Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 02 Giugno 2026
Roland Garros – terra
QF Nouza /Oberleitner – Bolelli /Vavassori 3° inc. ore 11:00
CH 125 Birmingham – erba
R32 Bellucci – Bolt Inizio 11:30
R32 Chidekh – Romano 3° inc. ore 11:00
CH 125 Perugia – terra
R32 Rocha – Dalla Valle Inizio 10:00
R32 Cretu – Vasami Non prima 11:30
R32 Forti – Opelka Non prima 16:00
R32 Nardi – Roca Batalla Non prima 18:00
R32 Pellegrino – Kasnikowski Non prima 20:30
R32 Basile – Travaglia 3° inc. ore 10:00
R32 Carballes Baena – Carboni 3° inc. ore 10:00
CH 100 Prostejov – terra
R32 Karol – Caniato 4° inc. ore 10:30
CH 50 Centurion – hard
R32 Duran – Napolitano 5° inc. ore 10:00
WTA Foggia 125 – terra
1T Prozorova – Brancaccio ore 14:00
1T Zaar – Grant 3 incontro dalle 14:00
1T Paganetti – Bronzetti ore 20:00
1T Pedone – Gorgodze 2 incontro dalle 13:00
1T Mair – Dang 4 incontro dalle 13:00
1T Tona – Turini 3 incontro dalle 13:00
TAG: Italiani in campo
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