Arnaldi, impresa da leggenda al Roland Garros: rimonta Tiafoe dopo cinque ore e mezza e trova Berrettini nei quarti

Una notte così il tennis italiano non la dimenticherà facilmente. Matteo Arnaldi firma una delle imprese più incredibili del Roland Garros 2026, supera Frances Tiafoe al termine di una battaglia monumentale e vola ai quarti di finale, dove affronterà Matteo Berrettini. Il risultato finale dice 7-6 6-7 3-6 7-6 6-4, ma il punteggio racconta solo una parte di una partita semplicemente pazzesca.

È stata una maratona di cinque ore e mezza, una sfida vissuta sempre sul limite, con continui ribaltamenti, momenti in cui tutto sembrava perduto e una rimonta che ha assunto i contorni dell’impresa epica. Arnaldi è stato più volte con le spalle al muro, ma ha trovato energie, cuore e lucidità proprio quando sembrava non averne più.

Il dato più importante, oltre alla vittoria, è storico: un italiano sarà sicuramente in semifinale al Roland Garros. Senza Jannik Sinner, uscito prematuramente dal torneo, il tennis azzurro porta comunque due giocatori ai quarti nella stessa zona di tabellone. Sarà Arnaldi contro Berrettini, un derby che vale un posto tra i migliori quattro di Parigi.

La partita contro Tiafoe è stata un concentrato di emozioni. Arnaldi ha vinto un primo set interminabile, chiuso al tie-break dopo oltre un’ora di gioco e pieno di break, controbreak e occasioni da una parte e dall’altra. Il ligure ha mostrato subito grande coraggio, trovando soluzioni spettacolari in difesa e colpi improvvisi nei momenti caldi.

Tiafoe, però, non è rimasto a guardare. Lo statunitense ha reagito nel secondo set, anche questo deciso al tie-break, portando il match sull’uno pari. Da quel momento la sfida sembrava girare dalla sua parte. Nel terzo parziale Arnaldi ha iniziato a mostrare segnali di fatica, ripetendo più volte di essere stanco, mentre Tiafoe spingeva con maggiore continuità e trovava risposte sempre più aggressive.

Il 6-3 del terzo set ha portato l’americano avanti due set a uno e, nel quarto, la partita sembrava ormai indirizzata. Tiafoe è salito fino al 4-1, con servizio e 40-15. Due punti da una fuga quasi definitiva. Poi, però, è successo l’impossibile.

Arnaldi ha iniziato a difendere ogni pallina come se fosse l’ultima. Ha recuperato colpi impossibili, ha costretto Tiafoe a giocare sempre un colpo in più, ha trasformato la sofferenza in resistenza. Lo statunitense ha avuto anche la possibilità di servire per il match sul 5-4, salendo 30-0. Anche lì, però, Arnaldi non si è arreso.

Il ligure ha trovato una risposta vincente, ha rimesso pressione all’avversario e ha completato una rimonta incredibile fino al tie-break. In quel momento la partita era ormai diventata un duello mentale, più ancora che fisico. Tiafoe ha iniziato a sentire il peso delle occasioni mancate, mentre Arnaldi, pur esausto, sembrava alimentarsi proprio dal caos.

Il tie-break del quarto set è stato il momento della svolta. Arnaldi ha giocato con coraggio, ha spinto quando doveva farlo e ha approfittato del doppio fallo finale di Tiafoe per portare la partita al quinto set. Una rimonta irreale, considerato il vantaggio che l’americano aveva avuto pochi minuti prima.

Nel quinto set, la tensione è salita ancora di più. Tiafoe ha provato a reagire, ma Arnaldi ha continuato a trovare soluzioni straordinarie, soprattutto in difesa. Ogni punto sembrava una lotta a sé, ogni scambio un piccolo match dentro il match. Il pubblico italiano rimasto sugli spalti del Suzanne-Lenglen ha spinto il ligure fino alla fine, trasformando il campo in una curva azzurra.

Arnaldi ha trovato il break decisivo nel finale, portandosi avanti 5-4. Anche l’ultimo game è stato una battaglia. Tiafoe ha avuto occasioni per rientrare, ha sbagliato uno smash clamoroso dopo una difesa disperata dell’azzurro e ha visto scivolare via una partita che sembrava sua. Arnaldi, invece, ha chiuso con un servizio vincente, completando una delle vittorie più belle della sua carriera.

È stata una partita da cuore, gambe e testa. Arnaldi ha saputo resistere alla potenza di Tiafoe, alle risposte aggressive dell’americano, alla fatica crescente e soprattutto alla sensazione di essere vicino alla fine. Più volte il match sembrava compromesso, ma il ligure ha continuato a crederci.

Questa vittoria dice moltissimo sulla sua crescita. Non è solo il successo contro un avversario di grande livello. È il modo in cui è arrivato a renderlo speciale: rimontando, soffrendo, cancellando scenari quasi impossibili e mostrando una capacità di lottare che appartiene ai giocatori destinati a lasciare il segno.

Ora arriva il derby con Matteo Berrettini, una partita enorme per il tennis italiano. Da una parte l’esperienza, la potenza e il percorso di rinascita del romano; dall’altra l’energia, la resistenza e il coraggio di Arnaldi, reduce da una battaglia che può cambiargli la carriera.

Comunque vada, il Roland Garros avrà un italiano in semifinale. Ma dopo una notte così, Arnaldi può permettersi di sognare ancora. Ha battuto Tiafoe, ha vinto contro la stanchezza, contro il punteggio, contro l’inerzia e contro la logica.

A Parigi è nata un’impresa. E porta il nome di Matteo Arnaldi.

GS Roland Garros Frances Tiafoe [19] Frances Tiafoe [19] 6 7 6 6 4 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 6 3 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Frances Tiafoe 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Frances Tiafoe 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Frances Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Frances Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Frances Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Frances Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Frances Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Frances Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico