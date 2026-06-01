Alcaraz riappare in Portogallo: la protezione al polso è più leggera, cresce l’ottimismo sul recupero (Video)

Arrivano segnali incoraggianti per Carlos Alcaraz e per tutti gli appassionati di tennis. Il campione murciano è riapparso in pubblico durante alcuni giorni di riposo in Portogallo, insieme a familiari e amici, mostrando una condizione che invita a un cauto ottimismo sulla guarigione dall’infortunio al polso.

Nelle ultime ore sta circolando sui social un video in cui Alcaraz appare sorridente e rilassato. Ma il dettaglio che ha attirato maggiormente l’attenzione riguarda la protezione utilizzata al braccio: non più la férula molto vistosa che nelle scorse settimane copriva quasi tutto l’arto, dalla mano fino a ridosso del gomito, ma un supporto decisamente più ridotto.

Un’immagine che non equivale, naturalmente, a un annuncio ufficiale di rientro, ma che rappresenta comunque una buona notizia. La riduzione della protezione lascia pensare che il processo di recupero stia procedendo nella direzione giusta, anche se lo staff del giocatore continuerà inevitabilmente a muoversi con la massima prudenza.

L’infortunio al polso ha costretto Alcaraz a fermarsi in un momento molto delicato della stagione, privandolo degli appuntamenti più importanti sulla terra battuta e alimentando interrogativi sui tempi di rientro. Il murciano, però, ha sempre scelto una linea chiara: non forzare, rispettare i tempi del corpo e tornare soltanto quando ci saranno garanzie sufficienti.

Carlos Alcaraz enjoying some time off in Portugal. Can't wait to see him back on court. ❤ pic.twitter.com/g2SKplsyNR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 31, 2026

Per un giocatore come Alcaraz, che basa gran parte del proprio tennis su esplosività, accelerazioni improvvise, cambi di ritmo e colpi eseguiti con grande intensità, il polso è una zona da monitorare con attenzione assoluta. Ogni passaggio della riabilitazione deve essere valutato senza fretta, perché una ricaduta potrebbe complicare ulteriormente il percorso.

Proprio per questo il video dal Portogallo va letto con equilibrio. Da una parte, la presenza di una protezione meno ingombrante è un segnale positivo. Dall’altra, manca ancora una comunicazione ufficiale sui tempi del ritorno in campo e non è possibile stabilire quando Alcaraz potrà riprendere a competere.

La sensazione, però, è che il peggio possa essere alle spalle. Alcaraz appare più libero nei movimenti e meno vincolato rispetto alle immagini viste nelle scorse settimane. Un piccolo indizio, ma sufficiente per riaccendere l’ottimismo tra i tifosi, che attendono di rivederlo protagonista nel circuito.

Il tennis ha sentito la sua assenza, soprattutto in una fase della stagione in cui il tabellone maschile sta vivendo grandi scosse e risultati inattesi. Il ritorno di Alcaraz rappresenterebbe un elemento fondamentale per ridare al circuito uno dei suoi interpreti più spettacolari e seguiti.

Per ora, però, la parola d’ordine resta prudenza. Il video in Portogallo offre una fotografia incoraggiante, non una certezza. Alcaraz continua il suo percorso di recupero, con l’obiettivo di rientrare al momento giusto e senza correre rischi inutili.

La buona notizia è che l’immagine vista nelle ultime ore racconta un passo avanti. La protezione è più leggera, il clima intorno al murciano sembra più sereno e la speranza di rivederlo presto in campo torna a farsi concreta.





Francesco Paolo Villarico