Roland Garros 2026: Cobolli da sogno, batte Svajda e vola ai quarti di finale

Impresa di Flavio Cobolli. Il romano conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale di uno Slam superando dopo una battaglia di tre ore e diciannove minuti l’americano Zachary Svajda, numero 85 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5).

Una vittoria splendida, sofferta e meritata, arrivata al termine di un match che sembrava ormai chiuso quando Cobolli si era portato avanti 5-1 nel quarto set. Da quel momento, però, Svajda ha trovato energie insperate, ha infilato cinque giochi consecutivi e si è ritrovato avanti 6-5, a un passo dal trascinare la sfida al quinto set. È stato lì che il numero 14 del mondo ha mostrato tutto il carattere che lo ha portato tra i migliori quindici giocatori del circuito.

Nel tie-break decisivo, dopo minibreak e controbreak da entrambe le parti, Cobolli ha trovato le ultime energie. Un doppio fallo di Svajda gli ha aperto la strada, qualche errore ha mantenuto viva la tensione, poi sul match point il romano ha costruito il punto con coraggio fino a trovare un passante sui piedi dell’americano. L’urlo liberatorio che ne è seguito ha raccontato meglio di qualsiasi parola il peso di questa vittoria.

Cobolli è stato il giocatore migliore per gran parte dell’incontro. Ha comandato gli scambi, ha imposto il proprio ritmo e ha mostrato una solidità mentale notevole. Forse un pizzico di fretta nei momenti cruciali del quarto set gli ha impedito di chiudere prima la partita, ma la capacità di reagire dopo il match point mancato sul 5-4 e dopo il sorpasso subito sul 6-5 testimonia una maturità ormai da giocatore di alto livello.

Per Flavio si tratta del miglior risultato Slam della carriera e della conferma definitiva della sua crescita. Un traguardo meritato per un giocatore che oggi ha mostrato non soltanto qualità tecniche, ma soprattutto cuore, coraggio e capacità di soffrire. Cobolli arrivava all’appuntamento da numero 14 del ranking ATP, posizione che rappresenta anche il suo best ranking in carriera. Il romano, testa di serie numero 10 del torneo, aveva attraversato i primi tre turni senza perdere un set, confermando la propria crescita sulla terra battuta. Dall’altra parte della rete c’era uno Svajda in grande fiducia. Il 23enne californiano, numero 85 ATP e anche lui al best ranking, si era guadagnato gli ottavi eliminando Francisco Cerundolo dopo una maratona in cinque set.

Primo set: Cobolli prende subito il controllo

Dopo due game di studio, Cobolli alza immediatamente il livello e trova il break. Gli scambi si sviluppano prevalentemente da fondo campo: il romano è più potente, mentre Svajda cerca di resistere con traiettorie lavorate e una buona capacità difensiva. Flavio gestisce bene i tempi dello scambio, aspetta la palla giusta per accelerare e, quando ne ha l’occasione, entra in campo con decisione. Il piano tattico funziona alla perfezione. Arriva anche il doppio break, costruito grazie a una serie di vincenti da entrambi i lati. Pur senza ottenere molti punti diretti con il servizio, Cobolli controlla il finale e chiude il set per 6-2 dopo 42 minuti.

Secondo set: equilibrio apparente, poi il romano allunga

La seconda frazione è più combattuta di quanto non dica il punteggio. Svajda trova con maggiore continuità gli angoli sia con il diritto sia con il rovescio e mette sotto pressione il servizio di Cobolli.Il momento chiave arriva quando il romano deve annullare tre palle break in un game lunghissimo da dodici punti. Superato il pericolo, Cobolli ritrova immediatamente aggressività e profondità. Svajda cala leggermente d’intensità, mentre Flavio torna a martellare da fondo campo. Il break arriva quasi naturalmente e l’americano si spegne progressivamente. Cobolli chiude 6-3 e si assicura anche il vantaggio di servire per primo nel terzo set.

Terzo set: la reazione di Svajda

L’americano cambia marcia soprattutto al servizio. Cominciano ad arrivare ace, prime vincenti e punti rapidi che nelle prime due frazioni si erano visti raramente. Svajda sorprende Cobolli con un break a zero nel gioco inaugurale del set, ma il romano reagisce immediatamente e restituisce il favore nel game successivo. Da quel momento entrambi tengono il servizio con relativa facilità. Si arriva così al tie-break. Svajda continua a servire ad altissimo livello e aumenta la velocità degli scambi. Cobolli appare leggermente meno brillante, forse per un piccolo calo fisico ma anche per il livello crescente dell’avversario. L’americano conquista tre set point e sul primo utile chiude con l’ennesima prima vincente, aggiudicandosi il tie-break per 7 punti a 3.

