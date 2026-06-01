Sinner, la frase raccontata da Gaia Piccardi che oggi pesa come un avvertimento: “Sono morto”
C’è una frase, raccontata da Gaia Piccardi sul Corriere della Sera, che oggi sembra spiegare molto più di tante analisi tecniche. Una frase breve, quasi brutale, pronunciata da Jannik Sinner nei corridoi del Masters 1000 di Madrid, nell’ultima settimana di aprile, davanti a un fisioterapista veterano del circuito ATP: “Sono morto”.
Allora poteva sembrare soltanto lo sfogo di un campione stanco, reduce da settimane durissime. Oggi, dopo il crollo fisico accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo, quelle parole assumono un significato diverso. Sembrano il primo campanello d’allarme di una macchina sportiva eccezionale, ma non invulnerabile.
Piccardi ricostruisce il contesto: Sinner arrivava a Madrid dopo un periodo massacrante, segnato da Indian Wells, Miami e Montecarlo. Tornei diversi, continenti diversi, superfici e condizioni da assorbire in pochissimo tempo. Nel Principato aveva già dovuto superare una crisi fisica contro Machac e poi una finale contro Carlos Alcaraz, avversario sempre capace di prosciugare energie fisiche e mentali.
Il debutto a Madrid, con un set ceduto a Bonzi, era stato letto soprattutto come una difficoltà di adattamento all’altura della Caja Magica. Ma alla luce di quanto accaduto a Parigi, la frase riferita dal Corriere sembra raccontare un’altra verità: Sinner era già arrivato al limite, o molto vicino.
Il dato che colpisce è il carico complessivo. L’azzurro si è presentato al Roland Garros con 29 match vinti in 71 giorni, compreso il successo di Roma. Numeri impressionanti, da dominatore assoluto, ma anche da atleta sottoposto a una pressione continua. Perché nel tennis moderno non esiste soltanto la partita: ci sono recupero, spostamenti, allenamenti, conferenze stampa, impegni con gli sponsor, attese del pubblico, obblighi mediatici e tensione costante.
A posteriori diventa inevitabile chiedersi se Madrid fosse davvero necessario. È facile dirlo dopo, naturalmente. Ma il tema della programmazione torna centrale. Subito dopo Madrid c’era Roma, non un torneo qualsiasi per Sinner: il Masters 1000 di casa, con il Foro Italico pronto a trasformare ogni suo match in un evento nazionale. Un torneo emotivamente enorme, in un anno peraltro carico di simboli per il tennis italiano.
Roma ha significato altre partite, altra pressione, altri bagni di folla, altre richieste esterne. Un campione come Sinner viene cercato da tutti: tifosi, sponsor, televisioni, organizzatori, giornalisti. Tutti vogliono un pezzetto del giocatore che ha cambiato la dimensione del tennis italiano. Ma ogni pezzetto, alla fine, pesa.
Il punto non è mettere in discussione la grandezza di Sinner. Al contrario. Il punto è capire quanto sia delicato il suo equilibrio. Piccardi insiste su un aspetto fondamentale: il numero uno azzurro rende al massimo quando riesce a recuperare bene, soprattutto quando dorme abbastanza. Il sonno, per lui, non è un dettaglio ma una parte essenziale della prestazione.
Il suo coach Simone Vagnozzi lo ha spiegato con una frase molto significativa: basta guardarlo in faccia al mattino per capire come ha riposato. Se Sinner dorme male, il suo tennis ne risente. Non solo sul piano fisico, ma anche mentale: un allenamento non perfetto, una sensazione negativa, un fastidio accumulato possono innescare un effetto domino.
Il Corriere ricorda alcuni precedenti in cui il tema del riposo o della condizione fisica ha accompagnato momenti complicati: la vigilia della sfida con Medvedev a Wimbledon 2024, quella con Rune a Melbourne 2025, il calo con Spizzirri in Australia. Episodi diversi, ma utili a comporre un quadro: Sinner è un atleta straordinario, però il suo sistema ha bisogno di essere protetto con grande precisione.
