WTA 125 Makarska: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna azzurra presente
WTA 125 Makarska – Tabellone Principale – terra
(1/WC) Petra Marcinko vs Qualifier
Barbora Palicova vs (WC) Lucija Ciric Bagaric
Tamara Zidansek vs Polona Hercog
(WC) Ana Konjuh vs (6) Dominika Salkova
(3) Simona Waltert vs Teodora Kostovic
Andrea Lazaro Garcia vs Laura Samson
Rebecca Sramkova vs Tara Wuerth
(WC) Tena Lukas vs (5) Darja Semenistaja
(8) Leolia Jeanjean vs Kajsa Rinaldo Persson
Miriam Bulgaru vs Noma Noha Akugue
Lola Radivojevic vs Mia Ristic
Sara Sorribes Tormo vs (4) Victoria Jimenez Kasintseva
(7) Maria Timofeeva vs Qualifier
Robin Montgomery vs Qualifier
Lucie Havlickova vs Qualifier
Katarzyna Kawa vs (2) Maya Joint
WTA 125 Makarska – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Akasha Urhobo vs (WC) Lea Boskovic
(2) Erika Andreeva vs Elina Avanesyan
(3) Caijsa Hennemann vs (WC) Jule Niemeier
(4) Yasmine Kabbaj vs Dalila Jakupovic
