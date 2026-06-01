Roland Garros: Il programma completo di Martedì 02 Giugno 2026
01/06/2026 14:08
Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Mirra Andreeva vs Sorana Cirstea
Elina Svitolina vs Marta Kostyuk
Rafael Jodar vs Alexander Zverev
Jakub Mensik vs Joao Fonseca (20:15)
Jodar – Zverev sarà la partita cruciale del torneo.
Se Sasha vince non lo ferma più nessuno.
Se prevale Jodar può succedere davvero qualsiasi cosa.