La sconfitta con Cerúndolo, allora, non può essere liquidata soltanto come un incidente. Sinner era a un passo dal passaggio del turno, poi qualcosa si è spento. Il suo tennis si è svuotato, il corpo ha smesso di rispondere, l’inerzia si è ribaltata in modo improvviso. Da lì sono nate domande inevitabili: stanchezza? Problema fisico? Calo mentale? Somma di fattori?
La risposta non può arrivare dai commenti a caldo. Servono valutazioni, accertamenti, tempo. Si è parlato anche del possibile passaggio al J Medical di Torino, struttura già conosciuta da Sinner per precedenti controlli. Ma, secondo quanto emerge, l’azzurro non sembra voler vivere questa fase con fretta. Dopo mesi a ritmo altissimo, anche il tempo della diagnosi e della riflessione deve essere gestito con lucidità.
Nel frattempo, Parigi va avanti senza i due grandi predestinati più attesi: Sinner fuori per il crollo contro Cerúndolo, Alcaraz assente e visto in Portogallo durante il recupero dal problema al polso. Il Roland Garros, privato dei suoi riferimenti principali, è diventato un torneo aperto, combattuto, quasi senza padrone. Ma proprio l’assenza di Sinner lo rende ancora più presente nel dibattito.
Lo ha detto bene Matteo Berrettini, citato nell’articolo: non è normale quello che è successo a Jannik, ma non è normale nemmeno quello che ha fatto finora. Una frase che fotografa perfettamente la dimensione del fenomeno Sinner. Tutto, nel suo caso, appare amplificato: le vittorie, le aspettative, la fatica, la pressione, perfino le cadute.
La grande questione, adesso, riguarda il futuro. Sinner dovrà probabilmente ragionare su una programmazione più selettiva, soprattutto dopo una stagione sulla terra così intensa. Vincere tanto significa anche imparare a rinunciare. Non per debolezza, ma per proteggere il rendimento nei tornei che contano di più.
Un campione non si misura solo da ciò che riesce a conquistare, ma anche da ciò che sa evitare. Evitare il sovraccarico, evitare di arrivare svuotato agli appuntamenti decisivi, evitare che il corpo mandi segnali troppo forti prima di essere ascoltato.
La frase “Sono morto”, in questo senso, resta il simbolo di una primavera spinta fino al limite. Non cancella la grandezza di Sinner, non ridimensiona i titoli conquistati, non cambia la prospettiva del suo futuro. Ma obbliga a una riflessione seria.
Perché Sinner resta il giocatore destinato a vincere anche il Roland Garros. Ma per farlo dovrà arrivarci con il motore pieno, non in riserva. E forse proprio questa caduta, dolorosa e inattesa, potrà diventare il punto da cui ripartire con una consapevolezza nuova: anche i campioni più forti, ogni tanto, devono fermarsi prima che sia il corpo a farlo per loro.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jannik Sinner
L’anno prossimo saprà gestirsi nel difendere i titoli (ed i punti) conquistati nei tre 1000 su terra magari rinunciando ad uno dei tre. E dolorosamente il più vicino al Roland Garros è Roma….
Doveva evitare Madrid o Roma per arrivare in forma a Parigi. Io però, dico la verità, speravo in una sua vittoria a Roma più di ogni altra cosa. Credo che anche lui sentisse la pressione di vincere a Roma. E credo che l’Atp gli abbia fatto un po di pressione per giocare a Madrid, vista l’assenza di Alcaraz. Alla fine ha fatto una scelta, ha vinto 6 mille consecutivi, non si può dire che la scelta nn abbia pagato. Avrà altre possibilità di vincere il RG ed in futuro potrà programmare la stagione su terra con maggiore libertà, anche saltando Roma se necessario.