Quarto set: un’altalena di emozioni

Sembra quasi che il set perso non lasci tracce nella mente di Cobolli. Il romano riparte alla grande, domina gli scambi da fondo e torna a comandare con il servizio. Il risultato è un impressionante 5-1 che sembra spalancargli la strada verso i quarti. Proprio quando il traguardo è a un passo, però, la tensione si fa sentire. Cobolli sbaglia un paio di diritti importanti per eccesso di fretta, commette un doppio fallo mentre serve per il match e spreca anche un match point con un errore di diritto. Svajda sente l’odore dell’impresa e si trasforma. Continua a servire in maniera eccezionale, vince cinque giochi consecutivi e si ritrova avanti 6-5. Lo spettro del quinto set si materializza improvvisamente sul Philippe-Chatrier. Ma Cobolli non crolla. Tiene il servizio a zero e si guadagna il tie-break della vita. Anche qui regna l’equilibrio. Un minibreak da una parte, uno dall’altra. La differenza la fa il cuore del romano. Una difesa straordinaria, un passante giocato con coraggio e infine quel diritto sui piedi di Svajda che mette fine alla battaglia.

Flavio Cobolli è ai quarti di finale del Roland Garros. Ora attende il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. Per il romano si apre l’occasione più importante della carriera. E, per quanto mostrato oggi, sembra pronto a giocarsela fino in fondo.

La cronaca

1.set Svajda al servizio 1-0 per l’americano

Anche Cobolli senza problemi cede un solo quindici 1-1.

Palla corta di Zachary Cobolli recupera 15-15. Scambio da fondo, Flavio a segno con il dritto a sventaglio 15-30. Passante millimetrico di Flavio, due palle break 15-40. Palla corta in rete 30-40. Scambio da fondo, Cobolli controlla e sposta Svajda che mette fuori il dritto break 1-2.

Servizio e dritto 15-0. Dritto in rete di Flavio 15-15. Scambio intenso, Cobolli varia la profondità dei colpi e costringe lo statunitense all’errore 30-15. Palla corta Flavio è velocissimo 40-15. Servizio vincente break confermato 3-1.

Dritto out di Flavio 15-0. Tre brutte risposte del romano, Svajda resta vicino 2-3.

Forza troppo il dritto Cobolli 0-15. Flavio gestisce bene lo scambio da fondo 15-15. A rete Flavio, volée vincente 30-15. Smorzata perfetta 40-15. A segno con il rovescio Svajda 40-30. Ancora un dritto vincente di Cobolli, break consolidato 4-2.

Esce di un millimetro la risposta di Cobolli 15-0. Parte lo scambio, Cobolli accelera con il dritto 15-15. Il nastro mette in corridoio il rovescio dell’americano 15-30. Seconda al centro 30-30. Cross di Svajda 40-30. Cobolli spinge con il dritto, parità. Scambio pesante, Svajda dritto in rete, palla break. Serve bene Zachary Cobolli è in ritardo, parità. Perfetto da fondo Flavio, Svajda costretto all’errore, palla break. Prima e smorzata, parità. Ancora bene da fondo Flavio, palla break. Seconda a 184 km/h, Svajda comanda lo scambio, parità. Smorzata da urlo di Cobolli, palla break. Prima vincente Svajda resiste. Dritto vincente di Cobolli, palla break. Ancora uno scambio complicato, Svajda mette fuori il dritto doppio break 2-5.

Mette fuori il rovescio Cobolli 0-15. Prima e smash 15-15. Svajda non forza con il dritto, Flavio lo punisce con la palla corta 30-15. Esce il dritto di Cobolli 30-30. Ottima seconda vincente, 40-30. Ancora uno scambio vivace, Flavio mette il dritto in corridoio 40-40. A rete Cobolli, lob out, palla set. Servizio in kick, primo set Cobolli 6-2 in 42 minuti.

2.set Svajda al servizio. Solo un quindici lasciato per strada 1-0.

Senza problemi il gioco di servizio di Flavio 1-1.

Sbaglia l’americano 0-15. A rete Svajda, passante vincente di Cobolli 0-30. Senza pazienza Flavio , dritto out 15-30. Rovescio in rete di Svajda due palle break 15-40. Svajda domina da fondo esce il lob di Cobolli 30-40. Ancora un gratuito di Cobolli 40-40. Stecca il dritto il romano, vantaggio Svajda. Ace 2-1.

Spinge bene in risposta il nativo di La Jolla 0-15. Cobolli replica con servizio e dritto vincente 15-15. Rovescio fuori al terzo palleggio per l’americano 30-15. Impreciso in uscita dal servizio Flavio 30-30. A rete Flavio, cross vincente stretto di Svajda, palla break 30-40. Ottima seconda 40-40. Gratuito di rovescio per Flavio, palla break. Ancora una seconda a uscire e dritto vincente, parità. Svajda meglio da fondo, Cobolli più impaziente, palla break. Ancora un ottimo servizio in kick , parità. Schiaffo al volo, vantaggio Cobolli. Smorzata vincente 2-2.

Ancora uno scambio lungo, ma a bassa intensità, Svajda sbaglia 0-15. Cerca di uscire lungolinea Flavio, trova il corridoio, 15-15. Scambi lunghi sulla diagonale di rovescio, Cobolli mette in rete 40-15. Prima vincente 3-2.

Serve bene Cobolli 15-0. Gratuito di rovescio 15-15. Risposta out di Svajda 30-15. Fuori il dritto a sventaglio di Flavio 30-30. Scenda a rete Cobolli, 40-30. Prima al corpo, gioco Cobolli 3-3.

Contropiede vincente di Svajda 15-0. Continuano glia scambi da fondo. Ci vuole pazienza entrambi ottimi difensori. Svajda mette la palla corta in rete 15-15. A rete Svajda che sbaglia la volée 15-30. Parte lo scambio Cobolli dritto incrociato vincente due palle break 15-40. Flavio ritrova il ritmo, Svajda costretto all’errore, break 3-4.

Contropiede vincente di Cobolli 30-15. Servizio in kick a uscire e dritto vincente dall’altra parte 40-15. Prima vincente, break confermato 5-3.

Flavio detta legge vincente di dritto, vincente di rovescio 0-30. Recupero e passante vincente tre set-point 0-40. Ancora un vincente set Cobolli 6-3 dopo 1 ora e ventiquattro di gioco.

3.set Cobolli al servizio. Dritto fuori 0-15. Scambio dominato da Svajda, rovescio vincente 0-30. Ancora un vincente da fondo tre palle break 0-40. Risposta sulla riga, break Svajda 0-1.

Palla corta vincente 0-15. Cross stretto di Cobolli 0-30. A rete dritto vincente tre palle break 0-40. Rovescio lungolinea di Svajda che ha iniziato il terzo set carico 15-40. Risposta profonda di Flavio, controbreak 1-1.

Trova il vincente dal centro Svajda che spinge di più con il dritto 0-15. Prima vincente a uscire 15-15. Fuori il back dell’americano 30-15. Ancora servizio a uscire 40-15. Ace 2-1.

Rovescio lungolinea vincente. Dritto vincente 0-30. Prima al centro 15-30. Ancora un ottimo servizio di Svajda 30-30. A rete il californiano 40-30 1-1.

Esce male dal servizio Cobolli 0-15. Schiaffo al volo 15-15. Flavio pennella la palla corta 30-15. Prima al centro 40-15.

Attacca Svajda, passante out 15-0. E’ salito da fondo l’americano 30-0. Prima vincente 40-0.. Spara sulla seconda Cobolli 40-15. Cross di dritto imprendibili 3-3.

Fuori la risposta di Svajda 15-0. Ace 30-0. Brutto rovescio in rete di Cobolli 30-15. Servizio ad uscire, Cobolli scende a rete 40-15. Risponde profondo Svajda 40-30. Ace 4-3.

Impreciso da fondo Cobolli 15-0. Splendido lob in contropiede di Cobolli 15-15. Ace 30-15. Svajda da fondo sposta Cobolli che alla fine sbaglia 40-15. Doppio fallo 40-30. Flavio cerca la risposta vincente 4-4.

Servizio e dritto 15-0. Kick vincente 30-0. Lento in uscita dal servizio Cobolli 30-15. Dritto incrociato fulminate del 14 del mondo 40-15. Avanza male Cobolli 40-30. Dritto vincente in contropiede 5-4.

Zvajda serve per restare nel match.

Ottima prima del californiano 15-0. Ace 30-0. Dritto fuori di Svajda 30-15. In ritardo sul rovescio Cobolli 40-15. Ace 5-5.

Palla corta vincente 5-0. Troppa fretta di chiudere, Flavio mette il dritto out 15-15. Prima vincente 30-15. Serve bene in kick l’azzurro, ma Svajda azzecca una super risposta 30-30. Attacca ancora Svajda, Cobolli difende da campione 40-30. Kick a uscire Cobolli si assicura almeno il tie-break 6-5.

