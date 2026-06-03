Challenger Perugia, Birmingham, Heilbronn, Tyler, Prostejov e Centurion 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Challenger 125 Perugia
Perugia, Italia · 3 Giugno 2026
|🌧
|
19°C
Pioggia e temporali · Picco 22°C
|
|CIELO
|Variabile, poi temporali
|PIOGGIA
|Temporali nel pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
“`
“`
Andamento della giornata — 3 Giugno
|
11:00
⛈
20°
|
12:00
☁
20°
|
13:00
⛅
21°
|
14:00
⛅
21°
|
15:00
⛅
22°
|
16:00
⛅
22°
|
17:00
⛈
22°
|
18:00
⛈
22°
|
19:00
☀
20°
|
20:00
☀
19°
⚠ Allerta gialla temporali in Umbria fino alla sera
🎾 Programma del giorno — 3 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 125 R2
🌧 Pioggia
⛈ Temporali
⚠ Allerta meteo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
13:00 Royer V. – Cecchinato M. –
ATP Perugia
Valentin Royer [1]
0
0
Marco Cecchinato
0
0
14:30 Llamas Ruiz P. – Vasami J. –
Il match deve ancora iniziare
18:00 Tseng C. H. – Skatov T. –
Il match deve ancora iniziare
20:30 Broady L. – Merida Aguilar D. –
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica · 3 Giugno 2026
|☀
|
18°C
Sole, poi nuvoloso · Picco 19°C
|
|CIELO
|Da soleggiato a nuvoloso
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 3 Giugno
|
11:00
☀
18°
|
12:00
⛅
18°
|
13:00
⛅
18°
|
14:00
☁
18°
|
15:00
☁
19°
|
16:00
☁
18°
|
17:00
☁
17°
|
18:00
☁
16°
|
19:00
⛅
15°
|
20:00
⛅
14°
✅ Nessuna criticità: condizioni asciutte
🎾 Programma del giorno — 3 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
|
CH 50 R2
☀ Soleggiato
☁ Poi nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Cemento
Centre Court – ore 10:00
Harold Mayot vs Semen Pankin
ATP Centurion
Harold Mayot [1]
6
4
6
Semen Pankin
3
6
3
Vincitore: Mayot
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Pankin
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-3 → 5-3
S. Pankin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
H. Mayot
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Pankin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
H. Mayot
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-4 → 4-5
S. Pankin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
S. Pankin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
H. Mayot
15-0
15-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Pankin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
5-3 → 6-3
S. Pankin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
S. Pankin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-2 → 3-2
S. Pankin
0-15
df
15-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
H. Mayot
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
30-40
1-0 → 1-1
S. Pankin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Devin Badenhorst vs Eliakim Coulibaly
ATP Centurion
Devin Badenhorst
0
4
Eliakim Coulibaly [8]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Badenhorst
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
E. Coulibaly
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Badenhorst
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
E. Coulibaly
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
1-0 → 1-1
D. Badenhorst
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Mario Gonzalez Fernandez vs Khololwam Montsi
Il match deve ancora iniziare
Ty Host / Stefan Vujic vs Philip Henning / Courtney John Lock
Il match deve ancora iniziare
Devin Badenhorst / Luc Koenig vs Keshav Chopra / Kris Van Wyk
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Arda Azkara vs Guillaume Dalmasso
ATP Centurion
Arda Azkara
7
6
Guillaume Dalmasso
6
2
Vincitore: Azkara
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Dalmasso
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
A. Azkara
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-2 → 2-2
G. Dalmasso
0-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Azkara
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. Dalmasso
0-15
0-30
15-30
40-30
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
ace
3*-5
df
4-5*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
G. Dalmasso
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
G. Dalmasso
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-5 → 5-5
A. Azkara
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
3-3 → 3-4
A. Azkara
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
G. Dalmasso
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Azkara
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
2-0 → 2-1
G. Dalmasso
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