Io lo pensavo da prima di Madrid che avrebbe dovuto fare solo uno dei 2.. l’anno prossimo non farà forse nessuno dei 2..il focus ora devono essere gli slam è qui che si fa la storia.. troppa ingordigia
Il problema di base è la sconfitta in Australia e le vittorie incredibili nei 1000 che forse nemmeno lui si aspettava. Intanto era sfumato il grande slam possibile, la mancanza di Alcaraz rendeva l’impresa a Parigi un pò un approfittare per vincere non da Campione assoluto. Per cui ha preferito completare il novero dei tornei 1000 vinti (quando mai rigiocherà Madrid?) considerando che un Roland Garros lo vorrà vincere con Alcaraz presente e che comunque non ne vincerà molti come coloro che su terra ne vincono uno o due giusto per completezza e non sono Nadal! In tal senso magari punta tutto su Wimbledon e US Open per rifarsi a livello slam ma soprattutto a vincersi tutti i mille in stagione come obiettivo non da poco ma nemmeno impossibile. Magari se rivince in Australia farà una programmazione da Grande Slam con meno 1000 in programmazione perchè già vinti e completati ma la carriera è lunga per dover concentrarsi alla Nole sugli slam e basta.
Finalmente un discorso sensato…
@ Dr Ivo (#4629489)
Giusto, anch’io sostenevo che tra la fine di Roma e l’inizio di Parigi mancava a Jannik un’ulteriore settimanella. Avrebbe staccato la spina 7/8 gg completamente, una bella vacanzina con Laila senza pensare al tennis, poi 5/6 gg di preparazione per Parigi. I soli 9 gg sono stati insufficienti per recuperare le energie. Poi se faceva quel game che mancava con Cerundolino non si sa come sarebbe proseguito, era molto lunga ancora, certamente sul piano tecnico non aveva rivali.
Può essere vero ma in realtà ha giocato e vinto, in tutti i 1000 su terra, con molta facilità. Era sulla cresta dell onda, difficile fermarlo 3 settimane. Inoltre a Parigi non ha lesinato allenamenti molto duri, più del solito, sotto il sole cocente a riprova di una forma eccellente
Prendere spunto da una riga della Gaia Piccardi, per distacco la peggiore pennivendola nel mondo del tennis (e ce ne vuole…) non depone un gran che sull’autore.
sono daccordo però se c’è proprio un 1000 da dover saltare per arrivare belli riposati al RG quello per calendario purtroppo sarebbe Roma
Infatti, come agli AO con Spizziri che la stagione era appena iniziata, no? Come si dice: post hoc, ergo propter hoc..Cobolli gioca in allenamento con Jannik e dice “mi ha distrutto, sono morto”. Sono frasi che si dicono tutti i giorni magari anche in tono scherzoso e non significano nulla. Ma il corriere e un giornale e deve vendere…
Con il motore pieno non l’avevo mai sentito…….
Col senno di poi…vero,tornei in fila ma dominati e se riconosciamo a Sinner intelligenza e capacità di gestione non possiamo neppure dargli addosso ora ,a lui o allo Staff,non sapendo cosa sia accaduto. È stato un crollo improvviso,totale perché non aveva più forze anche solo per gestire visto il vantaggio ed un avversario non gran valore e sembra strano si sia trattato di una condizione fisica deficitaria.
Non ne sappiamo nulla,si interrogano pure loro e cercano risposte perché non c’erano certo i presupposti.
La preoccupazione più che per un torneo che doveva essere suo (anche se queste nuove leve gli avrebbero creato qualche grattacapo) è per la sua salute perché è stato drammatico vederlo così.
Ripeto non ci vedo errori di programmazione, incapacità di gestione o ingordigia,qualcosa è accaduto e noi , giustamente,ne siamo all’oscuro.Spero non lo sia lui e lo staff.
Dietrologia. PUNTO
credo che molti possano aver detto ..sono morto….. in qualsiasi contesto. È capitato, se voleva riposarsi saltava Roma. Sa benissimo cosa fare , è in ottime mani, quanti articoli per nulla.
Deve semplicemente migliorare la sua alimentazione piu carne rossa piu carboidrati, piu frutta fresca. Altroché.
Ha sbagliato la corte dei miracoli che ha intorno.
Saltava Madrid.
A Roma si allenava 2/3 turni.
A Parigi andava carico a pallettoni x il Career GS….
