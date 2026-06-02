Mauresmo fa il punto sul Roland Garros: “Edizione sorprendente, il tennis sta bene. Hawk-Eye? Sulla terra non è ancora affidabile”

Amélie Mauresmo, direttrice del Roland Garros, ha fatto il punto sulla prima settimana del torneo: dal caldo anomalo alle polemiche sull’arbitraggio elettronico, dalla programmazione delle night session alla sicurezza dei campi, fino alle sorprese nei tabelloni maschile e femminile.

Domanda: Una sessione serale che promette bene?

Amélie Mauresmo: Assolutamente! (Ride) Cerchiamo sempre di avere grandi partite nella sessione serale. Questa sera c’è Osaka contro Sabalenka. Entrambe hanno vinto più volte tornei del Grande Slam. Quindi spero, sì, che sarà una bella battaglia.

Domanda: E che possa durare un po’?

Amélie Mauresmo: Lo speriamo, vedremo. Stanno bene tutte e due. Per averle viste un po’ giocare dall’inizio del torneo, stanno davvero bene. Aryna, sappiamo che ha moltissima voglia, immagino, di invertire la tendenza rispetto all’anno scorso e alla finale persa. Naomi in questo momento è al top sulla terra battuta. Quindi è bello.

Domanda: Possiamo tornare su questo grande caldo?

Amélie Mauresmo: Sì.

Domanda: Magari fare un bilancio?

Amélie Mauresmo: Nella storia del torneo, avere così tante giornate estive, alla fine, con più di 30 gradi, non sono sicura che sia già successo. È vero che gli organismi dei giocatori, degli spettatori, di tutti, sono stati messi a dura prova. Però erano temperature che, per aver giocato nel circuito durante tutto l’anno, francamente… È vero che qui a Parigi è abbastanza inatteso e insolito, ma siamo lontani da quello che si può vivere in Australia. Penso anche al caldo molto umido degli Stati Uniti. Nel circuito, nel suo insieme, abbiamo conosciuto condizioni più estreme.

Domanda: Questo vi porta a riflettere per il futuro?

Amélie Mauresmo: Siamo sempre portati a riflettere. Dopo ogni edizione ci sediamo, abbiamo il nostro seminario alla fine del mese di giugno proprio per vedere un po’ tutte le cose che possiamo far evolvere, modificare, cambiare, e anche le cose nuove da mettere in pratica.

Sì, farà parte degli argomenti: capire come far evolvere le cose, se dovesse ripetersi.

Domanda: Per quanto riguarda il famoso indice tra temperatura e umidità…

Amélie Mauresmo: Non ricordo più il nome.

Domanda: Potete abbassarlo voi, stimando che quest’anno forse ne sarebbe valsa la pena, oppure è una regola generale dei tornei del Grande Slam?

Amélie Mauresmo: È davvero una regola generale. Noi applichiamo quella regola.

Poi, se questo indice debba essere rivisto, non lo so, molto onestamente. Immagino che sia stato visto e studiato con i medici per la parte fisiologica relativa ai giocatori. Ancora una volta, lo sai bene quanto me: abbiamo avuto condizioni più estreme continuando a giocare, penso. Però resta molto duro, questo è chiaro, per i giocatori.

Domanda: Avete pensato di spostare l’inizio delle partite, nei giorni in cui faceva davvero molto caldo? Come ha detto Novak in conferenza stampa, magari iniziare alle 17 e finire alle 3 del mattino?

Amélie Mauresmo: Non lo abbiamo preso in considerazione proprio per via di questo indice, che non ci mostrava una situazione tale da intervenire. Globalmente eravamo ancora a 1, o un po’ più, 1,5 punti, forse 2, dal momento in cui non si parla nemmeno dell’interruzione totale delle partite, ma solo delle pause tra il secondo e il terzo set per le donne e tra il terzo e il quarto per gli uomini. Eravamo abbastanza lontani, in assoluto, da quella situazione. È vero quindi che non abbiamo modificato la nostra programmazione.

Domanda: Un giocatore belga si è infortunato contro i teloni durante un allenamento. Anche una giocatrice di doppio ha scritto qualcosa sui social a proposito delle pubblicità. Sono indispensabili?

Amélie Mauresmo: Prima di tutto siamo molto dispiaciuti, evidentemente, per quanto accaduto. Per noi è stato davvero molto difficile apprenderlo. Poi non so se avete visto, ma rispetto a questi eventi e anche rispetto a quello che abbiamo potuto osservare, abbiamo modificato parecchi pannelli a fondo campo, proprio per rendere l’ambiente del campo ancora un po’ più lungo e largo, anche se, francamente, siamo già ampiamente oltre i minimi richiesti. Abbiamo fatto evolvere tutto questo durante il torneo.

Domanda: Amélie, abbiamo un Roland Garros pieno di sorprese. C’è ancora una francese in corsa e ci si dice: perché no?

Amélie Mauresmo: Decisamente! Ci sono molte, molte sorprese. E Diane fa effettivamente parte di queste sorprese. Vedremo tra poco, ha ancora una bella opportunità, forse, di continuare il suo percorso, questa bella avventura. Sapevamo che arrivava in forma. Ha giocato bene la settimana prima del torneo al Lagardère. Poi ha approfittato di questa buona forma e si è presa la sua occasione anche contro giocatrici eccellenti. Vedremo come andrà oggi. Sarebbe fantastico per lei, in ogni caso.

Domanda: Da tifosa del Paris Saint-Germain, Diane avrà l’occasione di vedere la Champions League prima o dopo il suo match, magari con alcuni giocatori?

Amélie Mauresmo: Non lo sappiamo. Forse avremo una bella sorpresa, come l’anno scorso, ma non abbiamo ancora molte notizie. Lo speriamo, vedremo.

Domanda: Sulla programmazione ci sono state scelte difficili la scorsa settimana? Per esempio, il fatto che Moïse Kouamé abbia giocato in contemporanea con il PSG è un piccolo rimpianto per te? E poi su Casper Ruud: ieri c’è stata una palla set e una decisione arbitrale che ha fatto discutere. L’Hawk-Eye è previsto? È una riflessione in corso?

Amélie Mauresmo: In ordine… (Ride) Scelte difficili in programmazione ce ne sono sempre. Ci sono giorni più semplici di altri, ma sì, è comunque un piccolo rompicapo quotidiano pensare alla giornata successiva, vedere come si sviluppano le cose, eccetera. Non ho rimpianti particolari rispetto alla programmazione di sabato. Poi le cose si svolgono. Conoscete bene quanto me la difficoltà di prevedere la durata delle partite per tutti. Quindi abbiamo fatto così. