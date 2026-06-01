WTA 125 Birmingham e Foggia: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

WTA 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna · 1 Giugno 2026
|☁
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14°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 18°C
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|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Pioggia dalla sera
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 1 Giugno
|
09:00
☁
16°
|
10:00
☁
17°
|
11:00
☁
17°
|
12:00
☁
17°
|
13:00
☁
18°
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14:00
☁
18°
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15:00
☁
18°
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16:00
☁
18°
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17:00
☁
17°
|
18:00
🌧
17°
⚠ Pioggia possibile dalla sera: attenzione alla chiusura del programma
🎾 Programma del giorno — 1 Giugno
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🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
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WTA R1
☁ Nuvoloso
🌧 Pioggia serale
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 10:30
Elvina Kalieva vs (4) Talia Gibson Inizio 10:30
WTA Birmingham 125
Elvina Kalieva
0
1
Talia Gibson [4]•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elvina Kalieva
15-0
30-15
df
40-30
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
A-40
0-1 → 1-1
Mika Stojsavljevic vs Emerson Jones
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:30
Nikola Bartunkova
/ Alexandra Eala
vs (2) Harriet Dart
/ (2) Maia Lumsden
WTA Birmingham 125
Nikola Bartunkova / Alexandra Eala•
40
2
Harriet Dart / Maia Lumsden [2]
15
0
2 Game points
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Bartunkova / Alexandra Eala
Harriet Dart / Maia Lumsden
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
1-0 → 2-0
Nikola Bartunkova / Alexandra Eala
15-15
15-30
30-30
40-30
df
0-0 → 1-0
Mary Stoiana vs (8) Lulu Sun
Il match deve ancora iniziare
Gabriela Knutson vs Joanna Garland
Il match deve ancora iniziare
Celine Naef vs Maddison Inglis
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:30
Alicia Barnett / Samantha Murray Sharan vs Taylah Preston / Katie Swan
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:30
(3) Ivana Corley
/ (3) Kayla Cross
vs Viktoria Hruncakova
/ Vendula Valdmannova
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:30
Nao Hibino
/ Alicja Rosolska
vs Greet Minnen
/ Hanne Vandewinkel
WTA Birmingham 125
Nao Hibino / Alicja Rosolska
15
2
Greet Minnen / Hanne Vandewinkel•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Greet Minnen / Hanne Vandewinkel
Nao Hibino / Alicja Rosolska
1-3 → 2-3
Greet Minnen / Hanne Vandewinkel
1-2 → 1-3
Nao Hibino / Alicja Rosolska
1-1 → 1-2
Greet Minnen / Hanne Vandewinkel
1-0 → 1-1
Nao Hibino / Alicja Rosolska
0-0 → 1-0
Mananchaya Sawangkaew vs Linda Klimovicova
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Foggia
Foggia, Italia · 1 Giugno 2026
|☀
|
25°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
|
|CIELO
|Soleggiato, poi nuvole intermittenti
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
“`
“`
Andamento della giornata — 1 Giugno
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
☀
35°
|
15:00
⛅
34°
|
16:00
⛅
34°
|
17:00
☁
33°
|
18:00
⛅
32°
|
19:00
⛅
30°
⚠ Allerta gialla caldo in Puglia: temperature elevate nelle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 1 Giugno
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🎾
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WTA 125 · Qualificazioni
Turno Unico Qualificazione · Terra Battuta
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WTA Q
“`
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🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno MD · Terra Battuta
|
WTA R1
“`
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quali + MD
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
(2) Lucia Cortez Llorca vs Viola Turini
WTA Bari 125
Lucia Cortez Llorca [2]•
0
6
0
Viola Turini
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Cortez Llorca
5-3 → 6-3
Lucia Cortez Llorca
0-30
0-40
df
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Lucia Cortez Llorca
2-2 → 2-3
Lucia Cortez Llorca
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
1-1 → 1-2
Lucia Cortez Llorca
0-0 → 0-1
(1) Andreea Prisacariu vs Francesca Dell’Edera Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Elizara Yaneva vs (2) Lisa Pigato Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
(7) Varvara Lepchenko vs Iryna Shymanovich Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
(4) Yiming Dang vs Eleonora Alvisi
WTA Bari 125
Yiming Dang [4]
15
4
Eleonora Alvisi•
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eleonora Alvisi
15-0
30-0
30-15
30-40
df
40-40
4-3 → 4-4
Yiming Dang
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Yiming Dang
0-15
15-15
15-40
40-40
40-A
df
A-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
(3) Mariia Kozyreva vs Nika Radisic Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Tatiana Pieri vs Victoria Bosio Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Sapfo Sakellaridi vs (3) Sofia Costoulas
Il match deve ancora iniziare
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