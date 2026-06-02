Tre italiani nei quarti di finale a Roland Garros 2026: è record assoluto
Cobolli, Berrettini, Arnaldi, anche senza il n.1 del mondo Jannik Sinner è il tennis italiano a prendersi la scena a Roland Garros. Il nostro straordinario tris d’Assi ha scritto una pagina storica nell’edizione 2026 dello Slam di Parigi: non era mai accaduto che tre tennisti italiani fossero ancora in gara nei quarti di finale del tabellone maschile di un torneo dello Slam. E c’è di più: la certezza di avere almeno un semifinalista, visto che Berrettini ed Arnaldi si sfideranno mercoledì per un posto tra i primi quattro del torneo, continuando a sognare la Coppa dei Moschettieri vinta 50 anni fa da Adriano Panatta. Dopo l’impresa di Sinner, bravissimo a riportare “a casa” il titolo degli Internazionali d’Italia lo scorso 17 maggio, il tennis azzurro vola a Parigi e lo fa con tre giocatori tanto diversi quanto accomunati da grinta, cuore e classe, con Cobolli sempre più vicino all’ingresso in top 10 e Berrettini ed Arnaldi in fortissima ripresa dopo mesi difficili tra infortuni fastidiosi e la difficoltà di ritrovare il massimo della forma.
Tre italiani al maschile nei quarti di uno Slam è una assoluta novità; una coppia invece era accaduto già altre dodici volte in passato, ma il dato più interessante è che la tendenza ha avuto una impennata significativa dal 2022. Infatti prima di allora soltanto in quattro Slam era accaduto che due tennisti italiani fossero giunti insieme tra i migliori otto di un Major, e sempre a Roland Garros:
1948 – Gianni Cucelli e Marcello Del Bello, entrambi sconfitti ai quarti di finale
1956 – Nicola Pietrangeli, sconfitto ai quarti di finale, e Giuseppe Merlo, arrivato in semifinale
1960 – Orlando Sirola, stoppato poi in semifinale, Nicola Pietrangeli, bravo a vincere il suo secondo titolo al Bois de Boulogne
1973 – Paolo Bertolucci, sconfitto nei quarti di finale, e Adriano Panatta, stoppato poi in semifinale
Dal 2022 il tennis azzurro negli Slam prende un’altra dimensione e per ben 9 volte abbiamo avuto due (o più, grazie al Roland Garros in corso) giocatori nei quarti dello stesso Major. Tre volte è accaduto all’Australian Open:
2022 – Jannik Sinner, battuto nei quarti di finale, e Matteo Berrettini, stoppato in semifinale
2025 – Lorenzo Sonego, bravo ad issarsi nei quarti di finale, e Jannik Sinner bravissimo a confermarsi campione a Melbourne
2026 – Lorenzo Musetti, sfortunatissimo nei quarti di finale, costretto al ritiro vs. Djokovic; e Jannik Sinner, stoppato in semifinale (sempre dal serbo)
Due italiani sono arrivati nei quarti di finale nelle ultime due edizioni dei Championships di Wimbledon:
2024 – Jannik Sinner, fermatosi ai quarti, e Lorenzo Musetti, bravo a disputare la prima semifinale Slam in carriera
2025 – Flavio Cobolli, impresa con il primo approdo in carriera nei quarti di un Major, e Jannik Sinner, diventato il 13 luglio il primo italiano nella storia campione ai Championships nel singolare maschile
A US Open una doppietta di azzurri nei quarti di finale si è verificata in due occasioni:
2022 – Jannik Sinner e Matteo Berrettini, entrambi sconfitti ai quarti di finale (rispettivamente da Alcaraz e Ruud)
2025 – Lorenzo Musetti, battuto nei quarti da Jannik Sinner, che poi giungerà in finale ma non riuscirà a difendere il titolo, battuto da Alcaraz
Nelle ultime due edizioni di Roland Garros, ancora italiani super protagonisti:
2025 – Lorenzo Musetti, stoppato in semifinale da Carlos Alcaraz; Jannik Sinner, a un soffio dal titolo, sconfitto in finale da Alcaraz
2026 – l’edizione in corso, con il record assoluto di tre azzurri nei quarti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi
A Roland Garros 2026 avremo sicuramente un semifinalista italiano, Matteo Berrettini o Matteo Arnaldi visto che i due si sfideranno in un derby. Ma c’è di più: se Flavio Cobolli riuscirà a battere Felix Auger-Aliassime, avremo una semifinale tutta italiana e riporteremo un azzurro a giocarsi il titolo dopo Sinner 2025. Il tennis italiano, anche senza Lorenzo Musetti (infortunato) e con Jannik Sinner uscito prematuramente dal torneo per un malore, continua a volare e regalarci enormi emozioni. È davvero l’epoca d’oro del nostro movimento maschile, anche negli Slam e non solo grazie ad un campione epocale come Sinner.
