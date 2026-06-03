Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Perugia, Birmingham, Heilbronn, Tyler, Prostejov e Centurion 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

03/06/2026 11:06 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

🇮🇹
Challenger 125 Perugia
Perugia, Italia  ·  3 Giugno 2026

🌧
19°C
Pioggia e temporali  ·  Picco 22°C
CIELO Variabile, poi temporali
PIOGGIA Temporali nel pomeriggio
CAMPO Terra Battuta

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TERRA BATTUTA

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Andamento della giornata — 3 Giugno
11:00
20°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
22°
18:00
22°
19:00
20°
20:00
19°
⚠  Allerta gialla temporali in Umbria fino alla sera
🎾  Programma del giorno — 3 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 125 R2
🌧  Pioggia
⛈  Temporali
⚠  Allerta meteo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

13:00 Royer V. FRA – Cecchinato M. ITA

ATP Perugia
Valentin Royer [1]
0
0
Marco Cecchinato
0
0
Mostra dettagli

14:30 Llamas Ruiz P. ESP – Vasami J. ITA

Il match deve ancora iniziare

18:00 Tseng C. H. TPE – Skatov T. KAZ

Il match deve ancora iniziare

20:30 Broady L. GBR – Merida Aguilar D. ESP

Il match deve ancora iniziare







🇿🇦
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica  ·  3 Giugno 2026

18°C
Sole, poi nuvoloso  ·  Picco 19°C
CIELO Da soleggiato a nuvoloso
PIOGGIA Assente
CAMPO Cemento
CEMENTO
Andamento della giornata — 3 Giugno
11:00
18°
12:00
18°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
19°
16:00
18°
17:00
17°
18:00
16°
19:00
15°
20:00
14°
✅  Nessuna criticità: condizioni asciutte
🎾  Programma del giorno — 3 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
CH 50 R2
☀  Soleggiato
☁  Poi nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Cemento

Centre Court – ore 10:00
Harold Mayot FRA vs Semen Pankin RUS

ATP Centurion
Harold Mayot [1]
6
4
6
Semen Pankin
3
6
3
Vincitore: Mayot
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Devin Badenhorst RSA vs Eliakim Coulibaly CIV

ATP Centurion
Devin Badenhorst
0
4
Eliakim Coulibaly [8]
0
3
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Mario Gonzalez Fernandez ESP vs Khololwam Montsi RSA

Il match deve ancora iniziare

Ty Host AUS / Stefan Vujic AUS vs Philip Henning RSA / Courtney John Lock ZIM

Il match deve ancora iniziare

Devin Badenhorst RSA / Luc Koenig RSA vs Keshav Chopra USA / Kris Van Wyk RSA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Arda Azkara TUR vs Guillaume Dalmasso FRA

ATP Centurion
Arda Azkara
7
6
Guillaume Dalmasso
6
2
Vincitore: Azkara
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Alec Beckley RSA / Alexander Donski BUL vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Robert Strombachs LAT

ATP Centurion
Alec Beckley / Alexander Donski
0
6
Constantin Bittoun Kouzmine / Robert Strombachs [2]
6*
6
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Eleftherios Neos CYP / Semen Pankin RUS vs Vasilios Caripi RSA / Giles Hussey GBR

Il match deve ancora iniziare

Robin Bertrand FRA / Guillaume Dalmasso FRA vs Akira Santillan JPN / Baoluo Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – ore 14:00
Tom Hands GBR / Patrick Zahraj GER vs Arda Azkara TUR / Tuncay Duran TUR
Il match deve ancora iniziare







🇬🇧
Challenger 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna  ·  3 Giugno 2026

🌧
12°C
Rovesci, poi schiarite  ·  Picco 18°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Rovesci tra mattina e sera
CAMPO Erba
ERBA
Andamento della giornata — 3 Giugno
10:00
🌧
13°
11:00
🌧
14°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
🌧
18°
17:00
18°
18:00
17°
19:00
16°
⚠  Rovesci possibili: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 3 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
CH 125 R2
🌧  Rovesci
⛅  Schiarite
🎾  2° Turno
🌿  Erba






🇨🇿
Challenger 100 Prostejov
Prostejov, Rep. Ceca  ·  3 Giugno 2026

🌧
18°C
Rovesci e nubi  ·  Picco 19°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci tra mattina e pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Giugno
11:00
🌧
18°
12:00
🌧
19°
13:00
18°
14:00
16°
15:00
14°
16:00
🌧
12°
17:00
🌧
10°
18:00
10°
19:00
10°
20:00
10°
⚠  Rovesci e calo termico: monitorare il programma
🎾  Programma del giorno — 3 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 100 R2
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

PROSTEJOV ARENA – ore 11:00
Aleksandr Shevchenko KAZ vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

