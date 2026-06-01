Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 01 Giugno 2026

01/06/2026 08:26 2 commenti
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren

FRA Roland Garros – terra
R16 Cobolli ITA – Svajda USA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 J. M. Cerundolo ARG – Berrettini ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Tiafoe USA – Arnaldi ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




GBR CH 125 Birmingham – erba
Q2 Romano ITA – Jones GBR 2° inc. ore 11:30

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 125 Perugia – terra
Q2 Carboni ITA – Sels NED Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Jorda Sanchis ESP – Forti ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Cecchinato ITA – Simakin RUS Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Llamas Ruiz ESP – Ribecai ITA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Cadenasso ITA – Merida ESP Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

Q2 Roca Batalla ESP – Fellin ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Mazza ITA – Alvarez Varona ESP Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Tobon COL – Dalla Valle ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare




GER CH 100 Heilbronn – Bad Rappenau – terra
R32 Giustino ITA – Topo GER 2° inc. ore 16:30

Il match deve ancora iniziare




CZE CH 100 Prostejov – terra
R32 Shevchenko KAZ – Brancaccio ITA 2° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Caniato ITA – Ayeni USA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA Foggia 125 – terra
TUQ Cortez Llorca ESP – Turini ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

TUQ Prisacariu ROU – Dell’Edera ITA ore 12:30

Il match deve ancora iniziare

1T Yaneva BUL – Pigato ITA ore 15:00

Il match deve ancora iniziare

TUQ Dang CHN – Alvisi ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

1T Pieri ITA – Bosio ARG ore 15:00

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Groucho (Guest) 01-06-2026 08:46

E’ la giornata del trionfo annunciato! Tutte e tre i nostri arriveranno ai quarti di finale. Poi ci sarà una semifinale tutta italiana e per finire un vincitore tutto italiano!

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-1: tomasol
Adriano non Panatta 01-06-2026 08:39

Si sanno gli orari prevedibili reali dei nostri a Parigi?

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