Marco Mazzoni
TAG: Flavio Cobolli, Marco Mazzoni, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Record, Roland Garros 2026, tennisti italiani
@ Il mio personalissimo cartellino (#4630698)
Non fraintendermi, adoro Berretto che qualche anno fa a questo punto sarebbe stato il grande favorito, insieme a Zverev. Ma non ammettere che abbia beneficiato di un tabellone molto morbido non è corretto intellettualmente. Diciamo ha sfruttato il percorso non proibitivo e il buco lasciato da Jannik. Ora siamo in ballo, baliamo! Daje Matteo! Daje azzurri!
C’è anche il Dardo che sta pensando alla maglia azzurra.
@ Dipirte@gmail.com (#4630679)
Vero, quindi?
Tutti i numeri sono dalla parte di Cobolli, confronti diretti (tutti vinti sulla superficie prediletta da Aliassime), rendimento sulla terra (61% vittorie vs 54%). In più la pressione sarà sul numero 4 (che in termini di Elo ranking sulla terra è sempre stato intorno alla 20esima posizione). È più facile giocare con Aliassime che con Svajda…
Alla recente International Conference of Phisics è stata ufficialmente proposta – a seguito di ripetute sollecitazioni da parte di utenti di Livetennis – la ridefinizione del concetto di VUOTO. Dal mese prossimo, la definizione ufficiale sarà la seguente:
“Nella fisica, il VUOTO (dal latino vacuum) è una regione di spazio priva di materia ma piena di tennisti italiani”
Ma Fognini non è in attività
Generazione d’oro del tennis maschile italiano, non c’è altro da dire. Sesto Slam di fila con almeno due italiani ai quarti, e stavolta sono tre, di cui nessuno è Sinner.
Cobolli avrà il suo bel daffare per assicurare un finalista italiano ma contro FAA può fare il botto. Dura scegliere tra i due Matteo, ma credo che Arnaldi sia abbastanza scarico dopo tutte le ore giocate, anche se pure Berrettini potrebbe avere stanchezza mentale.
I nostri tre Moschettieri
@ Intenditore (#4630639)
Mah.. Un tabellone da 250.. Un primo turno slam è spesso più abbordabile di un primo turno 250. Poi ha avuto Rinderknech, che forse non è nel suo momento migliore, ma era tds n. 22 e otto mesi fa era in finale in un 1000. Ci può stare. Così come ci può stare che al terzo turno a Parigi trovi un terraiolo argentino che è riuscito a sostituire un’altra testa di serie saltata (la 14, Darderi). Fin qui non vedo particolari botte di culo. La fortuna vera è stata non trovare Sinner agli ottavi, ma questo vuol dire che, diversamente, sempre tre italiani ai quarti avremmo avuto…
Ho azzeccato il mio pronostico!
Tutti e 3 hanno dimostrato capacità mentali fuori dal comune ma soprattutto fisiche!
A mio parere il derby lo vincerà Arnaldi.. e penso proprio che Cobolli la spunterà, soprattutto se si dovesse andare per le lunghe.
Dal derby Arnaldi/Berrettini verrà fuori inevitabilmente un semifinalista italiano. Invece Cobolli, che incontrerà Aliassime, ha una grossa chance da giocare (anche perchè i precedenti sono favorevoli al nostro, anche se su superfici e contesti completamente diversi). Però ipotizzare due semifinalisti italiani non è affatto un ipotesi campata in aria
Se uno dei nostri vinceva un challenger per non parlare se Fognini o Seppi vincevano un 250! Il resto era roba per gli altri.
