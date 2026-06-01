Ufficiale: Serena Williams torna in competizione in doppio al WTA 500 del Queen’s Club a Londra

“La 23 volte campionessa Slam ed ex numero 1 del mondo Serena Williams ha confermato il suo ritorno al tennis: l’americana farà il suo rientro in occasione degli HSBC Championships di quest’anno”. Così inizia un comunicato della LTA insieme al torneo del Queen’s, tornato anche in versione femminile dallo scorso anno, attraverso cui si conferma che la super campionessa statunitense tornerà sul tour WTA, in doppio. “La prossima fase della straordinaria carriera di Williams inizierà sui prestigiosi campi in erba del Queen’s Club, dove ha ricevuto una wild card per il tabellone di doppio del torneo WTA 500 in programma dall’8 al 14 giugno”, continua il comunicato. “La statunitense è pronta a disputare il suo primo incontro ufficiale dopo quasi quattro anni di assenza, in quello che si preannuncia come uno dei momenti sportivi più significativi dell’anno”.

Da mesi si rincorrevano le voci del ritorno di Serena, con la californiana attiva sui social mostrando i grandi progressi fisici degli ultimi mesi e condividendo anche foto di campi da tennis. Inoltre c’era il forte indizio dell’antidoping, con Serena di nuovo iscritta ai controlli ufficiali, necessario passaggio per ogni professionista. Adesso c’è l’ufficialità. Un primo passo col doppio, ma dopo poco c’è Wimbledon… E chissà che la minore delle “Sisters” non voglia testare la propria condizione in vista del più grande appuntamento dell’anno. Per ora lei non sbottona, e nel comunicato ufficiale afferma che “il Queen’s Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo. L’erba mi ha regalato alcuni dei momenti più importanti della mia carriera e sono entusiasta di tornare a competere su uno dei palcoscenici più iconici del nostro sport”. Williams ha conquistato sette titoli di Wimbledon in singolare e, insieme alla sorella Venus Williams, ha vinto anche sei titoli nel doppio sui campi dell’All England Club.

THE QUEEN RETURNS 👑 Serena Williams is BACK & set for doubles at the #HSBCChampionships!@WTA | @serenawilliams pic.twitter.com/lohvVo7cEy — HSBC Championships (@QueensTennis) June 1, 2026

La direttrice del torneo WTA, Laura Robson, ha dichiarato: “Serena Williams è una delle più grandi atlete che il mondo abbia mai conosciuto e siamo entusiasti che abbia scelto gli HSBC Championships della LTA per il suo ritorno al tennis agonistico. Lo scorso anno il tennis femminile è tornato a scrivere una pagina di storia al Queen’s Club e ora una vera icona di questo sport tornerà a calcare i campi di questa prestigiosa sede. È una notizia straordinaria sia per il torneo sia per gli appassionati”.

Williams ha conquistato 73 titoli WTA in singolare, tra cui 23 titoli del Grande Slam. È rimasta al vertice della classifica mondiale per 319 settimane e ha vinto complessivamente 39 titoli Major. Quattro volte medaglia d’oro olimpica, è inoltre l’unica giocatrice nella storia ad aver completato il Career Golden Slam sia in singolare sia in doppio. Che questo palmares incredibile non venga ulteriormente ampliato da nuovi successi, nonostante i 44 anni di età?

Mario Cecchi