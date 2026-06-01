Sinner, la frase raccontata da Gaia Piccardi che oggi pesa come un avvertimento: “Sono morto”

C’è una frase, raccontata da Gaia Piccardi sul Corriere della Sera, che oggi sembra spiegare molto più di tante analisi tecniche. Una frase breve, quasi brutale, pronunciata da Jannik Sinner nei corridoi del Masters 1000 di Madrid, nell’ultima settimana di aprile, davanti a un fisioterapista veterano del circuito ATP: “Sono morto”.

Allora poteva sembrare soltanto lo sfogo di un campione stanco, reduce da settimane durissime. Oggi, dopo il crollo fisico accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo, quelle parole assumono un significato diverso. Sembrano il primo campanello d’allarme di una macchina sportiva eccezionale, ma non invulnerabile.

Piccardi ricostruisce il contesto: Sinner arrivava a Madrid dopo un periodo massacrante, segnato da Indian Wells, Miami e Montecarlo. Tornei diversi, continenti diversi, superfici e condizioni da assorbire in pochissimo tempo. Nel Principato aveva già dovuto superare una crisi fisica contro Machac e poi una finale contro Carlos Alcaraz, avversario sempre capace di prosciugare energie fisiche e mentali.

Il debutto a Madrid, con un set ceduto a Bonzi, era stato letto soprattutto come una difficoltà di adattamento all’altura della Caja Magica. Ma alla luce di quanto accaduto a Parigi, la frase riferita dal Corriere sembra raccontare un’altra verità: Sinner era già arrivato al limite, o molto vicino.

Il dato che colpisce è il carico complessivo. L’azzurro si è presentato al Roland Garros con 29 match vinti in 71 giorni, compreso il successo di Roma. Numeri impressionanti, da dominatore assoluto, ma anche da atleta sottoposto a una pressione continua. Perché nel tennis moderno non esiste soltanto la partita: ci sono recupero, spostamenti, allenamenti, conferenze stampa, impegni con gli sponsor, attese del pubblico, obblighi mediatici e tensione costante.

A posteriori diventa inevitabile chiedersi se Madrid fosse davvero necessario. È facile dirlo dopo, naturalmente. Ma il tema della programmazione torna centrale. Subito dopo Madrid c’era Roma, non un torneo qualsiasi per Sinner: il Masters 1000 di casa, con il Foro Italico pronto a trasformare ogni suo match in un evento nazionale. Un torneo emotivamente enorme, in un anno peraltro carico di simboli per il tennis italiano.

Roma ha significato altre partite, altra pressione, altri bagni di folla, altre richieste esterne. Un campione come Sinner viene cercato da tutti: tifosi, sponsor, televisioni, organizzatori, giornalisti. Tutti vogliono un pezzetto del giocatore che ha cambiato la dimensione del tennis italiano. Ma ogni pezzetto, alla fine, pesa.

Il punto non è mettere in discussione la grandezza di Sinner. Al contrario. Il punto è capire quanto sia delicato il suo equilibrio. Piccardi insiste su un aspetto fondamentale: il numero uno azzurro rende al massimo quando riesce a recuperare bene, soprattutto quando dorme abbastanza. Il sonno, per lui, non è un dettaglio ma una parte essenziale della prestazione.

Il suo coach Simone Vagnozzi lo ha spiegato con una frase molto significativa: basta guardarlo in faccia al mattino per capire come ha riposato. Se Sinner dorme male, il suo tennis ne risente. Non solo sul piano fisico, ma anche mentale: un allenamento non perfetto, una sensazione negativa, un fastidio accumulato possono innescare un effetto domino.

Il Corriere ricorda alcuni precedenti in cui il tema del riposo o della condizione fisica ha accompagnato momenti complicati: la vigilia della sfida con Medvedev a Wimbledon 2024, quella con Rune a Melbourne 2025, il calo con Spizzirri in Australia. Episodi diversi, ma utili a comporre un quadro: Sinner è un atleta straordinario, però il suo sistema ha bisogno di essere protetto con grande precisione.

La sconfitta con Cerúndolo, allora, non può essere liquidata soltanto come un incidente. Sinner era a un passo dal passaggio del turno, poi qualcosa si è spento. Il suo tennis si è svuotato, il corpo ha smesso di rispondere, l’inerzia si è ribaltata in modo improvviso. Da lì sono nate domande inevitabili: stanchezza? Problema fisico? Calo mentale? Somma di fattori?

La risposta non può arrivare dai commenti a caldo. Servono valutazioni, accertamenti, tempo. Si è parlato anche del possibile passaggio al J Medical di Torino, struttura già conosciuta da Sinner per precedenti controlli. Ma, secondo quanto emerge, l’azzurro non sembra voler vivere questa fase con fretta. Dopo mesi a ritmo altissimo, anche il tempo della diagnosi e della riflessione deve essere gestito con lucidità.

Nel frattempo, Parigi va avanti senza i due grandi predestinati più attesi: Sinner fuori per il crollo contro Cerúndolo, Alcaraz assente e visto in Portogallo durante il recupero dal problema al polso. Il Roland Garros, privato dei suoi riferimenti principali, è diventato un torneo aperto, combattuto, quasi senza padrone. Ma proprio l’assenza di Sinner lo rende ancora più presente nel dibattito.

Lo ha detto bene Matteo Berrettini, citato nell’articolo: non è normale quello che è successo a Jannik, ma non è normale nemmeno quello che ha fatto finora. Una frase che fotografa perfettamente la dimensione del fenomeno Sinner. Tutto, nel suo caso, appare amplificato: le vittorie, le aspettative, la fatica, la pressione, perfino le cadute.

La grande questione, adesso, riguarda il futuro. Sinner dovrà probabilmente ragionare su una programmazione più selettiva, soprattutto dopo una stagione sulla terra così intensa. Vincere tanto significa anche imparare a rinunciare. Non per debolezza, ma per proteggere il rendimento nei tornei che contano di più.

Un campione non si misura solo da ciò che riesce a conquistare, ma anche da ciò che sa evitare. Evitare il sovraccarico, evitare di arrivare svuotato agli appuntamenti decisivi, evitare che il corpo mandi segnali troppo forti prima di essere ascoltato.

La frase “Sono morto”, in questo senso, resta il simbolo di una primavera spinta fino al limite. Non cancella la grandezza di Sinner, non ridimensiona i titoli conquistati, non cambia la prospettiva del suo futuro. Ma obbliga a una riflessione seria.

Perché Sinner resta il giocatore destinato a vincere anche il Roland Garros. Ma per farlo dovrà arrivarci con il motore pieno, non in riserva. E forse proprio questa caduta, dolorosa e inattesa, potrà diventare il punto da cui ripartire con una consapevolezza nuova: anche i campioni più forti, ogni tanto, devono fermarsi prima che sia il corpo a farlo per loro.





Francesco Paolo Villarico