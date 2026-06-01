WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Birmingham e Foggia: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

01/06/2026 09:11 Nessun commento
Lisa Pigato nella foto
Lisa Pigato nella foto

🇬🇧
WTA 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna  ·  1 Giugno 2026

14°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Pioggia dalla sera
CAMPO Erba
ERBA
Andamento della giornata — 1 Giugno
09:00
16°
10:00
17°
11:00
17°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
18°
17:00
17°
18:00
🌧
17°
⚠  Pioggia possibile dalla sera: attenzione alla chiusura del programma
🎾  Programma del giorno — 1 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA R1
☁  Nuvoloso
🌧  Pioggia serale
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 10:30
Elvina Kalieva USA vs (4) Talia Gibson AUS Inizio 10:30

WTA Birmingham 125
Elvina Kalieva
0
1
Talia Gibson [4]
0
1
Mostra dettagli

Mika Stojsavljevic GBR vs Emerson Jones AUS

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 11:30
Nikola Bartunkova CZE / Alexandra Eala PHI vs (2) Harriet Dart GBR / (2) Maia Lumsden GBR
WTA Birmingham 125
Nikola Bartunkova / Alexandra Eala
40
2
Harriet Dart / Maia Lumsden [2]
15
0
2 Game points
Mostra dettagli

Mary Stoiana USA vs (8) Lulu Sun NZL

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Knutson CZE vs Joanna Garland TPE

Il match deve ancora iniziare

Celine Naef SUI vs Maddison Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 11:30
Alicia Barnett GBR / Samantha Murray Sharan GBR vs Taylah Preston AUS / Katie Swan GBR

Il match deve ancora iniziare





Court 4 – ore 11:30
(3) Ivana Corley USA / (3) Kayla Cross CAN vs Viktoria Hruncakova SVK / Vendula Valdmannova CZE
Il match deve ancora iniziare





Court 5 – ore 11:30
Nao Hibino JPN / Alicja Rosolska POL vs Greet Minnen BEL / Hanne Vandewinkel BEL
WTA Birmingham 125
Nao Hibino / Alicja Rosolska
15
2
Greet Minnen / Hanne Vandewinkel
15
3
Mostra dettagli

Mananchaya Sawangkaew THA vs Linda Klimovicova POL

Il match deve ancora iniziare








🇮🇹
WTA 125 Foggia
Foggia, Italia  ·  1 Giugno 2026

25°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta

“`

TERRA BATTUTA

“`

Andamento della giornata — 1 Giugno
10:00
24°
11:00
27°
12:00
30°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
34°
16:00
34°
17:00
33°
18:00
32°
19:00
30°
⚠  Allerta gialla caldo in Puglia: temperature elevate nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 1 Giugno

“`

“`

🎾
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Unico Qualificazione · Terra Battuta
WTA Q
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno MD · Terra Battuta
WTA R1
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Quali + MD
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
(2) Lucia Cortez Llorca ESP vs Viola Turini ITA

WTA Bari 125
Lucia Cortez Llorca [2]
0
6
0
Viola Turini
0
3
1
Mostra dettagli

(1) Andreea Prisacariu ROU vs Francesca Dell’Edera ITA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Elizara Yaneva BUL vs (2) Lisa Pigato ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Varvara Lepchenko USA vs Iryna Shymanovich BLR Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
(4) Yiming Dang CHN vs Eleonora Alvisi ITA

WTA Bari 125
Yiming Dang [4]
15
4
Eleonora Alvisi
40
5
Mostra dettagli

(3) Mariia Kozyreva RUS vs Nika Radisic SLO Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Tatiana Pieri ITA vs Victoria Bosio ARG Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Sapfo Sakellaridi GRE vs (3) Sofia Costoulas BEL

Il match deve ancora iniziare

TAG: