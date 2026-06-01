Challenger Perugia, Birmingham, Heilbronn, Tyler, Prostejov e Centurion 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

🇮🇹 Challenger 125 Perugia Perugia, Italia · 1 Giugno 2026 ⛅ 19°C Prevalentemente soleggiato, poi temporali · Picco 26°C CIELO Da soleggiato a nuvoloso PIOGGIA Temporali nel pomeriggio CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 1 Giugno 09:00 ⛅ 15° 10:00 ⛅ 17° 11:00 ☀ 19° 12:00 ⛅ 21° 13:00 ⛅ 23° 14:00 ☁ 26° 15:00 ⛈ 23° 16:00 ⛈ 22° 17:00 ☁ 21° 18:00 ⛅ 22° ⚠ Allerta gialla temporali nel pomeriggio: possibile impatto sul programma 🎾 Programma del giorno — 1 Giugno 🎾 ATP Challenger 125 · Qualificazioni Turno Qualificazione · Terra Battuta CH 125 Q 🎾 ATP Challenger 125 · Tabellone Principale 1° Turno MD · Terra Battuta CH 125 R1 ⛅ Sole e nubi

Center Court – ore 10:00

Lorenzo Carboni vs Jelle Sels



Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis vs Francesco Forti



Il match deve ancora iniziare

Marco Cecchinato vs Ilia Simakin (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz vs Michele Ribecai (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso vs Daniel Merida (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 10:00

Oriol Roca Batalla vs Pietro Fellin



Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski vs Lucio Ratti



Il match deve ancora iniziare

Timofey Skatov vs Vilius Gaubas



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 10:00

Manuel Mazza vs Nicolas Alvarez Varona



Il match deve ancora iniziare

Miguel Tobon vs Enrico Dalla Valle



Il match deve ancora iniziare

🇿🇦 Challenger 50 Centurion Centurion, Sudafrica · 1 Giugno 2026 ☀ 9°C Soleggiato · Picco 21°C CIELO Soleggiato PIOGGIA Assente CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 1 Giugno 09:00 ☀ 10° 10:00 ☀ 13° 11:00 ☀ 15° 12:00 ☀ 18° 13:00 ☀ 20° 14:00 ☀ 21° 15:00 ☀ 21° 16:00 ☀ 20° 17:00 ☀ 19° 18:00 ☾ 17° ✅ Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata 🎾 Programma del giorno — 1 Giugno 🎾 ATP Challenger 50 · Qualificazioni Turno Qualificazione · Cemento CH 50 Q 🎾 ATP Challenger 50 · Tabellone Principale 1° Turno MD · Cemento CH 50 R1 ☀ Soleggiato

Centre Court – ore 10:00

Marc Van Der Merwe vs Orel Kimhi



Il match deve ancora iniziare

Alec Beckley vs Thando Longwe-Smit



Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot vs Yusuke Takahashi



Il match deve ancora iniziare

Luc Koenig vs Semen Pankin



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Oscar Weightmanvs Keshav Chopra

Tuncay Duran vs Kris Van Wyk



Il match deve ancora iniziare

Luca Castelnuovo vs Mario Gonzalez Fernandez



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 10:00

Alexander Donski vs Naoya Honda



Il match deve ancora iniziare

Guillaume Dalmasso vs Peter Buldorini



Il match deve ancora iniziare

Mert Alkaya vs Arda Azkara



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 Challenger 125 Birmingham Birmingham, Gran Bretagna · 1 Giugno 2026 ☁ 14°C Nuvoloso, pioggia verso sera · Picco 18°C CIELO Prevalentemente nuvoloso PIOGGIA Pioggia dalla sera CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 1 Giugno 09:00 ☁ 16° 10:00 ☁ 17° 11:00 ☁ 17° 12:00 ☁ 17° 13:00 ☁ 18° 14:00 ☁ 18° 15:00 ☁ 18° 16:00 ☁ 18° 17:00 ☁ 17° 18:00 🌧 17° ⚠ Pioggia possibile verso sera: attenzione alla chiusura del programma 🎾 Programma del giorno — 1 Giugno 🎾 ATP Challenger 125 · Qualificazioni Turno Qualificazione · Erba CH 125 Q 🎾 ATP Challenger 125 · Tabellone Principale 1° Turno MD · Erba CH 125 R1 ☁ Nuvoloso

Centre Court – ore 11:30

Mika Stojsavljevic vs Emerson Jones



Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal vs Leandro Riedi (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong vs Oliver Tarvet



Il match deve ancora iniziare

Jack Pinnington Jones vs Aleksandar Vukic



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 11:30

Martin Damm vs James McCabe



Il match deve ancora iniziare

Elias Ymer vs Hamish Stewart



Il match deve ancora iniziare

Yunchaokete Bu vs Lloyd Harris (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 11:30

