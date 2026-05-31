Bolelli e Vavassori senza problemi: quarti di finale raggiunti al Roland Garros

Prosegue senza intoppi la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. La coppia azzurra, fresca vincitrice degli Internazionali d’Italia e ancora alla ricerca di quel titolo Slam che finora è sfuggito nonostante tre finali raggiunte, supera con autorità lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4 6-2, conquistando l’accesso ai quarti di finale.

Una vittoria netta, costruita con pazienza e grande solidità nei momenti decisivi, in una giornata completamente diversa rispetto a quelle vissute nei turni precedenti. La temperatura è scesa di quasi dieci gradi, il cielo è rimasto coperto per gran parte dell’incontro e qualche raffica di vento ha reso più complicata la gestione dei servizi e delle traiettorie.

Il primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio. Paul e Willis sono riusciti a procurarsi quattro palle break nel corso della frazione, senza però riuscire a concretizzarne nemmeno una. Bolelli e Vavassori hanno invece dimostrato tutta la loro concretezza. Sul 5-4 è arrivata l’unica opportunità in risposta e gli azzurri non se la sono lasciata sfuggire. Una risposta aggressiva e una successiva volée vincente hanno consegnato loro il break decisivo e il primo set per 6-4.

Dopo una prima frazione combattuta, il match ha preso una direzione ben precisa nel secondo set. L’equilibrio è durato fino al 3-2 in favore degli italiani. Nel sesto gioco è arrivata la prima vera occasione della frazione e una risposta perfetta di Bolelli ha aperto la strada al break del 4-2. Da quel momento la coppia azzurra ha preso definitivamente il controllo della partita. Un eccellente turno di servizio di Bolelli ha consolidato immediatamente il vantaggio per il 5-2, mentre Paul e Willis non sono più riusciti a trovare soluzioni per riaprire l’incontro. Nel game conclusivo Vavassori ha piazzato tre ottime prime d e Bolelli ha fatto ancora una volta la differenza a rete, chiudendo gli spazi agli avversari e sigillando il successo. È bastato un solo match point per archiviare la pratica e certificare il passaggio ai quarti di finale.

Per la coppia azzurra è stata una giornata relativamente tranquilla, una rarità in uno Slam dove spesso ogni dettaglio può fare la differenza. La strada verso il sogno del primo titolo Major insieme è ancora lunga, ma il cammino prosegue nel migliore dei modi. Dopo il trionfo di Roma, Bolelli e Vavassori continuano a confermare di essere una delle coppie più solide del tennis mondiale.

GS Roland Garros Marcus Willis / Jakub Paul Marcus Willis / Jakub Paul 4 3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5] Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5] 6 6 Vincitore: Andrea VavassoriSimone Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Marcus Willis / Jakub Paul 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Marcus Willis / Jakub Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Marcus Willis / Jakub Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Marcus Willis / Jakub Paul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Marcus Willis / Jakub Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Marcus Willis / Jakub Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Marcus Willis / Jakub Paul 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Marcus Willis / Jakub Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Marcus Willis / Jakub Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani