Draper punta al rientro sull’erba: il britannico iscritto all’ATP 250 di Stoccarda

Arrivano buone notizie per Jack Draper e per tutti gli appassionati di tennis britannici. Dopo settimane complicate, segnate da problemi fisici che ne hanno frenato il percorso, il giocatore inglese sembra pronto a programmare il ritorno in campo in vista della stagione sull’erba.

Il segnale più incoraggiante arriva dalla sua iscrizione all’ATP 250 di Stoccarda 2026, torneo in programma dall’8 al 14 giugno e tradizionalmente uno dei primi appuntamenti di preparazione verso Wimbledon.

Nelle ultime settimane in molti si erano chiesti se Draper sarebbe riuscito a recuperare in tempo per competere sull’erba, superficie sulla quale può esprimere al meglio diverse caratteristiche del suo tennis: servizio incisivo, colpi pesanti, aggressività e capacità di accorciare gli scambi. La conferma della sua presenza nella lista degli iscritti a Stoccarda rappresenta dunque un indizio positivo.

Naturalmente, l’iscrizione a un torneo non equivale ancora alla certezza assoluta di presenza in campo. Dopo un periodo condizionato dagli infortuni, ogni decisione verrà presa con prudenza, valutando giorno dopo giorno le condizioni fisiche del giocatore. Ma il fatto che Draper abbia inserito Stoccarda nella propria programmazione lascia pensare che il recupero stia procedendo nella direzione giusta.

Per il britannico la stagione sull’erba ha un valore particolare. Oltre a essere una parte importante del calendario, rappresenta il percorso naturale di avvicinamento a Wimbledon 2026, l’appuntamento più sentito per ogni tennista inglese. Arrivare allo Slam di casa con partite nelle gambe e fiducia sarebbe fondamentale per ritrovare ritmo competitivo dopo lo stop.

Stoccarda, in questo senso, può diventare un test molto significativo. Non solo per verificare lo stato fisico di Draper, ma anche per capire quanto rapidamente potrà ritrovare automatismi, intensità e continuità dopo le difficoltà delle ultime settimane.

Il suo rientro sarebbe una notizia importante anche per il circuito, che ritroverebbe uno dei giocatori più interessanti della nuova generazione. Draper, quando sta bene, ha dimostrato di poter competere ad alto livello e di avere un tennis particolarmente adatto alle superfici rapide.

Ora l’attenzione si sposta sulle prossime comunicazioni ufficiali e sui giorni che precederanno il torneo tedesco. Il primo passo, però, è stato fatto: Jack Draper è iscritto all’ATP 250 di Stoccarda e il suo ritorno sull’erba appare più vicino.





Marco Rossi