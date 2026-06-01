ITF Sumter e Caserta: I Main Draw

01/06/2026 22:22
Noemi Basiletti nella foto
ITF SUMTER(Usa 100k cemento outdoor)
Osuigwe [1] USA vs Qualificata [Q]
Ma --- vs Qualificata [Q]
Payne [WC] USA vs Qualificata [Q]
Reasco Gonzalez ECU vs Rogers [8] USA

Brengle [4] USA vs Giavara USA
Cayetano USA vs Qualificata [Q]
Lyutova --- vs Ngounoue USA
Smith USA vs Ansari [7] USA

Scott [5] USA vs Pawlikowska POL
Sieg USA vs Brantmeier [WC] USA
Shapatava GEO vs Qualificata [Q]
Herrero Linana ESP vs Mikulskyte [3] LTU

Sanchez [6] MEX vs Rapolu [WC] USA
Qualificata [Q] vs Hu USA
Qualificata [Q] vs Yamalapalli IND
Qualificata [Q] vs Brace [2] CAN



ITF CASERTA(Ita 75k terra)
Ortenzi [1] ARG vs Ricci [Q] ITA
Lombardini [Q] ITA vs Sacco [WC]
ITA Basiletti [WC] ITA vs Ce BRA
Urgesi [WC] ITA vs Wolff [6] GER

Pigossi [4] BRA vs Da Silva Fick [LL] BRA
Shinikova BUL vs Tikhonova ---
Trevisan [WC] ITA vs Bertea ROU
Chiesa [Q] ITA vs Pieri [7] ITA

Brockmann [8] GER vs Schunk GER
Serban [Q] CYP vs Hodzic [Q] ---
Cherubini ITA vs Akli USA
Seibold [Q] GER vs Rame [3] ITA

Von Deichmann [5] LIE vs Mazzola [Q] ITA
Colmegna [LL] ITA vs Zantedeschi ITA
Raggi [Q] ITA vs Spiteri ITA
Pace ITA vs Giovannini [2] ARG

