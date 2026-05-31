59° edizione del Torneo Avvenire Under 14: Al via gli incontri del tabellone principale
Due giorni di tennis, fatica e sudore sono serviti a 8 ragazze e 8 ragazzi per accedere all’inizio di un sogno: la conquista del tabellone principale della 59° edizione del Torneo Avvenire Under 14 Super Category, che si disputa sui campi del Club Ambrosiano. Un’altalena di quasi 100 incontri tra sabato 30 e domenica 31 maggio, che ha catalizzato l’interesse dei tanti appassionati presenti sui vari campi del club meneghino in luogo di un ponte vacanziero per il 2 Giugno.
Il primo a conquistare il main draw boys è stato il ceco Sebastian Schamberger (n.8 del seeding cadetto) che ha avuto la meglio con un doppio 6-4 sull’olandese Sanchez Escudero. Tra le ragazze invece la prima a centrare la qualificazione al tabellone principale è stata la giapponese Mio Ohta 6-3 6-1 sull’azzurra Benedetta Amigo.
Al momento al netto di eventuali lucky loser nessun italiano è riuscito ad approdare nel main draw boys: Lorenzo Bernabei è stato sconfitto infatti 15-13 al match tie-break dal romeno Vasii, mentre Mattia Moretti è stato costretto al ritiro nel primo set contro il francese Eyrignoux Raisin.
Matilde Amich è stata l’unica tra ragazzi e ragazze a superare i tre turni del tabellone cadetto grazie alla vittoria nel derby con Anna Campagno regolata al match tie-break del terzo set per 10-6
Nel frattempo sono stati sorteggiati dal supervisor Konstantin Zasjadko due tabelloni principali di boys & girls.
Nel tabellone maschile sono 17 i giovani azzurri presenti, tra cui Nicholas Lyam Basilone accreditato della testa di serie numero 14. Lo slovacco Martin Adamca numero 1 del mondo e del seeding meneghino affronterà l’austriaco Fabian Leitner. Avversario azzurro anche per Rafael Papoian, testa di serie numero 2, che risponde al nome di Mattia Bongiovanni. Numero 3 e 4 saranno rispettivamente il portoghese Luis Bernardo Saraiva e lo svizzero Richard Mitchell.
Sono 22 le azzurre presenti nel main draw, nessuna di loro è compresa tra le teste di serie. La romena Eva Maria Bulai guida il plotone delle favorite dall’alto della leadership nella classifica mondiale stilata da Tennis Europe Junior e nel primo turno se la vedrà con l’italiana Giorgia Lanza in tabellone grazie a una wild card. Dall’altra parte l’ucraina Kocherzhenko numero 2 del seeding e 4 del mondo di categoria affronterà Gaia Serra Zanetti, nipote di Adriana Serra Zanetti ex n.38 del ranking Wta.
Nel pomeriggio si è svolta l’attesa cerimonia di apertura sul campo centrale che ha visto sfilare giocatori e giocatrici dei 27 paesi (ai 23 già noti alla vigilia si sono aggiunti Australia, Germania, Lituania e Lussemburgo) rappresentati al torneo: un momento nel quale si è voluta veicolare l’importanza di ciò che il Torneo Avvenire ha rappresentato e rappresenta nel panorama mondiale del tennis giovanile al di là di vincere o perdere che sta nella logica di una competizione sportiva ad ogni livello.
Avvenire, Under 14 Boys, qualificati:
- Sebastian Schamberger (CZE)
- Kajus Seliukas (LTU)
- Ivan Sinyakov
- Tudor Ursachi (GER)
- Williams Nikolas Vasii (ROU)
- Loris Da Silva (FRA)
- Enzo Pedrosa (FRA)
- Elyo Eyrignoux Raisin (FRA)
Avvenire, Under 14 Girls, qualificate:
- Mio Ohta (JPN)
- Michaela Filova (CZE)
- Meina Hirai (JPN)
- Ana Marija Rebic (CRO)
- Alessandra Urga (GER)
- Carina Borck (GER)
- Gloria Temgoua (GER)
- Matilde Amich (ITA)
Domani si inizia alle 9. Sui campi del Club Ambrosiano si giocheranno gli incontri il primo turno maschile e femminile per un totale di 64 match (32 boys, 32 girls).
DOVE SEGUIRE GLI INCONTRI
I match del campo centrale e del campo 1 saranno trasmessi sulla piattaforma Tennis Europe, la pagina Facebook del Club Ambrosiano e i canali SportWatchers fin dai primi turni di main draw, le semifinali e le finali, venerdì 5 e sabato 6 giugno andranno in onda in diretta su SupertenniX.
INGRESSO LIBERO
L’ingresso nella storica struttura del Tennis Club Ambrosiano è libero per tutta la durata della manifestazione, dalle qualificazioni fino alle finali in programma sabato 6 giugno.
COME ARRIVARE AL TC AMBROSIANO
Si trova in via Feltre 33 a Milano nella zona est della città, a ridosso del Parco Lambro.
Il trasporto pubblico della rete Atm Milano è il modo più rapido per arrivare:
Metropolitana (Linea Verde M2): Scendete alla fermata Udine. Una volta usciti dalla stazione, imboccate a piedi Via Feltre. Il club si trova a circa 10 minuti di camminata procedendo dritto lungo la via.
Autobus: Potete utilizzare la linea 55 (che ferma proprio lungo Via Feltre nelle immediate vicinanze del club) o le linee 75 e 175 che transitano in zona Lambrate/Udine.
In Auto e Tangenziale
Il Tennis Club Ambrosiano gode di un’ampia disponibilità di parcheggio all’esterno:
Dalla Tangenziale Est (A51): Prendete l’uscita 8a (Lambrate / Via Rombon). Seguite le indicazioni per il centro città immettendoti su Via Rombon, poi svoltate a destra in Via Passo Rolle e infine a sinistra in Via Feltre fino al civico 33.
Tabellone principale maschile
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Tabellone principale femminile
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Tabellone maschile Qualificazioni
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Tabellone femminile Qualificazioni
https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455/draw/6
Ordine di gioco
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Acceptance List
https://te.tournamentsoftware.com/sport/acceptancelist.aspx?id=079de5f9-ff49-47f1-a29d-92ab44cdd455
Factsheet – Info e dettagli Torneo Avvenire 2026:
https://te.tournamentsoftware.com/sport/factsheet.aspx?id=079de5f9-ff49-47f1-a29d-92ab44cdd455
TAG: Torneo Avvenire, Torneo Avvenire 2026
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