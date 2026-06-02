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Roland Garros: Il Programma di Mercoledì 03 Maggio 2026. In campo Flavio Cobolli è in prima serata Berrettini vs Arnaldi

02/06/2026 15:09 13 commenti
Matteo Berrettini - Foto Patrick Boren
Matteo Berrettini - Foto Patrick Boren

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Anna Kalinskaya --- vs Maja Chwalinska POL
Aryna Sabalenka --- vs Diana Shnaider ---
Felix Auger-aliassime CAN vs Flavio Cobolli ITA
Matteo Berrettini ITA vs Matteo Arnaldi ITA (20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Daniela Hantuchova SVK / Alizé Cornet FRA vs Angelique Kerber GER / Martina Hingis SUI
Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Edouard Roger-vasselin FRA / Hugo Nys MON
David Pel NED / Sander Arends NED vs Pierre-Hugues Herbert FRA / Quentin Halys FRA
Andrea Vavassori ITA vs Sara Errani ITA
En-Shuo Liang TPE / Shuko Aoyama JPN vs Kristina Mladenovic FRA / Hanyu Guo CHN

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Guy Forget FRA / Tatiana Golovin FRA vs Gilles Simon FRA / Pauline Parmentier FRA
Marcelo Demoliner BRA / N.Sriram Balaji IND vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN
Cedric Pioline FRA / Mansour Bahrami FRA vs Fabrice Santoro FRA / Arnaud Clement FRA
Evan King USA / Gabriela Dabrowski CAN vs Nikola Mektic CRO / Asia Muhammad USA
Demi Schuurs NED / Ellen Perez AUS vs Aleksandra Krunic SRB / Anna Danilina KAZ

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13 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

carlo (Guest) 02-06-2026 17:57

è 3 giugno

13
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Emme (Guest) 02-06-2026 17:25

Scritto da givaldo barbosa
Peccato per lo scontro fratricida. In ogni caso, avremo un francese in semifinale.

Scontro necessario 3 su 4…

 12
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Arnarderi 02-06-2026 17:23

Segnalo un refuso macroscopico nel titolo, il 3 maggio 2026 infatti cade di domenica…

 11
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Golden Shark 02-06-2026 17:12

Mi sto arrovellando da stamane per provare a capire chi sia l’italiano con piu’ probabilità di arrivare in semifinale … ❓

Ho cercato di essere il piu’ obiettivo possibile con me stesso e … tirando le somme … ecco le mie sensazioni , per certi versi sorprendenti :

Cobolli 65 %

Arnaldi 55 %

Berrettini 45 %

Se fossero ” vibrazioni ” attendibili … significherebbe avere una semifinale tutta tricolore ed un Azzurro sicuro in finale ! 😛

Per questo stesso motivo , avessi a disposizione ” un bonus vittoria ” da assegnare domani … indicherei sempre Cobolli … anche se , pur ovviamente amando e tifando tutti e 3 , il cuore batte piu’ forte di tutti per Berretto !

E voi ? 🙂

 10
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Krik Kroc 02-06-2026 17:12

Flavio il GLADIATORE
Matteo il MARTELLO
MATTEO lo ZATOPEK del tennis mondiale.
In questo momento credo che ZATOPEK sia oggettivamente il piu forte dei 3, sbaglia pochissimo e recupera tutto, una resistenza incredibile.
Il MARTELLO è tornato, ma possiede solo un dritto fenomenale, sbaglia e non credo abbia la resilienza di ZATOPEK.
IL GLADIATORE è il mio preferito, ma commette ancora troppi errori, con F.Auger-Aliassime vince solo se sbaglia meno e se mette più prime

 9
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Victor 02-06-2026 17:08

Lasciatemi gioire, anche alla luce dell’ennesima dimostrazione vista nella partita Arnaldi- Tiafoe di ieri sera ,di quanto refrattari siano i francesi nel sostenere, anche non in presenza di un loro connazionale , un italiano in campo, della programmazione serale dei quarti maschili di domani. Immagino la “ gioia” dei franceci che per tempo abbiano acquistato un biglietto sul Centrale per assistere ai quarti maschili e si ritrovano in campo non uno, ma due italiani che prima del torneo, tra l’altro, erano oltre la centesima posizione del ranking. Che soddisfazione!!!

 8
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Dr Ivo (Guest) 02-06-2026 16:40

Scritto da Pat
Normale l’ordine di gioco visto che Arnaldi ha chiuso nelle notte, pero’ nell’altro tabellone ci sarà un giorno di riposo in piu per chi andrà in semifinale, un bel vantaggio.

Nell’altro lato di tabellone il vantaggio è per entrambi i semifinalisti, quindi si annulla. Poi in finale i giorni di riposo saranno gli stessi per i due lati

 7
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Pat (Guest) 02-06-2026 16:16

Normale l’ordine di gioco visto che Arnaldi ha chiuso nelle notte, pero’ nell’altro tabellone ci sarà un giorno di riposo in piu per chi andrà in semifinale, un bel vantaggio.

 6
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givaldo barbosa (Guest) 02-06-2026 15:48

Peccato per lo scontro fratricida. In ogni caso, avremo un francese in semifinale.

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piper 02-06-2026 15:29

Scritto da pablito
Forse per i francesi aveva più appeal FAA-Kob di sera,
poi è da vedere la comodità con il fuso canadese,
ma…
hanno rispettato la “grande sfacchinata notturna” del nostro ARRRRno, mettendolo in prima serata…

Spero che le ragazze finisano non prima delle 17:15 sullo Chatrier.

 4
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+1: Fileas fogg
Bagel 02-06-2026 15:21

Scritto da pablito
Forse per i francesi aveva più appeal FAA-Kob di sera,
poi è da vedere la comodità con il fuso canadese,
ma…
hanno rispettato la “grande sfacchinata notturna” del nostro ARRRRno, mettendolo in prima serata…

Penso fosse già previsto prima di sapere i nomi. Giocano prima quelli che hanno giocato prima gli ottavi. Anche oggi é così

 3
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+1: Marco Tullio Cicerone
pablito 02-06-2026 15:15

Forse per i francesi aveva più appeal FAA-Kob di sera,
poi è da vedere la comodità con il fuso canadese,
ma…
hanno rispettato la “grande sfacchinata notturna” del nostro ARRRRno, mettendolo in prima serata… :mrgreen:

 2
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+1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 02-06-2026 15:13

Vavassori VS Errani, per me vince Sarita

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