Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 31 Maggio 2026

Jacopo Vasami classe 2007
Roland Garros – terra
R16 Paul /Willis – Bolelli /Vavassori 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Vavassori /Errani vs Harrison /Stollar 4° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Vicenza – terra
F Vasami – Neumayer Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Birmingham – erba
Q1 Alternate – Romano 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Perugia – terra
Q1 Xilas – Mazza Inizio 10:00
ATP Perugia
Ioannis Xilas [4]
30
4
Manuel Mazza•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mazza
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
I. Xilas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Mazza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
I. Xilas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Mazza
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
I. Xilas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Q1 Tu – Carboni 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Fellin – Dhamne 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Ingildsen – Dalla Valle 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Betti – Sels Inizio 10:00
ATP Perugia
Edoardo Betti•
0
4
Jelle Sels [10]
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sels
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
J. Sels
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Q1 Jorda Sanchis – Fornaci 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Donald – Forti 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Bartolucci – Ratti 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Roca Batalla – Colombo 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Prostejov – terra
Q1 Caniato – Siniakov Inizio 10:00
ATP Prostejov
Carlo Alberto Caniato [3]•
15
5
Daniel Siniakov
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Siniakov
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
C. Alberto Caniato
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Alberto Caniato
4-2 → 4-3
D. Siniakov
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
3-2 → 4-2
C. Alberto Caniato
2-2 → 3-2
C. Alberto Caniato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
D. Siniakov
15-0
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
C. Alberto Caniato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
3 commenti
@ Jack (#4628437)
Su Supertennis non la fanno vedere ed in teoria la si potrebbe vedere su: https://www.atptour.com/en/atp-challenger-tour/challenger-tv
ma al momento ci sono solo i video delle semifinali di Vicenza, non so se alle 11:00 si potrà vedere anche la finale.
Non ho visto postazioni televisive sul campo centrale di Vicenza … almeno sino a ieri sera, poi non so
Sapete se la finale di Vincenza su Supertennis la farà vedere?? Perché sui programmi non è indicata ancora. Grazie