Ricordo un Fognini zoppo che giocando da fermo arrivò ai quarti del Roland gli dedicarono pagine intere e detto tra di noi in effetti vidi quella partita ed il Fogna da fermo si mise a sparare lavandini a destra ed a sinistra . Fabio ha tenuto in piedi la baracca ma appunto la baracca.
Flavio ricarica al massimo le batterie!!!
ME GUSTA IL MOVIMENTO, CHE MI DA’ FELICITA’.
BALLIAMO TUTTI IN STRADA, RISVEGLIAMO LA CITTA’
Spero che passi Arnaldi in semifinale
Si,si andiamo a paragonare :
La Francia dal 2020,uno solo quarti finalista Monfils Australia 2022 (perde in 5 sets contro Berrettini)
Ora sarebbe chiedere troppo a Cobolli di andare in semifinale??!
Ieri sera ero molto triste dopo il 4 set di Arnaldi perché vedevo che era stanco e soprattutto il servizio ha funzionato al 60%… scaramanticamente sono andato a dormire all’inizio del 5 set un po’ rassegnato, Arnaldi aveva avuto la possibilità di vincere il 2set ma non era stato aggressivo sui punti importanti….poi IL GODIMENTO!
Anche jodar ha avuto un caMMINO 250
e se non bastassero questi numeri assurdi (invece bastano e avanza), per certificare la grandezza del nostro tennis, pensiamo che solo un’altra partita vinta di MERCOLEDI’ ci darebbe la certezza di un italiano in Finale DOMENICA
CHE RISVEGLIO MERAVIGLIOSO.
UNA VALANGA AZZURA TRAVOLGE PARIGI.
Grandissimo orgoglio e fierezza! Complimenti ai ragazzi! Uno SPECIALE Arnaldi che aveva un top 20 da battere e lui era finito fuori dai 100 !
Credo proprio che sarà così, tanto Sinner non ci va più e Musetti in Davis non ha mai combinato niente di buono (non è una critica, solo una constatazione neutra). E poi sono loro i detentori (almeno Cobolli e Berrettini)
credo sia innegabile che per ora comandiamo noi. abbiamo il numero 1 altri 3 top 20 e altri due ragazzi che erano fuori dai 100 e ora
sono nei quarti al RG. e uno andrà in semifinale. italia caput mundi, la spagna è messa bene con carlos e due 2006
molto promettenti ma noi per ora siamo inarrivabili.
Il non simpaticissimo Cecchinato va, però, ricordato per avere dato fiducia a tutti con la sua semifinale del ’18. Poi l’anno dopo Fognini a Montecarlo e i primi exploit di Berrettini. E poi la valanga. Mi limito a un dato: per trovare uno slam senza neanche un italiano ai quarti di finale bisogna tornare al Roland Garros del ’23. Il che, se ho fatto bene i conti, vuol dire 13 slam consecutivi con almeno un italiano ai quarti. And counting.
Prendo spunto da un commento letto sotto un video yt;
Arriviamo ai quarti di RG con l’ABC del tennis italiano:
ABC= Arnaldi Berrettini Cobolli
@ puffo65 (#4630606)
Vero, io seguo da allora e mi ricordo che mi compravo la gazzetta anche se qualcuno arrivava al 3T…sembra una vita fa
Senza il n 1 e n 2 nessuno sano di testa almeno di non essere in malafede potrà negare che siamo la nazione Leader del mondo.
Il numero uno d’Italia è poi anche il n 1 del mondo.
Ci sta il vuoto… Della Francia, degli USA…
Semifinale parte alta BBB vs Flavio, sotto Mensik vs Zverev
Finale BBB vs Zverev
Daje boom boom Berrettini, torna BBB
Il de profundis dei rosiconi
Senza l’assenza dei due fenomeni ed il nostro Musetti secondo me si sono sentiti responsabilizzati e/o sentono che questa è una ruota che gira difficilmente .
Il nostro movimento oltre agli individui unici che ti capitano ogni 100 anni è il migliore del mondo .
Quello lo devi costruire , non ti capita per caso .
Avremo una semifinale sicura e due se va bene , quindi una finale sicura.