Fossi in lui rivedrei lo staff
Quante scemenze, sono frasi che si dicono sull’onda dell’emotività infatti Jannik pronunciò le stesse parole sul 3-6 3-6 4-4 40-40 contro Medvedev ad AO24 prima di distruggere il russo e vincere il primo slam della carriera. E idem qui sono stupidaggini dato che il torneo di Madrid poi lo vinse in ciabatte. Il RG era il suo obbiettivo iniziale della stagione ma dopo aver vinto i primi 3 masters 1000 forse questo può essere cambiato e quante altre volte avrà la possibilità di fare l’en-plein in una sola stagione? Se vince gli altri 4, e magari pure WB (come probabile) questa stagione verrà ricordata eccome! Il RG c’è ogni stagione e dati i valori di forza già la prossima può essere quella buona.
Si parla tanto ma va fatto notare che:
– era avanti 63 62 51, poi e’ successo quel che e’ successo
– a Melbourne non era certo cotto dal calendario, ma per poco non andava a casa contro Spizzirri. Idem contro Rune l’anno prima. Il caldo sara’ sempre un problema per Jannik purtroppo
Esatto, gia’ m’immagino la scena, incontra un fisio dopo un allenamento o dopo una partita e dice I am dead tired, cosa doveva dire, sono fresco come una rosa? Inutile speculare su dichiarazioni senza senso, Sinner e il team sanno cosa e’ successo, o cercheranno di capire le cause del blackout. Abbiamo visto un sinner DEAD TIRED stravincere Madrid, Roma e il RG fino a quattro maledetti punti contro il gaucho. Aggiungo anche che se solo fosse riuscito a chiuderla contro cerundolo, lo ritroveremmo gia’ oggi a giocare contro Berrettini….
Penso che in questo momento sia più importante capire il reale motivo di questi blackout energetici, da lì sono sicuro che tutto lo staff saprà calibrarsi al meglio per i prossimi impegni.
Io mi tengo stretti tutti i 1000 di quest’anno ed il n.1 mondiale, vorrà dire che il 2027 sarà l’anno degli Slam 😉
Se “fosse morto” non avrebbe vinto a Roma. La sconfitta qui a Parigi verrà chiarita con il controllo medico a Torino e Jannik con il suo team prenderanno tutte le precauzioni del caso.
Egregi, io non solo avevo detto che doveva saltare Madrid ma avevo anche aggiunto che, se ci fosse andato, avrebbe sì vinto Madrid e Roma in seguito, ma avrebbe poi messo seriamente a rischio il RG che è un’altra cosa ñ. E non era senno di poi erano parole chiare dette prima, la terra battuta non è roba da farci dei record di resistenza, sicuramente no quando all’obiettivo dello slam hai sacrificato il lavoro di inizio anno. E non era questione che c’era ancora settimana di riposo prima di Parigi, come diceva qualcuno, perché non si fa una settimana di riposo prima di uno slam. La settimana di riposo integrale si fa prima e poi ci vuole anche una settimana di preparazione e allenamento, quindi mancava almeno una settimana per il recupero pieno e solo chi non conosce il tennis poteva pensare che ci fosse il tempo sufficiente.
Adesso vedo che c’è gente che scopre l’acqua calda…
Ma attenzione, gli allenatori non hanno colpe perché non possono dissuadere i giocatori, sono questi ultimi che comandano, loro possono al massimo manifestare qualche perplessità. E non sto nemmeno dicendo che Sinner è il responsabile. Ha solo voluto mettere alla prova la sua resistenza e purtroppo ha avuto la risposta. Sbaglierebbe se l’anno prossimo ripetesse le stesse cose (come ha fatto Alcaraz, che si è infortunato due volte consecutive dopo Montecarlo per aver voluto giocare Barcellona prima di Madrid), ma non credo davvero che l’anno prossimo ripeterà questa esperienza
Quel che è fatto , è fatto .
Appoggio il Campione , di conseguenza il suo Staff , in tutte le decisioni che prende …
I risultati d’altronde gli danno ragione e sono stati sbalorditivi .
Brucia che quest’anno a Parigi sia poi andata come è andata … ma non abbiamo la controprova e la garanzia che , ” saltando un Masters ” , Sinner avrebbe invece trionfato .
Resta la certezza dei recenti successi da record … Jannik avrà voluto cavalcare l’onda , come biasimarlo ?
Potrebbe anche aver valutato male le sue possibilità di recupero , aver avuto un ” eccesso di zelo ” , ok , non lo ” condanno ” … anzi lo sostengo ugualmente .
Se eventualmente fosse così … lo ” riconoscerà a se stesso ” … ed ” imparerà ” pure da questo !
io continuo a ritenere il suo team responsabile di questa debacle a parigi, soprattutto gli elementi più esperti. non era umanamente possibile reggere ai quei ritmi e sperare di vincere il rolando, torneo su 5 set. sinner si era pressoché tarato fisicamente e psicologicamente per vincere in 2 set, come ha praticamente sempre fatto da iw a roma. al primo torneo al meglio dei 5 è andato in palla, e non è di certo un caso. e poi, nessuno tra i mostri grandi del passato con un fisico più solido e resistente di quello di sinner hanno osato tanto, è mai possibile che nessuno del suo team abbia pensato “forse jannik stai giocando troppo?”
Intanto i tre mille li ha portati a casa..
Anche io credo che farà come per la Davis. Vinta due volte, l’ha lasciata
@ Intenditore (#4629440)
Quoto
Una curiosità. Quando Nadal vinse Montecarlo, Madrid e Roma consecutivamente, poi vinse anche il Rolando?
@ Non tennista (#4629463)
Va bene, siamo il nulla. Titolo inventato compresa la fonte inventata. Buon lavoro amici.
Dipende. Alle Olimpiadi è meglio un oro o 3 argenti? Per me valgono di più 3 argenti ma per il medagliere ufficiale un oro vale + di 50 argenti. E alla fine della carriera di un tennista di altissimo livello si conta solo il numero di Slam.
Redazione, altra discussione aperta sul nulla, dal momento che Sinner non può essere protagonista in campo a Parigi, vi inventate titoli a casaccio per parlare ancora del numero 1 ATP.
Purtroppo Sinner ha mancato un obbiettivo che era da lui indicato più volte, come il più importante dell’anno.
@ Doppiopunto (#4629441)
Domanda che mi sono posto anch’io. Vincere i tre 1000 su terra è stato leggendario, col successo al Foro 50 anni dopo Panatta, per cui tutto ciò è fenomenale. Però il suo obiettivo principale era Parigi, lo diceva sempre, e dal prossimo anno diventerà la sua ossessione, finché non lo vincerà, almeno un Roland Garros in bacheca lo vorrà a ogni costo, conoscendo la sua determinazione ce la farà. La mia risposta finale è… era meglio lo Slam dei tre 1000 e d’ora in poi credo che potrebbe rinunciare a qualche 1000 in più per essere al 100% negli Slam.
L’anno prossimo se gioca un buon Sunshine Double per me sulla terra fa: Monaco di Baviera (500), Roma, RG.
Punto.
Nessuno lo garantisce, ma se il “ragazzo” si sentiva stremato già a Madrid dove comunque ha giocato alla grande in semifinale e finale non è molto improbabile ritenere che a Roma è arrivato con la spia quasi in riserva, figuriamoci a Parigi.. parlo di stanchezza anche mentale, tanto è vero che sia dopo Madrid, sia dopo Roma, Jannik aveva subito dichiarato la necessità di prendersi dei giorni per staccare totalmente…insomma, credo fosse veramente al limite.. poi, sai, anche i medici sbagliano, senza contare discorsi di sponsor, pressioni varie, assenza di Alcaraz, bisogno di massimizzare al massimo la classifica giocando tornei dove non aveva punti da difendere, ecc ecc
Sembra che Berrettini abbia detto a Binaghi che dopo Madrid Jannik era bollito e che forse non veniva a Roma. Poi abbiamo visto come è andata a finire.
Una cosa mi lascia perplesso: ma la stanchezza arriva gradualmente, ti appesantisce, ti rallenta, non passi dal 90% al 10% di prestazione in un minuto; perchè questo è successo, c’è stato un black out fisico e in parte mentale di tutta la macchina.
