Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 02 Giugno 2026

02/06/2026 08:00 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

FRA Roland Garros – terra
QF Nouza CZE/Oberleitner AUT – Bolelli ITA/Vavassori ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




GBR CH 125 Birmingham – erba
R32 Bellucci ITA – Bolt AUS Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Chidekh FRA – Romano ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 125 Perugia – terra
R32 Rocha POR – Dalla Valle ITA Inizio 10:00

ATP Perugia
Henrique Rocha [4]
0
6
0
Enrico Dalla Valle
0
4
1
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R32 Cretu ROU – Vasami ITA Non prima 11:30

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R32 Forti ITA – Opelka USA Non prima 16:00

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R32 Nardi ITA – Roca Batalla ESP Non prima 18:00

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R32 Pellegrino ITA – Kasnikowski POL Non prima 20:30

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R32 Basile ITA – Travaglia ITA 3° inc. ore 10:00

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R32 Carballes Baena ESP – Carboni ITA 3° inc. ore 10:00

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CZE CH 100 Prostejov – terra
R32 Karol SVK – Caniato ITA 4° inc. ore 10:30

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RSA CH 50 Centurion – hard
R32 Duran TUR – Napolitano ITA 5° inc. ore 10:00

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ITA WTA Foggia 125 – terra
1T Prozorova RUS – Brancaccio ITA ore 14:00

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1T Zaar SWE – Grant ITA 3 incontro dalle 14:00

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1T Paganetti ITA – Bronzetti ITA ore 20:00

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1T Pedone ITA – Gorgodze GEO 2 incontro dalle 13:00

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1T Mair ITA – Dang CHN 4 incontro dalle 13:00

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1T Tona ITA – Turini ITA 3 incontro dalle 13:00

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