ATP Prostejov
Aleksandr Shevchenko [4]
6
1
Nikolas Sanchez Izquierdo
7
6
Vincitore: Sanchez Izquierdo
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Sebastian Baez ARG vs Tristan Boyer USA

ATP Prostejov
Sebastian Baez [1]
0
0
Tristan Boyer
0
0
Mostra dettagli

Pedro Boscardin Dias BRA vs Maxim Mrva CZE (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare




COURT 1 – ore 11:00
Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL vs Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL

ATP Prostejov
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka [1]
6
6
11
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow
7
3
9
Vincitore: Liutarevich / Pieczonka
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Lukas Pokorny SVK / Vitaliy Sachko UKR vs Alafia Ayeni USA / Luka Pavlovic FRA (Non prima 13:00)

ATP Prostejov
Lukas Pokorny / Vitaliy Sachko
0
7
0
Alafia Ayeni / Luka Pavlovic
0
5
0
Mostra dettagli

Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL vs Maxim Mrva CZE / Vojtech Vales CZE

Il match deve ancora iniziare




COURT 2 – ore 11:00
Mirza Basic BIH / Damir Dzumhur BIH vs Admir Kalender CRO / Ivan Sabanov SRB

ATP Prostejov
Mirza Basic / Damir Dzumhur
3
6
8
Admir Kalender / Ivan Sabanov
6
3
10
Vincitore: Kalender / Sabanov
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Skander Mansouri TUN / David Poljak CZE vs JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN

ATP Prostejov
Skander Mansouri / David Poljak
30
2
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen [3]
0
2
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🇺🇸
Challenger 75 Tyler
Tyler, USA  ·  3 Giugno 2026

20°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 31°C
CIELO Prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO
Andamento della giornata — 3 Giugno
04:00
20°
05:00
21°
06:00
21°
07:00
22°
08:00
23°
09:00
25°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
✅  Nessuna criticità: caldo e condizioni asciutte
🎾  Programma del giorno — 3 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
CH 75 R2
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
🎾  2° Turno
🏀  Cemento

CENTER COURT – ore 16:00
Edas Butvilas LTU vs Trevor Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

Henry Searle GBR vs Mitchell Krueger USA

ATP Tyler
Henry Searle
15
2
Mitchell Krueger
0
2
Mostra dettagli

Adam Walton AUS vs Tung-Lin Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

Qualifier / Lucky Loser it vs Nicolas Mejia COL (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Qualifier / Lucky Loser it

Il match deve ancora iniziare

Qualifier / Lucky Loser it vs Colton Smith USA

Il match deve ancora iniziare





STADIUM COURT 1 – ore 16:00
Fajing Sun CHN vs Andre Ilagan USA
Il match deve ancora iniziare

Timo Legout FRA vs Andy Andrade ECU

ATP Tyler
Timo Legout
15
7
1
Andy Andrade [7]
40
5
2
Mostra dettagli

Yuta Shimizu JPN vs Dane Sweeny AUS

Il match deve ancora iniziare

Bernard Tomic AUS vs Qualifier / Lucky Loser it (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Gorzny USA vs Qualifier / Lucky Loser it

Il match deve ancora iniziare




COURT 2 – ore 16:00
Olaf Pieczkowski POL vs Karl Poling USA

ATP Tyler
Olaf Pieczkowski
0
1
0
Karl Poling
0
6
0
Mostra dettagli

Blaise Bicknell JAM vs Johannus Monday GBR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Andres Martin USA vs Blake Ellis AUS

Il match deve ancora iniziare

Murphy Cassone USA vs Qualifier / Lucky Loser it (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Qualifier / Lucky Loser it vs Aidan Mayo USA

Il match deve ancora iniziare

Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA vs Jody Maginley ANT / Billy Suarez USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare







🇩🇪
Challenger 100 Heilbronn
Heilbronn, Germania  ·  3 Giugno 2026

🌧
16°C
Rovesci intermittenti  ·  Picco 21°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Rovesci intermittenti
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

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Andamento della giornata — 3 Giugno
11:00
🌧
17°
12:00
🌧
18°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
🌧
20°
16:00
🌧
20°
17:00
21°
18:00
20°
19:00
20°
20:00
19°
⚠  Rovesci intermittenti: monitorare il programma
🎾  Programma del giorno — 3 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 100 R2
🌧  Rovesci
⛅  Variabile
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

11:30 Dodig M. CRO – Den Ouden G. NED

ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Matej Dodig
15
3
5
Guy Den Ouden
0
6
5
Mostra dettagli

11:30 Topo M. GER – Nava E. USA

ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Marko Topo
30
3
4
Emilio Nava [2]
15
6
5
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13:00 Squire H. GER – Martinez P. ESP

Il match deve ancora iniziare

18:00 Schoenhaus M. GER – Moro Canas A. ESP

Il match deve ancora iniziare

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