Buon tennis .
L’ho scritto ieri sera a caldo e stamattina lo ripeto:
fossi Volandri farei un pensierino nel lasciare a casa Jannik e Lorenzo e portare in finale Davis questo trio insieme ai due doppisti.
Ovviamente dipenderà da come arriveranno a fine stagione, ma al momento li premierei tutti e tre con la convocazione.
Dietro Sinner cosa abbiamo?
Aspettate, non ricordo che parlava di movimento scarso o cose simili.
Bisogna quasi ringraziarlo Jannik per essere uscito.
I riflettori sono puntati su altri 3 italiani che stanno facendo cose fantastiche.
E non c’è neanche Musetti, ci rendiamo conto?
Siamo una potenza.
Senza Sinner, Musetti e Darderi… Nei Quarti ammetto che tiferò Berretto nella sfida dei Mattei, non puoi non volergli bene, meriterebbe uno scalpo clamoroso e a sorpresa, anche se parlando razionalmente va detto che ha trovato un tabellone da 250. Cobolli partirà alla pari col canadese, mentre nelle altre partite Zverev se vuol arrivare in Finale dovrà superare la next gen, molto arrembante in assenza dei due Re.
però non mi torna una cosa…..ma dietro sinner non doveva esserci il vuoto?
Quando si scrive la storia del tennis italiano e non solo c’è solo da fare i complimenti a questi ragazzi. Senza Jannik e Lorenzo un risultato incredibile ma che dimostra il livello altissimo del nostro tennis, con un adattabilità incredibile dei nostri giocatori a tutte le superfici. Grandissimo gruppo di tennisti e per noi appassionati, emozioni incredibili che resteranno per sempre.
Grazie ragazzi
…”ho visto cose io che voi umani neanche immaginate….”
Hai dimenticato il povero Fognini che è vero che non ha mai giocato un quarto slam ma una volta al RG ci era arrivato salvo poi non giocare per infortunio. matteo potrebbe centrare l’unica semifinale slam che gli manca ma anche musetti ha un rendimento slam di tutto rispetto. e il tennis sono gli slam non certo i 250 e i 500 ma alla fine neanche i 1000 sono paragonabili perché non si gioca 3 su 5 e il tennista vero si vede alla
lunga. io introdurrei il 3/5 anche nelle finali dei mille e’ davvero un’altra storia.
Per un attimo ho avuto la tentazione di inventare un falso guest: Mori Remo. 🙂
Questo è di gran lunga il miglior periodo che il nostro tennis maschile abbia mai avuto.
Quindi questi dovrebbero essere i tennisti italiani in attività che hanno raggiunto almeno i QF negli slam
Sinner: F Roland Garros, V Wimbledon, V us Open, V Australian Open
Berrettini: QF Roland Garros, F Wimbledon, SF us open, SF Australian Open,
Musetti: SF Roland Garros, SF Wimbledon, QF us open, QF Australian Open
Cobolli: QF Roland Garros QF Wimbledon
Sonego: QF Australian Open
Arnaldi: QF Roland Garros
Cecchinato: SF Roland Garros
@ Grimaldello (#4630592)
Come quando, nel giorno del matrimonio, ti ricordano che devi morire…
E attenzione: è la sesta volta consecutiva con 2 italiani ai quarti in tornei slam. Sesta volta consecutiva. Non so se rendo l’idea. Ai miei tempi, anni 80 e 90, quando Caratti passo qualche turno sembrò un miracolo
l’Italia dimostra perché ha vinto la terza Coppa Davis consecutiva anche in assenza di Sinner e Musetti
Si, ma non possiamo paragonare questa situazione al dominio dei francesi.
Ah no, scusate, devo aver sbagliato chat….
Senza Jan. Se me lo avessero detto prima del torneo non ci avrei MAI creduto.
Comunque Cobolli – Auger sarà una semifinale anticipata. E dovrebbe essere una partita molto aperta…
Mazzoni cosa aggiungere?! Ha già detto correttamente tutto Lei…siamo una squadra fortissimi
Siamo un po’ come la Svezia del dopo Borg. Inevitabile che tra qualche anno saremo la Svezia del dopo Edberg.