexandrescou
Ksenia Efremova vs Ekaterina Dotsenko
Vera Zvonareva / Laura Siegemund vs Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
Benoit Geldof vs Thilo Behrmann
Court 2 – Ore: 11:00
Polina Skliar vs Yu Jun Lin
Nikita Belozertsev vs Kai Thompson
Sarah Ye vs Giulia Safina Popa
Keaton Hance vs Marat Salbiev
Denisa Zoldakova vs Ekaterina Tupitsyna
Court 3 – Ore: 11:00
Jack Secord vs Flynn Thomas
Alisa Oktiabreva vs Chukwumelije Clarke
Arnav Vijay Paparkar vs Vincent Jakob Reisach
Mariia Makarova vs Jordyn Hazelitt
Simone Massellani vs Ryo Tabata
Court 4 – Ore: 11:00
Ha Eum Lee vs Ida Wobker
Lani Chang vs Felitsata Dorofeeva-rybas
Motoharu Abe vs Agassi Rusher
Hollie Smart vs Luna Maria Cinalli
Yannik Alvarez vs Daniel Jovanovski
Court 8 – Ore: 11:00
Michael Antonius vs Kirill Filaretov
Ilary Pistola vs Ruien Zhang
Mark Ceban vs Zangar Nurlanuly
Gavin Goode vs Connor Doig
Adelina Lacinova vs Victoria Luiza Barros
Court 9 – Ore: 11:00
Alyssa James vs Capucine Cedillo- vayson de pradenne
Matei Victor Chelemen vs Kuan-Shou Chen
Yihan Qu vs Maaya Rajeshwaran revathi
Anastasija Cvetkovic vs Alexandra Malova
Savva Rybkin vs Ryan Cozad
Court 10 – Ore: 11:00
Rhys Lawlor vs Kanta Watanabe
Yui Komada vs Lana Virc
Leon Sloboda vs Nicolas Baena
Anna Pushkareva vs Lea Nilsson
Andrew Johnson vs Raffaele Ciurnelli
Court 11 – Ore: 11:00
Nadia Lagaev vs Sol Ailin Larraya guidi
Safir Azam vs Jamie Mackenzie
Sofiia Bielinska vs Eduarda Gomes
Mustafa Ege Sik vs Pedro Henrique Chabalgoity
Tanishk Konduri vs Oliver Majdandzic
Court 12 – Ore: 11:00
Dante Pagani vs Matisse Martin
Jana Kovackova vs Daniel Baranes
Ferdinand Livet novkirichka vs Juan Miguel Bolivar idarraga
Maia Ilinca Burcescu vs Thea Frodin
Ninon Carpentier vs Yu-Chen Lin
Court 13 – Ore: 11:00
Eleejah Inisan vs Marija Lauva
Timeo Trufelli vs Matei Todoran
Welles Newman vs Paola Pinera celorio
Aaron Gabet vs Dimitar Kisimov
Nehira Sanon vs Tereza Hermanova
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
@ Giuliano da Viareggio (#4628436)
Sì, solo tre azzurrini: Raffaele Ciurnelli, Simone Massellani ed Ilary Pistola che è passata attraverso le quali (tutti e tre sono iscritti anche al doppio)
Zverev nel primo pomeriggio e Ruud in prima serata, veramente
ma sono rimasti ugualmente a secco…hanno voluto favorire rinderknek ma alla fine hanno comunque aiutato un italiano…..fanno sempre la figura dei “cazziati e mazziati”
buongiorno a tutti
dunque….
si inizia con il piu giovane e il piu vecchio di spagna (o quasi) di cui non me ne frega niente 😆 ,la guardero solo per vedere se una volta tanto jodar fara’ qualcosa di diverso visto che le sue partite sono tutte uguali…piu che il nuovo nr 1 mi pare il nuovo robot: per chi lo ricorda assomiglia al camerini di rock’n’roll robot.
poi zverev e il LL olandese…il risultato è scontato,zverev merita il titolo del “vincitore perche non c’erano loro”
poi le due partite imperdibili dove io spero sia incluso il finalista e vedere se il fonseca di due giorni fa è stata una rondine o è veramente primavera.
per le ragazze spero in un’altra impresa della kostyuk,in svitolina forever,ovviamente miss cirstea….e impresona della teichmann.
Berrettini purtroppo è al 60% di 3 anni fa… incredibile!
Zverev in tarda serata, Ruud in notturna…Hanno solo volutamente messo alla brace Jannik questi francesacci, sapendo che era il solo modo per poterlo fermare.
Se perticone non vince questo slam potrà prendersi a martellate sui cog… per tutta la vita.
Marcus Uuillis è ancora in giro!
Grande!
Ma, spiacente:
Forza BoleVava!
hai dimenticato Mensik!
Domanda alla redazione: ho la sensazione che i miei post non vengano letti dagli altri utenti, potete rispondermi in merito?
Grazie…….
Oggi giocano le giovani promesse del tennis mondiale, Jodar e Fonseca. Come recitava Silvester Stallone nel film Cobra “Qui la legge si ferma e comincio io”!!
Oggi tutti e 3 i giovani rampanti in campo…………