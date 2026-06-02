Roland Garros: Il Programma di Mercoledì 03 Maggio 2026. In campo Flavio Cobolli è in prima serata Berrettini vs Arnaldi
Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Anna Kalinskaya vs Maja Chwalinska
Aryna Sabalenka vs Diana Shnaider
Felix Auger-aliassime vs Flavio Cobolli
Matteo Berrettini vs Matteo Arnaldi (20:15)
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Daniela Hantuchova / Alizé Cornet vs Angelique Kerber / Martina Hingis
Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys
David Pel / Sander Arends vs Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys
Andrea Vavassori vs Sara Errani
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama vs Kristina Mladenovic / Hanyu Guo
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Guy Forget / Tatiana Golovin vs Gilles Simon / Pauline Parmentier
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji vs Henry Patten / Harri Heliovaara
Cedric Pioline / Mansour Bahrami vs Fabrice Santoro / Arnaud Clement
Evan King / Gabriela Dabrowski vs Nikola Mektic / Asia Muhammad
Demi Schuurs / Ellen Perez vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina
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è 3 giugno
Scontro necessario 3 su 4…
Segnalo un refuso macroscopico nel titolo, il 3 maggio 2026 infatti cade di domenica…
Mi sto arrovellando da stamane per provare a capire chi sia l’italiano con piu’ probabilità di arrivare in semifinale … ❓
Ho cercato di essere il piu’ obiettivo possibile con me stesso e … tirando le somme … ecco le mie sensazioni , per certi versi sorprendenti :
Cobolli 65 %
Arnaldi 55 %
Berrettini 45 %
Se fossero ” vibrazioni ” attendibili … significherebbe avere una semifinale tutta tricolore ed un Azzurro sicuro in finale ! 😛
Per questo stesso motivo , avessi a disposizione ” un bonus vittoria ” da assegnare domani … indicherei sempre Cobolli … anche se , pur ovviamente amando e tifando tutti e 3 , il cuore batte piu’ forte di tutti per Berretto !
E voi ? 🙂
Flavio il GLADIATORE
Matteo il MARTELLO
MATTEO lo ZATOPEK del tennis mondiale.
In questo momento credo che ZATOPEK sia oggettivamente il piu forte dei 3, sbaglia pochissimo e recupera tutto, una resistenza incredibile.
Il MARTELLO è tornato, ma possiede solo un dritto fenomenale, sbaglia e non credo abbia la resilienza di ZATOPEK.
IL GLADIATORE è il mio preferito, ma commette ancora troppi errori, con F.Auger-Aliassime vince solo se sbaglia meno e se mette più prime
Lasciatemi gioire, anche alla luce dell’ennesima dimostrazione vista nella partita Arnaldi- Tiafoe di ieri sera ,di quanto refrattari siano i francesi nel sostenere, anche non in presenza di un loro connazionale , un italiano in campo, della programmazione serale dei quarti maschili di domani. Immagino la “ gioia” dei franceci che per tempo abbiano acquistato un biglietto sul Centrale per assistere ai quarti maschili e si ritrovano in campo non uno, ma due italiani che prima del torneo, tra l’altro, erano oltre la centesima posizione del ranking. Che soddisfazione!!!
Nell’altro lato di tabellone il vantaggio è per entrambi i semifinalisti, quindi si annulla. Poi in finale i giorni di riposo saranno gli stessi per i due lati
Normale l’ordine di gioco visto che Arnaldi ha chiuso nelle notte, pero’ nell’altro tabellone ci sarà un giorno di riposo in piu per chi andrà in semifinale, un bel vantaggio.
Peccato per lo scontro fratricida. In ogni caso, avremo un francese in semifinale.
Spero che le ragazze finisano non prima delle 17:15 sullo Chatrier.
Penso fosse già previsto prima di sapere i nomi. Giocano prima quelli che hanno giocato prima gli ottavi. Anche oggi é così
Forse per i francesi aveva più appeal FAA-Kob di sera,
poi è da vedere la comodità con il fuso canadese,
ma…
hanno rispettato la “grande sfacchinata notturna” del nostro ARRRRno, mettendolo in prima serata…
Vavassori VS Errani, per me vince Sarita