Ottima palla corta Svajda recupera e chiude 15-0. Rallenta Cobolli, Svajda gioca profondo 30-0. Prima vincente 40-0. Ace 6-6.

Tie break. Cobolli al servizio. Spinge con il dritto Cobolli 1-0. Trova angoli impossibili Svajda 1-1. Bene a rete Svajda che passa avanti 2-1. Attacca sulla seconda l’americano out il passante di Flavio che insegue 1-3. Sulla riga il dritto di Cobolli 2-3. Servizio a uscire 4-2 Svajda. Prima vincente 5-2 Svajda. Servizio vincente 3-5. Svajda comanda da fondo tre set-point 6-3. Risposta in rete terzo set a Svajda 7-6(3) sono passate 2h14 minuti.

4.set Al servizio Svajda. Due errori del californiano 0-30. Sbaglia Cobolli 15-30. Il nastro aiuta Flavio due palle break 15-40. Prima vincente 30-40. In ritardo con il dritto Cobolli 40-40. Difesa splendida di Flavio che chiude con il passante, palla break. Ottima risposta break 0-1.

Dritto in rete di Svajda 15-0. Servizio a uscire e dritto vincente 30-0. Errore di rovescio 30-15. Trova la riga con la prima Flavio 40-15. Ace, break confermato 2-0

Rovescio vincente per Svajda 15-0. Risposta profonda di Flavio 15-15. Scambio rovescio contro rovescio, Svajda sbaglia 15-30. Palla corta in corridoio, due palle break 15-40. Flavio dritto vincente , doppio break 3-0.

Servizio vincente 15-0. Palla corta in rete 15-15. Nastro favorevole a Svajda 15-30. Prima vincente. Gratuito di rovescio di Svajda 40-30. Risposta profonda di Svajda si difende Flavio, ma sbaglia il back 40-40. Palla corta disastrosa, break point Svajda . Prima a 202 km/h, parità. Domina da fondo Svajda palla break. Seconda in kick, esce la risposta, parità. Ace vantaggio Cobolli. Rovescio vincente Svajda, parità. Servizio vincente. Regalo di Cobolli. Scambio terribile. Dritto vincente di Cobolli, vantaggio. Solito servizio in kick break consolidato 4-0.

Risponde bene Flavio 0-15. Prima vincente 15-15. Domina lo scambio Svajda. Servizio vincente 40-15. Doppio fallo 40-30. Svajda smuove le score 1-4.

Passante vincete 15-0. Prima al centro 30-0. In ritardo Flavio 30-15. Servizio in kick 40-15. Ace 5-1.

Svajda al servizio per restare in vita.

Ace 15-0. Doppio fallo 15-15. Bravo a rete Svajda 30-15. Dritto in rete di Cobolli 40-15. Prima sulla riga 2-5.

Cobolli serve per il match. Dritto lungolinea vincente 15-0. Risposta out 30-0. Svajda trova il jolly dritto in contropiede vincente 30-15. Esce il dritto di Flavio 30-30. Risposta vincente di Svajda, palla break 30-40. Risposta ottima di Svajda Flavio lascia campo libero, break 5-3.

Dritto fuori di Svajda 0-15. Smorzata vincente 15-15. Dritto in corridoio 30-15. Ancora una smorzata vincente per l’americano 40-15. Ace 4-5 Svajda pericolosamente vicino.

Rovescio vincente Svajda 0-15. Risposta out 15-15. Doppio fallo 15-30. Servizio e dritto 30-30. Rovescio out, match-point 40-30. Servizio in kick gratuito con il dritto di Flavio, parità. Lascia campo Cobolli, palla break. Risponde con coraggio Svajda, break 5-5.

Prima vincente 15-0. Volée out 15-15. Passante vincente 15-30. Prima vincente 30-30. Si sposta sul dritto Cobolli, palla out 40-30. Prima vincente 6-5.

Gioco a zero per Flavio 6-6.

Tie break. Dritto in corridoio di Cobolli 0-1. Esce bene dal servizio Flavio 1-1. Niente prima per Flavio, Svajda accelera, mini-break 1-2. Doppio fallo Svajda 2-2. Svajda distribuisce da fondo e chiude con la volée 3-2. In rete il dritto dell’americano si cambia sul 3-3. Seconda al corpo, Cobolli recupera 4-3. A rete Svajda 4-4. Svajda affossa il rovescio in rete 5-4 Cobolli. Sbaglia il dritto Cobolli 5-5. Dritto in rete dell’americano match-point 6-5. Difesa di Flavio che gioca un passante bassissimo. Svajda sbaglia Cobolli ai quarti 7-6(5).



Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

Flavio Cobolli vs Zachary Svajda

