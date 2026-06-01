Che battaglie a Roland Garros: l’edizione 2026 potrebbe superare il record storico di match al quinto set

È sotto gli occhi di tutti come quest’edizione 2026 di Roland Garros sia segnata da un numero considerevole di partite davvero lottate nel tabellone di singolare maschile, con tante battaglie lunghissime e concluse al quinto set, pure al super tiebreak a 10 punti. Clamorosa ad esempio la partita tra Landaluce e JM Cerundolo, vinta da quest’ultimo – oggi avversario di Matteo Berrettini – per 10 punti a 8 al tiebreak del quinto set dopo ben 5 ore e 58 minuti di lotta feroce.

Domenica sera la vittoria di Jakub Mensik al quinto su Andrey Rublev è stata la trentesima partita decisa al quinto set nel torneo. Non siamo lontani dal record assoluto: 33 match decisivi al quinto parziale, evento accaduto per due volte: 1992 e 2001. Vista la tendenza a match terribilmente lottati, punto su punto, non è affatto impossibile che RG26 diventi l’edizione con più partite decise al quinto set. Questa la lista delle edizioni con più partite arrivate al quinto:

1992 : 33 match

2001 : 33 match

1976 : 31 match

2023 : 31 match

1970 : 30 match

2026 : 30 match

[Sonnerie de multiplex] Le plus grand nombre de matchs en 5 sets disputés sur l’ensemble d’une quinzaine à Roland-Garros :

▪️ 1992 : 33 matchs

▪️ 2001 : 33 matchs

▪️ 1976 : 31 matchs

▪️ 2023 : 31 matchs

▪️ 1970 : 30 matchs

2026 : 30 matchs ⬆️ pic.twitter.com/KTdnt0xIIu — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 31, 2026

Per la conclusione del torneo maschile di singolare restano da disputare 4 incontri di ottavi di finale (in programma oggi), i 4 quarti di finale, le due semifinali e la finale, in totale quindi 11 partite. Se quattro di queste arriveranno al quinto, sarà record. Una possibilità abbastanza concreta, vista la lotta serrata tra i giocatori rimasti in gara, a caccia del sogno di vincere un titolo dello Slam, alloro finora mai ottenuto da nessuno dei tennisti ancora in tabellone.

Mario Cecchi