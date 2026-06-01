59° edizione del Torneo Avvenire Under 14 Super Category: Martin Adamca subito eliminato

Completati i due turni di qualificazione nei tabelloni boys and girls e dopo avere vissuto un intensa ed emozionante cerimonia di apertura, sul campo centrale, con la sfilata dei 27 paesi iscritti al torneo: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Cechia, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Georgia, Israele, Italia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Svezia, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, ha preso il via con 64 incontri di primo turno su 11 campi (32 del tabellone boys e 32 del tabellone girls) la 59° edizione del Torneo Avvenire Under 14 Super Category, che si disputa sui campi del Club Ambrosiano di via Feltre 33 a Milano.

Grossa sorpresa sul campo numero 12 dove lo slovacco Martin Adamca, numero 1 al mondo nella classifica di Tennis Junior Europe Under 14 in tabellone con una wild card, è uscito in sconfitto in 3 set per mano dell’austriaco Fabian Leitner n.26 del ranking. Avanza il portoghese Luis Bernardo Saraiva (testa di serie numero 3) che impone un netto 6-2 6-3 all’italiano Filippo Borio. Bene l’esordio dello svizzero Richard Mitchell numero 4 del seeding meneghino che non ha dato scampo all’estone Adrian Shein (6-0 6-1).

In apertura di programma il cipriota Anastasis Mosaikos (numero 5 del seeding) ha superato l’italiano Michele Piazzolla non senza patemi soprattutto nel secondo set. Non tradisce le attese della vigilia l’azzurro Nicolas Lyam Basilone che regola con un convincente il ceco Kyncl.

In campo femminile parte bene Lucrezia Oliveti, seguita da Marco Meneschincheri ex pro e volto noto di Supertennis, che ha sconfitto 6-4 1-6 6-4 la romena Ania Curuia.

Il primo match maratona di giornata ha visto prevalere la montenegrina Nadja Knezevic che in 2 ore 41 minuti ha superato la croata Zana Peric 6-7 6-4 6-2. Altra sfida che non ha lesinato emozioni è stata quella che ha visto protagonista la svizzera Lilly Falkenberg (numero 3 del seeding) e l’olandese Dianne Franssen con l’elvetica che ha sofferto più del dovuto per ribaltare lo svantaggio iniziale di un set. Ottimo esordio per la romena Eva Maria Bulai, numero al mondo di categoria, che domina letteralmente la wild card italiana Giorgia Lanza. Ci sono volute circa 3 ore a Carlotta Arginelli per avere la meglio sulla serba Milica Capin regolata per 6-4 3-6 6-4.

Domani (martedì 2 giugno) a patire dalle 9 si dovrebbero disputare ben 96 partite tra i tabelloni principali e quelli di consolazione: il condizionale però è d’obbligo, in quanto le previsioni metereologiche su Milano, non lasciano ben sperare sul possibile completamento del programma.

DOVE SEGUIRE GLI INCONTRI

I match del campo centrale e del campo 1 saranno trasmessi sulla piattaforma Tennis Europe, la pagina Facebook del Club Ambrosiano e i canali SportWatchers fin dai primi turni di main draw, le semifinali e le finali, venerdì 5 e sabato 6 giugno andranno in onda in diretta su SupertenniX.

INGRESSO LIBERO

L’ingresso nella storica struttura del Tennis Club Ambrosiano è libero per tutta la durata della manifestazione, dalle qualificazioni fino alle finali in programma sabato 6 giugno.

COME ARRIVARE AL TC AMBROSIANO

Si trova in via Feltre 33 a Milano nella zona est della città, a ridosso del Parco Lambro.

Il trasporto pubblico della rete Atm Milano è il modo più rapido per arrivare:

Metropolitana (Linea Verde M2): Scendete alla fermata Udine. Una volta usciti dalla stazione, imboccate a piedi Via Feltre. Il club si trova a circa 10 minuti di camminata procedendo dritto lungo la via.

Autobus: Potete utilizzare la linea 55 (che ferma proprio lungo Via Feltre nelle immediate vicinanze del club) o le linee 75 e 175 che transitano in zona Lambrate/Udine.

In Auto e Tangenziale

Il Tennis Club Ambrosiano gode di un’ampia disponibilità di parcheggio all’esterno:

Dalla Tangenziale Est (A51): Prendete l’uscita 8a (Lambrate / Via Rombon). Seguite le indicazioni per il centro città immettendoti su Via Rombon, poi svoltate a destra in Via Passo Rolle e infine a sinistra in Via Feltre fino al civico 33.

Live streaming Campo Centrale e Campo 12

https://www.youtube.com/watch?v=-5Dfhu-tsk8

https://www.facebook.com/tcambrosiano/videos/live-from-court-12-torneo-avvenire/2278131069389621/?mibextid=wwXIfr&rdid=bt3VVTHe8hXFOqsn

Livescore

https://score-widget.matchscorerlive.com/public/JRBydXGTD0KL6T71BWwI-A

Tabellone principale maschile

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455/draw/1

Tabellone principale femminile

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455/draw/4

Ordine di gioco

https://te.tournamentsoftware.com/tournament/079DE5F9-FF49-47F1-A29D-92AB44CDD455

Acceptance List

https://te.tournamentsoftware.com/sport/acceptancelist.aspx?id=079de5f9-ff49-47f1-a29d-92ab44cdd455

Factsheet – Info e dettagli Torneo Avvenire 2026:

https://te.tournamentsoftware.com/sport/factsheet.aspx?id=079de5f9-ff49-47f1-a29d-92ab44cdd455