1-0 → 2-0
A. Azkara
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Alec Beckley / Alexander Donski vs Constantin Bittoun Kouzmine / Robert Strombachs
ATP Centurion
Alec Beckley / Alexander Donski
0
6
Constantin Bittoun Kouzmine / Robert Strombachs [2]
6*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
df
0-5*
df
0-6*
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
6-5 → 6-6
A. Beckley / Donski
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-5 → 6-5
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
5-4 → 5-5
A. Beckley / Donski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
ace
4-4 → 5-4
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
A. Beckley / Donski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
3-2 → 3-3
A. Beckley / Donski
2-2 → 3-2
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
2-1 → 2-2
A. Beckley / Donski
1-1 → 2-1
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
A. Beckley / Donski
15-0
ace
15-15
15-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Eleftherios Neos / Semen Pankin vs Vasilios Caripi / Giles Hussey
Il match deve ancora iniziare
Robin Bertrand / Guillaume Dalmasso vs Akira Santillan / Baoluo Zheng
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 14:00
Tom Hands
/ Patrick Zahraj
vs Arda Azkara
/ Tuncay Duran
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna · 3 Giugno 2026
|🌧
|
12°C
Rovesci, poi schiarite · Picco 18°C
|
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Rovesci tra mattina e sera
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 3 Giugno
|
10:00
🌧
13°
|
11:00
🌧
14°
|
12:00
☁
14°
|
13:00
⛅
15°
|
14:00
⛅
16°
|
15:00
⛅
17°
|
16:00
🌧
18°
|
17:00
⛅
18°
|
18:00
⛅
17°
|
19:00
☀
16°
⚠ Rovesci possibili: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 3 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
CH 125 R2
🌧 Rovesci
⛅ Schiarite
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Challenger 100 Prostejov
Prostejov, Rep. Ceca · 3 Giugno 2026
|🌧
|
18°C
Rovesci e nubi · Picco 19°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci tra mattina e pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 3 Giugno
|
11:00
🌧
18°
|
12:00
🌧
19°
|
13:00
☁
18°
|
14:00
☁
16°
|
15:00
☁
14°
|
16:00
🌧
12°
|
17:00
🌧
10°
|
18:00
☁
10°
|
19:00
☁
10°
|
20:00
☁
10°
⚠ Rovesci e calo termico: monitorare il programma
🎾 Programma del giorno — 3 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 100 R2
🌧 Rovesci
☁ Nuvoloso
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
PROSTEJOV ARENA – ore 11:00
Aleksandr Shevchenko vs Nikolas Sanchez Izquierdo
ATP Prostejov
Aleksandr Shevchenko [4]
6
1
Nikolas Sanchez Izquierdo
7
6
Vincitore: Sanchez Izquierdo
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Sanchez Izquierdo
1-4 → 1-5
N. Sanchez Izquierdo
1-2 → 1-3
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-2 → 1-2
N. Sanchez Izquierdo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
1-2*
1-3*
ace
2*-3
df
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
ace
6-6 → 6-7
N. Sanchez Izquierdo
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
A. Shevchenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
N. Sanchez Izquierdo
0-15
0-30
15-30
15-40
ace
4-4 → 5-4
A. Shevchenko
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
3-4 → 4-4
N. Sanchez Izquierdo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
2-4 → 3-4
A. Shevchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
N. Sanchez Izquierdo
2-2 → 2-3
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
N. Sanchez Izquierdo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
A. Shevchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Sanchez Izquierdo
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Sebastian Baez vs Tristan Boyer
ATP Prostejov
Sebastian Baez [1]
0
0
Tristan Boyer
0
0
Pedro Boscardin Dias vs Maxim Mrva (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Lautaro Midon
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 11:00
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka vs Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow
ATP Prostejov
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka [1]
6
6
11
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow
7
3
9
Vincitore: Liutarevich / Pieczonka
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Liutarevich / Pieczonka
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
4-6
5-6
5-7
6-7
6-8
7-8
df
7-9
8-9
9-9
10-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Martos Gornes / Walkow
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-3 → 6-3
