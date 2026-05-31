Challenger 75 Tyler: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

31/05/2026
Adam Walton nella foto - Foto Getty Images

USA Challenger 75 Tyler – Tabellone Principale – hard
(1) Adam Walton AUS vs Tung-Lin Wu TPE
Andres Martin USA vs (PR) Blake Ellis AUS
(WC) Landon Ardila USA vs Tyler Zink USA
(CO) Timo Legout FRA vs (7) Andy Andrade ECU

(3) Liam Draxl CAN vs Yasutaka Uchiyama JPN
(WC) Sebastian Gorzny USA vs Qualifier
Qualifier vs (PR) Aidan Mayo USA
Qualifier vs (5) Colton Smith USA

(6) Bernard Tomic AUS vs Qualifier
(NG) Henry Searle GBR vs Mitchell Krueger USA
Blaise Bicknell JAM vs Johannus Monday GBR
Qualifier vs (4) Nicolas Mejia COL

(8) Edas Butvilas LTU vs (WC) Trevor Svajda USA
Fajing Sun CHN vs Andre Ilagan USA
Murphy Cassone USA vs Qualifier
(Alt) Yuta Shimizu JPN vs (2) Dane Sweeny AUS




USA Challenger 75 Tyler – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Braden Shick USA vs Dan Martin CAN
(WC) Ronald Hohmann USA vs (8) Adria Soriano Barrera COL

(2) Daniel Milavsky USA vs (WC) William Manning USA
(WC) Ryan Colby USA vs (14) Christian Langmo USA

(3) Hayato Matsuoka JPN vs (WC) Jerry Roddick USA
Pavle Marinkov AUS vs (12) Masamichi Imamura JPN

(13) Quinn Vandecasteele USA vs (Alt) Erik Arutiunian BLR
Alternate it vs (9) Hiroki Moriya JPN

(5) Daniel Masur GER vs (Alt) Bruno Kuzuhara USA
Alternate it vs (7) Andrew Fenty USA

(6) Garrett Johns USA vs Olaf Pieczkowski POL
(Alt) Karl Poling USA vs (11) Jay Friend JPN

3 commenti

brizz 31-05-2026 09:29

sweeny

walton

draxl
monday

andrade
c.smith
searle
butvilas

miky85 31-05-2026 08:20

Draxl

Tomic

Walton
Ilagan

Zink
Smith
Monday
Cassone

patrick 31-05-2026 07:57

SMITH

SWEENY

WALTON
KRUEGER

ZINK
DRAXL
MEJIA
SVAJDA

