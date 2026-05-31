Roland Garros 2026 - Day 8 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Zverev e Ruud vs Fonseca (LIVE)

31/05/2026 09:26 12 commenti
Joao Fonseca nella foto - Foto Patrick Boren
Joao Fonseca nella foto - Foto Patrick Boren

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  31 Maggio 2026

19°C
Nuvoloso  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA Allerta temporali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 31 Maggio
09:00
16°
10:00
18°
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19°
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⚠  Allerta gialla temporali e caldo: attenzione al programma di giornata
🎾  Programma del giorno — 31 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
4° Turno · Terra Battuta
RG R4
☁  Nuvoloso
⛅  Schiarite serali
⚠  Allerta meteo
🎾  4° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Marta Kostyuk UKR vs Iga Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

Elina Svitolina UKR vs Belinda Bencic SUI

Il match deve ancora iniziare

Jesper De jong NED vs Alexander Zverev GER

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Casper Ruud NOR vs Joao Fonseca BRA (20:15)

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Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Sorana Cirstea ROU vs Xiyu Wang CHN

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Rafael Jodar ESP vs Pablo Carreno busta ESP

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Mirra Andreeva --- vs Jil Teichmann SUI

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Jakub Mensik CZE vs Andrey Rublev ---

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Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Patrik Rikl CZE / Adam Pavlasek CZE vs Neil Oberleitner AUT / Petr Nouza CZE

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Olivia Nicholls GBR / Tereza Mihalikova SVK vs Andreja Klepac SLO / Magali Kempen BEL

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Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Lucas Miedler AUT / Alexander Erler AUT

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Neal Skupski GBR / Desirae Krawczyk USA vs Yuki Bhambri IND / Alexandra Panova ---

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Court 14 – Ore: 11:00
Tim Puetz GER / Kevin Krawietz GER vs Thiago Agustin Tirante ARG / Roman Andres Burruchaga ARG

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Evan King USA / Gabriela Dabrowski CAN vs Jakob Schnaitter GER / Irina Khromacheva ---

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Alejandro Tabilo CHI / Miguel Reyes-varela MEX vs Luca Sanchez FRA / Arthur Reymond FRA

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Manuel Guinard FRA / Kristina Mladenovic FRA vs Edouard Roger-vasselin FRA / Laura Siegemund GER

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Court 7 – Ore: 12:00
Taylor Townsend USA / Katerina Siniakova CZE vs Makoto Ninomiya JPN / Nadiia Kichenok UKR

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Marcus Willis GBR / Jakub Paul SUI vs Andrea Vavassori ITA / Simone Bolelli ITA

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Dayana Yastremska UKR / Anhelina Kalinina UKR vs Aleksandra Krunic SRB / Anna Danilina KAZ

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Andrea Vavassori ITA / Sara Errani ITA vs Christian Harrison USA / Fanny Stollar HUN

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Court 6 – Ore: 11:00
Damir Zhalgasbay KAZ vs Yannick Theodor Alexandrescou FRA

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Ksenia Efremova FRA vs Ekaterina Dotsenko ---

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Vera Zvonareva --- / Laura Siegemund GER vs Nicole Melichar-martinez USA / Cristina Bucsa ESP

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Benoit Geldof FRA vs Thilo Behrmann AUT

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Court 2 – Ore: 11:00
Polina Skliar UKR vs Yu Jun Lin CHN

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Nikita Belozertsev UZB vs Kai Thompson HKG

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Sarah Ye USA vs Giulia Safina Popa ROU

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Keaton Hance USA vs Marat Salbiev ---

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Denisa Zoldakova CZE vs Ekaterina Tupitsyna ---

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Court 3 – Ore: 11:00
Jack Secord USA vs Flynn Thomas SUI

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Alisa Oktiabreva --- vs Chukwumelije Clarke USA

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Arnav Vijay Paparkar IND vs Vincent Jakob Reisach GER

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Mariia Makarova --- vs Jordyn Hazelitt USA

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Simone Massellani ITA vs Ryo Tabata JPN

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Court 4 – Ore: 11:00
Ha Eum Lee KOR vs Ida Wobker GER

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Lani Chang USA vs Felitsata Dorofeeva-rybas ---

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Motoharu Abe JPN vs Agassi Rusher USA

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Hollie Smart GBR vs Luna Maria Cinalli ARG

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Yannik Alvarez PUR vs Daniel Jovanovski AUS

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Court 8 – Ore: 11:00
Michael Antonius USA vs Kirill Filaretov ---

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Ilary Pistola ITA vs Ruien Zhang CHN

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Mark Ceban GBR vs Zangar Nurlanuly KAZ

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Gavin Goode USA vs Connor Doig RSA

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Adelina Lacinova LAT vs Victoria Luiza Barros BRA

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Court 9 – Ore: 11:00
Alyssa James JAM vs Capucine Cedillo- vayson de pradenne FRA

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Matei Victor Chelemen ROU vs Kuan-Shou Chen TPE

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Yihan Qu CHN vs Maaya Rajeshwaran revathi IND

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Anastasija Cvetkovic SRB vs Alexandra Malova ---

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Savva Rybkin --- vs Ryan Cozad USA

