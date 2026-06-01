WTA, presunta denuncia interna per molestie tra giocatrici: il circuito chiamato a fare chiarezza

Una notizia di forte impatto scuote il circuito femminile. Secondo quanto riportato, una giocatrice della WTA, la cui identità non è stata resa nota, avrebbe presentato una denuncia attraverso i canali interni del circuito contro due colleghe, accusandole di comportamenti di molestia continuata che sarebbero iniziati nel 2025.

Al momento, i nomi delle tre tenniste coinvolte non sono stati comunicati. La presunta denunciante sarebbe una giocatrice collocata nella parte centrale del ranking WTA, mentre le due atlete chiamate in causa apparterrebbero a profili di alto livello: una sarebbe abitualmente vicina alla top 20 e capace di spingersi in profondità nei tornei del Grande Slam, l’altra sarebbe descritta come una giocatrice potente da fondo campo e nota per il suo temperamento acceso in campo.

La vicenda, proprio per l’assenza di nomi e di comunicazioni ufficiali, richiede la massima cautela. Si tratta di accuse che dovranno essere valutate dagli organismi competenti della WTA, nel rispetto della riservatezza delle persone coinvolte e delle garanzie procedurali previste dal circuito.

WTA Bullying Scandal has been reported this morning – In relational to 3 WTA Players, investigation ongoing (Part 1) pic.twitter.com/veZKotim7m — Venus & CoCo Fandom (@Vee_Co_Fandom) June 1, 2026

Secondo la ricostruzione emersa, la giocatrice che avrebbe presentato la denuncia sostiene che questi comportamenti stiano avendo conseguenze sul proprio rendimento sportivo e sul proprio equilibrio psicologico. Un elemento particolarmente delicato, perché sposta il caso oltre il semplice ambito dei rapporti personali tra atlete e lo colloca nel terreno della tutela della salute mentale e del benessere professionale all’interno del circuito.

La WTA, negli ultimi anni, ha dovuto confrontarsi sempre più spesso con temi legati alla protezione delle giocatrici, alla gestione dei rapporti all’interno del tour e alla necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro. Il tennis professionistico è uno sport individuale, ma la convivenza costante negli stessi tornei, negli stessi spazi e negli stessi ambienti può generare tensioni difficili da gestire, soprattutto quando il calendario impone viaggi continui, pressione e competizione settimanale.

Proprio per questo, l’esistenza di canali interni di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale. Se una giocatrice ritiene di subire comportamenti lesivi, il circuito deve poter offrire strumenti adeguati per ascoltare, verificare e intervenire. Allo stesso tempo, la riservatezza è essenziale per evitare processi mediatici anticipati, ricostruzioni arbitrarie o attribuzioni infondate.

Il punto centrale, ora, sarà capire quale decisione prenderà la WTA. Il circuito dovrà valutare la documentazione eventualmente prodotta, ascoltare le parti coinvolte e stabilire se vi siano elementi sufficienti per aprire un procedimento disciplinare o adottare misure di tutela.

Una vicenda di questo tipo, se confermata, avrebbe inevitabilmente un peso importante anche sul piano dell’immagine del tennis femminile. Non tanto per i nomi coinvolti, che restano ignoti, quanto per il tema più ampio: il rispetto tra professioniste, la protezione delle atlete e la capacità delle istituzioni sportive di intervenire in modo rapido, serio e trasparente.

Per il momento, l’unica linea responsabile è quella della prudenza. Nessuna accusa può essere considerata provata fino alla conclusione delle verifiche. Ma la segnalazione, se confermata, apre comunque una questione rilevante per il circuito: la tutela delle giocatrici non riguarda soltanto ciò che accade in campo, ma anche l’ambiente umano e professionale in cui sono chiamate a vivere e competere ogni settimana.





Francesco Paolo Villarico