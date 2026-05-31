Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 31 Maggio 2026

31/05/2026 07:41 3 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

FRA Roland Garros – terra
R16 Paul SUI/Willis GBR – Bolelli ITA/Vavassori ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Vavassori ITA/Errani ITA vs Harrison USA/Stollar HUN 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Vicenza – terra
F Vasami ITA – Neumayer AUT Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare



GBR CH 125 Birmingham – erba
Q1 Alternate it – Romano ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Perugia – terra
Q1 Xilas GRE – Mazza ITA Inizio 10:00

ATP Perugia
Ioannis Xilas [4]
30
4
Manuel Mazza
40
3
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Q1 Tu AUS – Carboni ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Fellin ITA – Dhamne IND 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Ingildsen DEN – Dalla Valle ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Betti ITA – Sels NED Inizio 10:00

ATP Perugia
Edoardo Betti
0
4
Jelle Sels [10]
0
5
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Q1 Jorda Sanchis ESP – Fornaci ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Donald CZE – Forti ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Bartolucci ITA – Ratti ARG 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Roca Batalla ESP – Colombo ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



CZE CH 100 Prostejov – terra
Q1 Caniato ITA – Siniakov CZE Inizio 10:00

ATP Prostejov
Carlo Alberto Caniato [3]
15
5
Daniel Siniakov
15
5
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3 commenti

piper 31-05-2026 10:27

@ Jack (#4628437)

Su Supertennis non la fanno vedere ed in teoria la si potrebbe vedere su: https://www.atptour.com/en/atp-challenger-tour/challenger-tv
ma al momento ci sono solo i video delle semifinali di Vicenza, non so se alle 11:00 si potrà vedere anche la finale.

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Edoardo (Guest) 31-05-2026 10:11

Non ho visto postazioni televisive sul campo centrale di Vicenza … almeno sino a ieri sera, poi non so

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Jack (Guest) 31-05-2026 08:11

Sapete se la finale di Vincenza su Supertennis la farà vedere?? Perché sui programmi non è indicata ancora. Grazie

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