I. Liutarevich / Pieczonka
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 5-3
S. Martos Gornes / Walkow
4-2 → 4-3
I. Liutarevich / Pieczonka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
S. Martos Gornes / Walkow
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
3-1 → 3-2
I. Liutarevich / Pieczonka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
S. Martos Gornes / Walkow
2-0 → 2-1
I. Liutarevich / Pieczonka
1-0 → 2-0
S. Martos Gornes / Walkow
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
S. Martos Gornes / Walkow
6-5 → 6-6
I. Liutarevich / Pieczonka
5-5 → 6-5
S. Martos Gornes / Walkow
5-4 → 5-5
I. Liutarevich / Pieczonka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
S. Martos Gornes / Walkow
4-3 → 4-4
I. Liutarevich / Pieczonka
3-3 → 4-3
S. Martos Gornes / Walkow
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-2 → 3-3
I. Liutarevich / Pieczonka
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
3-1 → 3-2
S. Martos Gornes / Walkow
2-1 → 3-1
I. Liutarevich / Pieczonka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
S. Martos Gornes / Walkow
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
I. Liutarevich / Pieczonka
0-0 → 1-0
Lukas Pokorny / Vitaliy Sachko vs Alafia Ayeni / Luka Pavlovic (Non prima 13:00)
ATP Prostejov
Lukas Pokorny / Vitaliy Sachko
0
7
0
Alafia Ayeni / Luka Pavlovic•
0
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Pokorny / Sachko
6-5 → 7-5
A. Ayeni / Pavlovic
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
5-5 → 6-5
L. Pokorny / Sachko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
A. Ayeni / Pavlovic
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-4 → 4-5
L. Pokorny / Sachko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
A. Ayeni / Pavlovic
4-2 → 4-3
L. Pokorny / Sachko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Ayeni / Pavlovic
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
2-2 → 3-2
L. Pokorny / Sachko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
A. Ayeni / Pavlovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
ace
2-0 → 2-1
L. Pokorny / Sachko
1-0 → 2-0
A. Ayeni / Pavlovic
0-0 → 1-0
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski vs Maxim Mrva / Vojtech Vales
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 11:00
Mirza Basic / Damir Dzumhur vs Admir Kalender / Ivan Sabanov
ATP Prostejov
Mirza Basic / Damir Dzumhur
3
6
8
Admir Kalender / Ivan Sabanov
6
3
10
Vincitore: Kalender / Sabanov
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Kalender / Sabanov
0-1
0-2
0-3
1-3
1-4
2-4
2-5
3-5
4-5
4-6
5-6
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kalender / Sabanov
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
5-3 → 6-3
M. Basic / Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
A. Kalender / Sabanov
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
M. Basic / Dzumhur
3-2 → 4-2
A. Kalender / Sabanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
M. Basic / Dzumhur
1-2 → 2-2
A. Kalender / Sabanov
1-1 → 1-2
M. Basic / Dzumhur
0-1 → 1-1
A. Kalender / Sabanov
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Basic / Dzumhur
3-5 → 3-6
A. Kalender / Sabanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
M. Basic / Dzumhur
2-4 → 3-4
A. Kalender / Sabanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
M. Basic / Dzumhur
0-4 → 1-4
A. Kalender / Sabanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-3 → 0-4
M. Basic / Dzumhur
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
A. Kalender / Sabanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Basic / Dzumhur
0-0 → 0-1
Skander Mansouri / David Poljak vs JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen
ATP Prostejov
Skander Mansouri / David Poljak
30
2
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen [3]•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mansouri / Poljak
2-1 → 2-2
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
S. Mansouri / Poljak
0-1 → 1-1
J. Nam / Niklas-Salminen
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Challenger 75 Tyler
Tyler, USA · 3 Giugno 2026
|⛅
|
20°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 31°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 3 Giugno
|
04:00
☾
20°
|
05:00
☾
21°
|
06:00
☾
21°
|
07:00
☀
22°
|
08:00
☀
23°
|
09:00
☀
25°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
29°
✅ Nessuna criticità: caldo e condizioni asciutte
🎾 Programma del giorno — 3 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
|
CH 75 R2
☀ Soleggiato
🔥 Caldo
🎾 2° Turno
🏀 Cemento
CENTER COURT – ore 16:00
