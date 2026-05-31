Roland Garros, ma non solo. Anche all’ITF di San Gregorio di Catania si discute di tennis a “temperature estreme”. Scelta la via dei match anche in prima serata

Partite al mattino presto, pausa nelle ore centrali della giornata e ripresa nel pomeriggio e in serata. È questa la principale novità della sessione estiva degli ITF W35 di San Gregorio di Catania, al via dal 7 al 21 giugno con la GlobalPharma Cup e la SPC Cup, organizzate da Leotennis sui campi del Circolo Tennis Monte Kà Tira.

Dopo le due manifestazioni disputate a marzo, il circolo catanese completa il poker di tornei internazionali femminili programmati nella prima parte del 2026, adottando una pianificazione studiata per tutelare le atlete dalle elevate temperature previste nel periodo. “In qualunque manifestazione outdoor il meteo rappresenta una variabile fondamentale – ha spiegato il direttore del torneo Renato Morabito -. A marzo abbiamo dovuto fare i conti con la pioggia, mentre adesso siamo a giugno, siamo in Sicilia e il caldo era una condizione prevista e messa in conto. Per questo motivo il calendario delle gare sarà organizzato in maniera diversa rispetto all’edizione primaverile”.

Il dibattito acceso nelle ultime settimane al Roland Garros sulle condizioni climatiche e sugli orari di gioco trova un riflesso anche all’ITF di San Gregorio di Catania. Per questo, nelle giornate con il maggior numero di incontri, il programma prevede l’avvio delle partite nelle prime ore del mattino, una pausa nelle fasce più calde e la successiva ripresa delle attività nel pomeriggio e spesso anche in sessione serale. “L’idea è quella di evitare alle giocatrici di scendere in campo nelle ore più calde della giornata – ha proseguito Morabito -. Una scelta che ci permetterà di ridurre il rischio di malori o colpi di calore e di garantire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento del torneo”.

Sul piano tecnico, il torneo si presenta ancora una volta con un tabellone di alto livello, con la presenza di giocatrici tra le prime 200 del ranking mondiale, alcune delle più interessanti giovani del tennis italiano e un qualificato gruppo di atlete straniere. Tra i nomi di richiamo spicca quello di Nadia Podoroska, alla quale l’organizzazione ha assegnato una wild card per il tabellone principale di entrambi i tornei. Specialista della terra rossa, l’argentina fu protagonista di una delle più belle sorprese del Roland Garros 2020, quando raggiunse le semifinali partendo dalle qualificazioni. È stata n°36 del ranking WTA. “Con i due tornei che stanno per iniziare completiamo il poker di manifestazioni che avevamo programmato per i primi mesi dell’anno grazie alla collaborazione e all’ospitalità del Circolo Tennis Monte Kà Tira – ha sottolineato Morabito -. Saranno due settimane di ottimo tennis femminile, con tante italiane molto competitive e una presenza internazionale particolarmente qualificata”.

La sessione estiva arriva dopo il confronto con l’International Tennis Federation sul possibile passaggio alla categoria W50. Proprio gli elevati standard organizzativi garantiti nell’ultimo decennio da Leotennis avevano spinto l’ITF a bussare alla porta del circolo catanese, proponendo un upgrade che avrebbe rappresentato una prima assoluta per il tennis femminile dell’Isola. Successivamente, però, la federazione internazionale ha rivisto alcuni aspetti della propria decisione. Da qui Leotennis ha scelto di sostenere direttamente i costi e la gestione di alcuni servizi, evitando di esternalizzarli e compiendo un ulteriore investimento a favore del proprio modello organizzativo.

Un upgrade per l’upgrade, dunque, che vuole creare le condizioni per ospitare a San Gregorio di Catania i primi storici tornei ITF W50 già a partire dal 2027. Con l’avvio della prima settimana di gare, prevista dal 7 al 14 giugno, entra dunque nella fase conclusiva il ciclo di quattro tornei internazionali programmato da Leotennis nel 2026. Un progetto che inizia a consolidare il ruolo di San Gregorio di Catania nel panorama del tennis femminile internazionale.