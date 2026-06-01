Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo tre azzurri alla caccia dei quarti di finale (LIVE)
Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Flavio Cobolli vs Zachary Svajda
Maja Chwalinska vs Diane Parry
Felix Auger-aliassime vs Alejandro Tabilo
Aryna Sabalenka vs Naomi Osaka
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Anastasia Potapova vs Anna Kalinskaya
Madison Keys vs Diana Shnaider
Juan Manuel Cerundolo vs Matteo Berrettini
Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Evan King / Andre Goransson vs Henry Patten / Harri Heliovaara
Hugo Gaston / Titouan Droguet vs Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo vs Shuai Zhang / Elise Mertens
Andrea Vavassori / Sara Errani vs Jj Tracy / Anna Danilina
Court 14 – Ore: 11:00
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama vs Veronika Erjavec / Eudice Chong
Tim Puetz / Kevin Krawietz vs Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
Demi Schuurs / Ellen Perez vs Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
Court 7 – Ore: 11:00
Mate Pavic / Marcelo Arevalo vs David Pel / Sander Arends
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski vs Quinn Gleason / Ulrikke Eikeri
Nikola Mektic / Asia Muhammad vs Andre Goransson / Erin Routliffe
Court 6 – Ore: 11:00
Daphnée Mpetshi perricard vs Carrie-Anne Hoo
Daniel Jade vs Valentin Gonzalez-galino
Matisse Martin vs Flynn Thomas
Paola Pinera celorio / Victoria Luiza Barros vs Ninon Carpentier / Daniel Baranes
Kanta Watanabe / Hyu Kawanishi vs Flynn Thomas / Leonardo Storck franca
Court 2 – Ore: 11:00
Jack Kennedy vs Emilio Camacho
Arnav Vijay Paparkar vs Kuan-Shou Chen
Agassi Rusher vs Zangar Nurlanuly
Ziga Sesko / Luis Guto Miguel vs Rihards Neimanis / Emilio Camacho
Emily Victoria Eigelsbach / Sofiia Bielinska vs Anna Pushkareva / Felitsata Dorofeeva-rybas
Court 3 – Ore: 11:00
Ziga Sesko vs Tito Chavez
Antonina Sushkova vs Mariella Thamm
Yushan Shao vs Anastasia Lizunova
Dan Brand / Safir Azam vs Damir Zhalgasbay / Matei Todoran
Court 4 – Ore: 11:00
Charo Esquiva banuls vs Renee Alame
Sofiia Bielinska vs Paola Pinera celorio
Alisa Oktiabreva vs Ruien Zhang
Marat Salbiev / Kaan Isik Kosaner vs Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
Court 8 – Ore: 11:00
Luis Guto Miguel vs Hyu Kawanishi
Katerina Zajickova vs Xinran Sun
Michael Antonius vs Kanta Watanabe
Pietra Rivoli / Ui Su Jeong vs Antonina Sushkova / Nadia Lagaev
Arnav Vijay Paparkar / Kunanan Pantaratorn vs Kirill Filaretov / Mark Ceban
Court 9 – Ore: 11:00
Pablo Pradat vs Leonardo Storck franca
Jana Kovackova vs Yui Komada
Eleejah Inisan vs Sol Ailin Larraya guidi
Oliver Majdandzic vs Thilo Behrmann
Savva Rybkin / Zangar Nurlanuly vs Mustafa Ege Sik / Daniel Jovanovski
Court 10 – Ore: 11:00
Sofie Hettlerova vs Ui Su Jeong
Matei Todoran vs Jamie Mackenzie
Sonja Zhenikhova vs Nauhany Vitoria Leme da silva
Yu-Chen Lin / Yu Jun Lin vs Alyssa James / Maia Ilinca Burcescu
Ilary Pistola / Ekaterina Dotsenko vs Denisa Zoldakova / Tereza Hermanova
Court 11 – Ore: 11:00
Rihards Neimanis vs Christopher Thies
Polina Skliar vs Felitsata Dorofeeva-rybas
Mariia Makarova vs Maaya Rajeshwaran revathi
Simone Massellani / Valentin Gonzalez-galino vs Jack Kennedy / Keaton Hance
Alisa Terentyeva / Alexandra Malova vs Welles Newman / Jordyn Hazelitt
Court 12 – Ore: 11:00
Kaan Isik Kosaner vs Mickael Kaouk
Alyssa James vs Ha Eum Lee
Anastasija Cvetkovic vs Nehira Sanon
Gavin Goode / Ryan Cozad vs Mickael Kaouk / Aaron Gabet
Nehira Sanon / Daphnée Mpetshi perricard vs Olivia Traynor / Chukwumelije Clarke
Court 13 – Ore: 11:00
Mathys Domenc vs Dan Brand
Janae Preston vs Cindy Langlais
Nikita Belozertsev vs Yannick Theodor Alexandrescou
Ferdinand Livet novkirichka vs Nicolas Baena
Ruien Zhang / Xinran Sun vs Sofie Hettlerova / Renee Alame
Court TBA 1 – Ore: 17:00
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys vs Alejandro Tabilo / Miguel Reyes-varela
6 commenti
non ci credo ma se serve :
puo’ succedere di tutto,potrebbero passare tutti come nessuno…..ma comunque forza ragazzi!
Ci siamo !
Decisamente un Lunedi da Leoni , per cuori forti !
Per i nostri tutte partite molto difficili , in quanto la posta in palio può cominciare a farsi sentire in termini di tensione e pressione … 😕
Togliendo la non trascurabile ” tara ” di questo fattore … Cobolli parte avanti , Berrettini circa alla pari , Arnaldi dietro …
Riprendo , faccio anche mia e quindi cito 🙂 l’asserzione portafortuna dell’altro giorno de @ il capitano … ” Se passassero 2 dei nostri su 3 , mi continuerebbe a passare un po’ di tristezza ! ” .
E io sono pronto a contare . . . 😎
Che sia un’altra splendida giornata !
Due avversari su tre sono più abbordabili di quelli affrontati al turno precedente. Bisogna approfittarne.
Forza ragazzi!
“Tutti per uno, uno per tutti”. I nostri tre a caccia della coppa dei Moschettieri. Un grosso in ciulo alla balena!
Per scaramanzia non parlo dei nostri ragazzi: forza!!!!
Partite interessanti anche nel femminile:
– Patatova/Kalinskaya sarà uno degli incontri più “belli” dell’anno
– Sabalenka/Osaka sarà, credo, una scazzottata furibonda
Buon tennis a tutti 😉