Edas Butvilas vs Trevor Svajda
Il match deve ancora iniziare
Henry Searle vs Mitchell Krueger
ATP Tyler
Henry Searle
15
2
Mitchell Krueger•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Searle
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Krueger
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Adam Walton vs Tung-Lin Wu
Il match deve ancora iniziare
Qualifier / Lucky Loser vs Nicolas Mejia (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Liam Draxl vs Qualifier / Lucky Loser
Il match deve ancora iniziare
Qualifier / Lucky Loser vs Colton Smith
Il match deve ancora iniziare
STADIUM COURT 1 – ore 16:00
Fajing Sun
vs Andre Ilagan
Il match deve ancora iniziare
Timo Legout vs Andy Andrade
ATP Tyler
Timo Legout
15
7
1
Andy Andrade [7]•
40
5
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Legout
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Andrade
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
T. Legout
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
T. Legout
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
A. Andrade
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Legout
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Legout
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
0-0 → 1-0
Yuta Shimizu vs Dane Sweeny
Il match deve ancora iniziare
Bernard Tomic vs Qualifier / Lucky Loser (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Gorzny vs Qualifier / Lucky Loser
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 16:00
Olaf Pieczkowski vs Karl Poling
ATP Tyler
Olaf Pieczkowski•
0
1
0
Karl Poling
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Poling
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
O. Pieczkowski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
K. Poling
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 1-2
K. Poling
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Blaise Bicknell vs Johannus Monday (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Andres Martin vs Blake Ellis
Il match deve ancora iniziare
Murphy Cassone vs Qualifier / Lucky Loser (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Qualifier / Lucky Loser vs Aidan Mayo
Il match deve ancora iniziare
Zachary Fuchs / Wally Thayne vs Jody Maginley / Billy Suarez (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Heilbronn
Heilbronn, Germania · 3 Giugno 2026
|🌧
|
16°C
Rovesci intermittenti · Picco 21°C
|
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Rovesci intermittenti
|CAMPO
|Terra Battuta
“`
Andamento della giornata — 3 Giugno
|
11:00
🌧
17°
|
12:00
🌧
18°
|
13:00
⛅
18°
|
14:00
☀
19°
|
15:00
🌧
20°
|
16:00
🌧
20°
|
17:00
⛅
21°
|
18:00
⛅
20°
|
19:00
⛅
20°
|
20:00
⛅
19°
⚠ Rovesci intermittenti: monitorare il programma
🎾 Programma del giorno — 3 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 100 R2
🌧 Rovesci
⛅ Variabile
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
11:30 Dodig M. – Den Ouden G.
ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Matej Dodig•
15
3
5
Guy Den Ouden
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Dodig
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
G. Den Ouden
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
G. Den Ouden
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
G. Den Ouden
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Dodig
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dodig
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
G. Den Ouden
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 3-4
M. Dodig
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. Den Ouden
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
11:30 Topo M. – Nava E.
ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Marko Topo
30
3
4
Emilio Nava [2]•
15
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Topo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
E. Nava
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
E. Nava
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Topo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
E. Nava
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Topo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Nava
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
M. Topo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
M. Topo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
E. Nava
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
13:00 Squire H. – Martinez P.
Il match deve ancora iniziare
18:00 Schoenhaus M. – Moro Canas A.
Il match deve ancora iniziare
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