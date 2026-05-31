59° edizione del Torneo Avvenire Under 14: Al via gli incontri del tabellone principale

Due giorni di tennis, fatica e sudore sono serviti a 8 ragazze e 8 ragazzi per accedere all’inizio di un sogno: la conquista del tabellone principale della 59° edizione del Torneo Avvenire Under 14 Super Category, che si disputa sui campi del Club Ambrosiano. Un’altalena di quasi 100 incontri tra sabato 30 e domenica 31 maggio, che ha catalizzato l’interesse dei tanti appassionati presenti sui vari campi del club meneghino in luogo di un ponte vacanziero per il 2 Giugno.

Il primo a conquistare il main draw boys è stato il ceco Sebastian Schamberger (n.8 del seeding cadetto) che ha avuto la meglio con un doppio 6-4 sull’olandese Sanchez Escudero. Tra le ragazze invece la prima a centrare la qualificazione al tabellone principale è stata la giapponese Mio Ohta 6-3 6-1 sull’azzurra Benedetta Amigo.

Al momento al netto di eventuali lucky loser nessun italiano è riuscito ad approdare nel main draw boys: Lorenzo Bernabei è stato sconfitto infatti 15-13 al match tie-break dal romeno Vasii, mentre Mattia Moretti è stato costretto al ritiro nel primo set contro il francese Eyrignoux Raisin.

Matilde Amich è stata l’unica tra ragazzi e ragazze a superare i tre turni del tabellone cadetto grazie alla vittoria nel derby con Anna Campagno regolata al match tie-break del terzo set per 10-6

Nel frattempo sono stati sorteggiati dal supervisor Konstantin Zasjadko due tabelloni principali di boys & girls.

Nel tabellone maschile sono 17 i giovani azzurri presenti, tra cui Nicholas Lyam Basilone accreditato della testa di serie numero 14. Lo slovacco Martin Adamca numero 1 del mondo e del seeding meneghino affronterà l’austriaco Fabian Leitner. Avversario azzurro anche per Rafael Papoian, testa di serie numero 2, che risponde al nome di Mattia Bongiovanni. Numero 3 e 4 saranno rispettivamente il portoghese Luis Bernardo Saraiva e lo svizzero Richard Mitchell.

Sono 22 le azzurre presenti nel main draw, nessuna di loro è compresa tra le teste di serie. La romena Eva Maria Bulai guida il plotone delle favorite dall’alto della leadership nella classifica mondiale stilata da Tennis Europe Junior e nel primo turno se la vedrà con l’italiana Giorgia Lanza in tabellone grazie a una wild card. Dall’altra parte l’ucraina Kocherzhenko numero 2 del seeding e 4 del mondo di categoria affronterà Gaia Serra Zanetti, nipote di Adriana Serra Zanetti ex n.38 del ranking Wta.

Nel pomeriggio si è svolta l’attesa cerimonia di apertura sul campo centrale che ha visto sfilare giocatori e giocatrici dei 27 paesi (ai 23 già noti alla vigilia si sono aggiunti Australia, Germania, Lituania e Lussemburgo) rappresentati al torneo: un momento nel quale si è voluta veicolare l’importanza di ciò che il Torneo Avvenire ha rappresentato e rappresenta nel panorama mondiale del tennis giovanile al di là di vincere o perdere che sta nella logica di una competizione sportiva ad ogni livello.

Avvenire, Under 14 Boys, qualificati:

Sebastian Schamberger (CZE) Kajus Seliukas (LTU) Ivan Sinyakov Tudor Ursachi (GER) Williams Nikolas Vasii (ROU) Loris Da Silva (FRA) Enzo Pedrosa (FRA) Elyo Eyrignoux Raisin (FRA)

Avvenire, Under 14 Girls, qualificate:

Mio Ohta (JPN) Michaela Filova (CZE) Meina Hirai (JPN) Ana Marija Rebic (CRO) Alessandra Urga (GER) Carina Borck (GER) Gloria Temgoua (GER) Matilde Amich (ITA)

Domani si inizia alle 9. Sui campi del Club Ambrosiano si giocheranno gli incontri il primo turno maschile e femminile per un totale di 64 match (32 boys, 32 girls).

DOVE SEGUIRE GLI INCONTRI

I match del campo centrale e del campo 1 saranno trasmessi sulla piattaforma Tennis Europe, la pagina Facebook del Club Ambrosiano e i canali SportWatchers fin dai primi turni di main draw, le semifinali e le finali, venerdì 5 e sabato 6 giugno andranno in onda in diretta su SupertenniX.

INGRESSO LIBERO

L’ingresso nella storica struttura del Tennis Club Ambrosiano è libero per tutta la durata della manifestazione, dalle qualificazioni fino alle finali in programma sabato 6 giugno.

COME ARRIVARE AL TC AMBROSIANO

Si trova in via Feltre 33 a Milano nella zona est della città, a ridosso del Parco Lambro.

Il trasporto pubblico della rete Atm Milano è il modo più rapido per arrivare:

Metropolitana (Linea Verde M2): Scendete alla fermata Udine. Una volta usciti dalla stazione, imboccate a piedi Via Feltre. Il club si trova a circa 10 minuti di camminata procedendo dritto lungo la via.

Autobus: Potete utilizzare la linea 55 (che ferma proprio lungo Via Feltre nelle immediate vicinanze del club) o le linee 75 e 175 che transitano in zona Lambrate/Udine.

In Auto e Tangenziale

Il Tennis Club Ambrosiano gode di un’ampia disponibilità di parcheggio all’esterno:

Dalla Tangenziale Est (A51): Prendete l’uscita 8a (Lambrate / Via Rombon). Seguite le indicazioni per il centro città immettendoti su Via Rombon, poi svoltate a destra in Via Passo Rolle e infine a sinistra in Via Feltre fino al civico 33.

Tabellone principale maschile

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Tabellone principale femminile

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Tabellone maschile Qualificazioni

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Tabellone femminile Qualificazioni

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Ordine di gioco

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Acceptance List

https://te.tournamentsoftware.com/sport/acceptancelist.aspx?id=079de5f9-ff49-47f1-a29d-92ab44cdd455

Factsheet – Info e dettagli Torneo Avvenire 2026:

https://te.tournamentsoftware.com/sport/factsheet.aspx?id=079de5f9-ff49-47f1-a29d-92ab44cdd455