“Cotte” di questo tipo le ricordo in alcune tappe di montagna del Tour, dove il campione perdeva venti minuti agli ultimi chilometri, ma mai nel tennis, che tra un punto e l’altro e ogni due giochi ti permette di recuperare.
È davvero una domanda?
Quoto tutto.
Ha/hanno sbagliato, e Jan lo sa benissimo.
Oramai è andata così, spero solo che un giorno riuscirà a vincere il RG, altrimenti sarebbe davvero una (doppia) beffa atroce.
@ Doppiopunto (#4629441)
Chi assicura che avrebbe vinto Parigi?
Una programmazione fatta che nemmeno un branco di scimmie ubriache avrebbero saputo fare peggio che presenta il conto
Chi l’avrebbe mai detto
C’è da chiedersi: meglio i tre mille su terra consecutivi o il Roland Garros?
@ Alex77 (#4629428)
Tutto condivisibile, per me è stata l’assenza di Alcaraz, unita allo stato di grazia, che ha invogliato il team Sinner a tentare l’abbuffata di tornei. Dopo Montecarlo avevo scritto anch’io che forse Madrid andava evitato, perché Roma era costretto a non saltarla. Se invece di Roma ci fosse stato un altro 1000 ma estero, lo evitava per avere quasi 3 settimane di riposo dopo Madrid. Il prossimo anno dovrà prendere una decisione netta, vediamo come ci arriverà, ma uno tra Madrid e Roma lo salterà, forse anche entranbi se arrivasse ancora in fondo a Montecarlo, per arrivare a Parigi fresco e tirato a lucido, perché quello Slam per ora stregato lo vorrà vincere a tutti i costi, e non sarà facile col rientro di Carlitos e le nuove leve che avanzano. Il Roland Garros sarà il suo obiettivo numero 1 ancor più di quest’anno, che già lo era, ma intanto l’auspicio è il bis a Wimbledon, sarebbe una dolcissima consolazione.
La mente di Sinner viaggia più veloce del suo corpo.
Ha già capito che allineando bene le cose tutto andrà per il meglio.
Il ragazzo è uno dei più bravo nell’imparare subito la lezione.
Tempo al tempo.
Io resto basito, non capisco che senso ha pubblicare frasi carpite qua’ e là: per dimostrare che stava giocando troppo? Allora Jannik è in mano a degli incapaci? Lui stesso non si rende conto di sbagliare programmazione, non ascolta il suo corpo? Adesso avanti così chi più ne ha più ne metta!! Meglio l’oblio va…
Nessuno ci garantisce che saltando Madrid non sarebbe potuto succedere comunque,
con tutti gli scienziati medici che gli girano attorno bisogna che mettano su un check serio per capire quanto sforzo quel fisico è in grado di sopportare e smaltire e che questo venga monitorato match dopo match anche in funzione delle superfici e delle condizioni climatiche, continuare ad allenarlo atleticamente al massimo e sperare che dio ce la mandi buona e con le tette grosse
Mah, nel mio piccolo mi tocca un po’ quotarmi, perché come altri avevo scritto che sarebbe stato meglio evitare Madrid, non si parla del senno di poi, scritto appena dopo Montecarlo e sapendo che, ben difficilmente, per vari motivi, avrebbe potuto rinunciare a Roma dove, alla luce di queste indiscrezioni, ha fatto quasi un miracolo a vincerlo o meglio, ha dato fondo a tutto quello che gli rimaneva.. molti commenti parlavano che tanto, 8/9 giorni di riposo gli aveva per Parigi, che problema c’era? Il problema è che probabilmente non recuperi niente o quasi in poco più di 1 settimana dopo aver giocato 2 mesi a tutta birra.. Vagnozzi parlava di perdere il ritmo partita se si fosse fermato dal post Montecarlo all’esordio di Roma.. forse, alla fine, ha sbagliato valutazione.. certo, rimangono le stratosferiche 5 vittorie 1000 consecutive, però l’amaro in bocca per Parigi mi rimane