Clement Chidekh vs Charles Broom



Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler vs Zhizhen Zhang



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 11:30

August Holmgren vs James Watt



Il match deve ancora iniziare

Filippo Romano vs Ben Jones



Il match deve ancora iniziare

🇨🇿 Challenger 100 Prostejov Prostejov, Rep. Ceca · 1 Giugno 2026 🌧 16°C Rovesci al mattino, poi nuvoloso · Picco 16°C CIELO Prevalentemente nuvoloso PIOGGIA Rovesci al mattino CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 1 Giugno 09:00 🌧 15° 10:00 🌧 15° 11:00 ☁ 15° 12:00 ☁ 14° 13:00 ☁ 14° 14:00 ☁ 14° 15:00 ☁ 14° 16:00 ⛅ 14° 17:00 ⛅ 14° 18:00 ⛅ 14° ⚠ Rovesci al mattino: condizioni in miglioramento nel pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 1 Giugno 🎾 ATP Challenger 100 · Qualificazioni Turno Qualificazione · Terra Battuta CH 100 Q 🎾 ATP Challenger 100 · Tabellone Principale 1° Turno MD · Terra Battuta CH 100 R1 🌧 Rovesci

PROSTEJOV ARENA – ore 10:00

Oleg Prihodko vs Jan Kumstat



Il match deve ancora iniziare

Marek Gengel vs Milos Karol



Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon vs Zdenek Kolar (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Aleksandr Shevchenko vs Raul Brancaccio



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silvavs Andrej Martin

Daniel Michalski vs Viktor Durasovic (Non prima 11:00)



Il match deve ancora iniziare

Tristan Boyer vs Filip Cristian Jianu (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Jan Klimas / Dominik Vagner vs Milos Karol / Andrew Paulson



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Carlo Alberto Caniatovs Alafia Ayeni

Taro Daniel vs Lukas Pokorny (Non prima 11:30)



Il match deve ancora iniziare

Yosuke Watanuki vs Pedro Boscardin Dias (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

🇺🇸 Challenger 75 Tyler Tyler, USA · 1 Giugno 2026 ⛅ 23°C Sereno, poi parzialmente soleggiato · Picco 33°C CIELO Parzialmente soleggiato PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 1 Giugno 04:00 ☾ 24° 05:00 ☾ 24° 06:00 ☾ 23° 07:00 ☀ 24° 08:00 ⛅ 26° 09:00 ⛅ 27° 10:00 ⛅ 29° 11:00 ⛅ 30° 12:00 ⛅ 32° 13:00 ⛅ 33° ✅ Nessuna criticità: caldo e condizioni asciutte 🎾 Programma del giorno — 1 Giugno 🎾 ATP Challenger 75 · Qualificazioni Turno Qualificazione · Cemento CH 75 Q 🎾 ATP Challenger 75 · Tabellone Principale 1° Turno MD · Cemento CH 75 R1 ⛅ Parz. soleggiato

CENTER COURT – ore 16:00

Braden Shick vs Dan Martin



Il match deve ancora iniziare

Bruno Kuzuhara vs Andrew Fenty



Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteele vs Aidan Kim



Il match deve ancora iniziare

Henry Searle vs Mitchell Krueger (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Andres Martin vs Blake Ellis



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Ronald Hohmannvs Adria Soriano Barrera

Hayato Matsuoka vs Masamichi Imamura



Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky vs Christian Langmo



Il match deve ancora iniziare

Blaise Bicknell vs Johannus Monday (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Landon Ardila vs Tyler Zink



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – ore 16:00

Garrett Johns vs Olaf Pieczkowski



Il match deve ancora iniziare

Karl Poling vs Jay Friend



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

🇩🇪 Challenger 100 Heilbronn Heilbronn, Germania · 1 Giugno 2026 ⛅ 17°C Variabile, rovesci isolati · Picco 25°C CIELO Nuvole intermittenti PIOGGIA Rovesci isolati CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 1 Giugno 09:00 🌧 14° 10:00 ☀ 16° 11:00 ☀ 18° 12:00 ☀ 20° 13:00 🌧 22° 14:00 ☀ 24° 15:00 ⛅ 24° 16:00 ⛅ 24° 17:00 ⛅ 25° 18:00 ⛅ 24° ⚠ Rovesci isolati tra mattina e metà giornata: monitorare il programma 🎾 Programma del giorno — 1 Giugno 🎾 ATP Challenger 100 · Qualificazioni Turno Qualificazione · Terra Battuta CH 100 Q 🎾 ATP Challenger 100 · Tabellone Principale 1° Turno MD · Terra Battuta CH 100 R1 ⛅ Variabile

CH 100 Heilbronn – Bad Rappenau – terra

R32 Giustino – Topo 2° inc. ore 16:30



Il match deve ancora iniziare