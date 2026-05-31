Bolelli e Vavassori senza problemi: quarti di finale raggiunti al Roland Garros
Prosegue senza intoppi la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. La coppia azzurra, fresca vincitrice degli Internazionali d’Italia e ancora alla ricerca di quel titolo Slam che finora è sfuggito nonostante tre finali raggiunte, supera con autorità lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4 6-2, conquistando l’accesso ai quarti di finale.
Una vittoria netta, costruita con pazienza e grande solidità nei momenti decisivi, in una giornata completamente diversa rispetto a quelle vissute nei turni precedenti. La temperatura è scesa di quasi dieci gradi, il cielo è rimasto coperto per gran parte dell’incontro e qualche raffica di vento ha reso più complicata la gestione dei servizi e delle traiettorie.
Il primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio. Paul e Willis sono riusciti a procurarsi quattro palle break nel corso della frazione, senza però riuscire a concretizzarne nemmeno una. Bolelli e Vavassori hanno invece dimostrato tutta la loro concretezza. Sul 5-4 è arrivata l’unica opportunità in risposta e gli azzurri non se la sono lasciata sfuggire. Una risposta aggressiva e una successiva volée vincente hanno consegnato loro il break decisivo e il primo set per 6-4.
Dopo una prima frazione combattuta, il match ha preso una direzione ben precisa nel secondo set. L’equilibrio è durato fino al 3-2 in favore degli italiani. Nel sesto gioco è arrivata la prima vera occasione della frazione e una risposta perfetta di Bolelli ha aperto la strada al break del 4-2. Da quel momento la coppia azzurra ha preso definitivamente il controllo della partita. Un eccellente turno di servizio di Bolelli ha consolidato immediatamente il vantaggio per il 5-2, mentre Paul e Willis non sono più riusciti a trovare soluzioni per riaprire l’incontro. Nel game conclusivo Vavassori ha piazzato tre ottime prime d e Bolelli ha fatto ancora una volta la differenza a rete, chiudendo gli spazi agli avversari e sigillando il successo. È bastato un solo match point per archiviare la pratica e certificare il passaggio ai quarti di finale.
Per la coppia azzurra è stata una giornata relativamente tranquilla, una rarità in uno Slam dove spesso ogni dettaglio può fare la differenza. La strada verso il sogno del primo titolo Major insieme è ancora lunga, ma il cammino prosegue nel migliore dei modi. Dopo il trionfo di Roma, Bolelli e Vavassori continuano a confermare di essere una delle coppie più solide del tennis mondiale.
dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani
TAG: Andrea Vavassori, Roland Garros, Roland Garros 2026, Simone Bolelli
2 commenti
Bravissimi a sfruttare il tabellone che si è aperto dalla loro parte. Ora hanno ancora un turno abbordabilissimo. Poi si vedrà… comunque sono punti importanti nella race e se si avanza senza faticare troppo si può sognare lo slam.
Mitici!!!