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Court 10 – Ore: 11:00
Rhys Lawlor GBR vs Kanta Watanabe JPN

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Yui Komada JPN vs Lana Virc SRB

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Leon Sloboda SVK vs Nicolas Baena PER

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Anna Pushkareva --- vs Lea Nilsson SWE

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Andrew Johnson USA vs Raffaele Ciurnelli ITA

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Court 11 – Ore: 11:00
Nadia Lagaev CAN vs Sol Ailin Larraya guidi ARG

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Safir Azam USA vs Jamie Mackenzie GER

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Sofiia Bielinska UKR vs Eduarda Gomes BRA

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Mustafa Ege Sik AUS vs Pedro Henrique Chabalgoity BRA

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Tanishk Konduri USA vs Oliver Majdandzic GER

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Court 12 – Ore: 11:00
Dante Pagani ARG vs Matisse Martin FRA

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Jana Kovackova CZE vs Daniel Baranes FRA

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Ferdinand Livet novkirichka FRA vs Juan Miguel Bolivar idarraga COL

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Maia Ilinca Burcescu ROU vs Thea Frodin USA

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Ninon Carpentier FRA vs Yu-Chen Lin TPE

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Court 13 – Ore: 11:00
Eleejah Inisan FRA vs Marija Lauva LAT

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Timeo Trufelli FRA vs Matei Todoran ROU

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Welles Newman USA vs Paola Pinera celorio ESP

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Aaron Gabet FRA vs Dimitar Kisimov BUL

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Nehira Sanon FRA vs Tereza Hermanova CZE

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12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Mario Uk (Guest) 31-05-2026 10:22

@ Giuliano da Viareggio (#4628436)

Sì, solo tre azzurrini: Raffaele Ciurnelli, Simone Massellani ed Ilary Pistola che è passata attraverso le quali (tutti e tre sono iscritti anche al doppio)

 12
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Peter Parker 31-05-2026 10:14

Scritto da Intenditore
Zverev in tarda serata, Ruud in notturna…Hanno solo volutamente messo alla brace Jannik questi francesacci, sapendo che era il solo modo per poterlo fermare.

Zverev nel primo pomeriggio e Ruud in prima serata, veramente

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magilla 31-05-2026 10:00

Scritto da Intenditore
Zverev in tarda serata, Ruud in notturna…Hanno solo volutamente messo alla brace Jannik questi francesacci, sapendo che era il solo modo per poterlo fermare.

ma sono rimasti ugualmente a secco…hanno voluto favorire rinderknek ma alla fine hanno comunque aiutato un italiano…..fanno sempre la figura dei “cazziati e mazziati”

 10
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magilla 31-05-2026 09:58

buongiorno a tutti

dunque….
si inizia con il piu giovane e il piu vecchio di spagna (o quasi) di cui non me ne frega niente 😆 ,la guardero solo per vedere se una volta tanto jodar fara’ qualcosa di diverso visto che le sue partite sono tutte uguali…piu che il nuovo nr 1 mi pare il nuovo robot: per chi lo ricorda assomiglia al camerini di rock’n’roll robot.

poi zverev e il LL olandese…il risultato è scontato,zverev merita il titolo del “vincitore perche non c’erano loro”

poi le due partite imperdibili dove io spero sia incluso il finalista e vedere se il fonseca di due giorni fa è stata una rondine o è veramente primavera.

per le ragazze spero in un’altra impresa della kostyuk,in svitolina forever,ovviamente miss cirstea….e impresona della teichmann.

 9
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+1: Detuqueridapresencia
Betafasan 31-05-2026 09:44

Berrettini purtroppo è al 60% di 3 anni fa… incredibile!

 8
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Intenditore 31-05-2026 09:33

Zverev in tarda serata, Ruud in notturna…Hanno solo volutamente messo alla brace Jannik questi francesacci, sapendo che era il solo modo per poterlo fermare.

 7
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PIF (Guest) 31-05-2026 09:22

Se perticone non vince questo slam potrà prendersi a martellate sui cog… per tutta la vita.

 6
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tinapica 31-05-2026 08:43

Marcus Uuillis è ancora in giro!
Grande!
Ma, spiacente:
Forza BoleVava!

 5
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Giuliano da Viareggio (Guest) 31-05-2026 08:13

Scritto da il capitano
Oggi giocano le giovani promesse del tennis mondiale, Jodar e Fonseca. Come recitava Silvester Stallone nel film Cobra “dove finisce la legge, comincio io”!!

hai dimenticato Mensik!

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+1: il capitano, Detuqueridapresencia
Giuliano da Viareggio (Guest) 31-05-2026 08:12

Domanda alla redazione: ho la sensazione che i miei post non vengano letti dagli altri utenti, potete rispondermi in merito?
Grazie…….

 3
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+1: marcauro
il capitano 31-05-2026 08:12

Oggi giocano le giovani promesse del tennis mondiale, Jodar e Fonseca. Come recitava Silvester Stallone nel film Cobra “Qui la legge si ferma e comincio io”!!

 2
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+1: marcauro, Detuqueridapresencia
Giuliano da Viareggio (Guest) 31-05-2026 08:08

Oggi tutti e 3 i giovani rampanti in campo…………

 1
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