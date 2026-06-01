ITF Sumter e Caserta: I Main Draw
ITF SUMTER(Usa 100k cemento outdoor)
Osuigwe [1] vs Qualificata [Q]
Ma vs Qualificata [Q]
Payne [WC] vs Qualificata [Q]
Reasco Gonzalez vs Rogers [8]
Brengle [4] vs Giavara
Cayetano vs Qualificata [Q]
Lyutova vs Ngounoue
Smith vs Ansari [7]
Scott [5] vs Pawlikowska
Sieg vs Brantmeier [WC]
Shapatava vs Qualificata [Q]
Herrero Linana vs Mikulskyte [3]
Sanchez [6] vs Rapolu [WC]
Qualificata [Q] vs Hu
Qualificata [Q] vs Yamalapalli
Qualificata [Q] vs Brace [2]
ITF CASERTA(Ita 75k terra)
Ortenzi [1] vs Ricci [Q]
Lombardini [Q] vs Sacco [WC]
Basiletti [WC] vs Ce
Urgesi [WC] vs Wolff [6]
Pigossi [4] vs Da Silva Fick [LL]
Shinikova vs Tikhonova
Trevisan [WC] vs Bertea
Chiesa [Q] vs Pieri [7]
Brockmann [8] vs Schunk
Serban [Q] vs Hodzic [Q]
Cherubini vs Akli
Seibold [Q] vs Rame [3]
Von Deichmann [5] vs Mazzola [Q]
Colmegna [LL] vs Zantedeschi
Raggi [Q] vs Spiteri
Pace vs Giovannini [2]
