Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 01 Giugno 2026
Roland Garros – terra
R16 Cobolli – Svajda Inizio 11:00
R16 J. M. Cerundolo – Berrettini 3° inc. ore 11:00
R16 Tiafoe – Arnaldi 4° inc. ore 11:00
CH 125 Birmingham – erba
Q2 Romano – Jones 2° inc. ore 11:30
CH 125 Perugia – terra
Q2 Carboni – Sels Inizio 10:00
Q2 Jorda Sanchis – Forti 2° inc. ore 10:00
R32 Cecchinato – Simakin Non prima 14:00
R32 Llamas Ruiz – Ribecai Non prima 17:30
R32 Cadenasso – Merida Non prima 20:30
Q2 Roca Batalla – Fellin Inizio 10:00
Q2 Mazza – Alvarez Varona Inizio 10:00
Q2 Tobon – Dalla Valle 2° inc. ore 10:00
CH 100 Heilbronn – Bad Rappenau – terra
R32 Giustino – Topo 2° inc. ore 16:30
CH 100 Prostejov – terra
R32 Shevchenko – Brancaccio 2° inc. ore 14:00
Q2 Caniato – Ayeni Inizio 10:00
WTA Foggia 125 – terra
TUQ Cortez Llorca – Turini ore 11:00
TUQ Prisacariu – Dell’Edera ore 12:30
1T Yaneva – Pigato ore 15:00
TUQ Dang – Alvisi ore 11:00
1T Pieri – Bosio ore 15:00
TAG: Italiani in campo
2 commenti
E’ la giornata del trionfo annunciato! Tutte e tre i nostri arriveranno ai quarti di finale. Poi ci sarà una semifinale tutta italiana e per finire un vincitore tutto italiano!
Si sanno gli orari prevedibili reali dei nostri a Parigi?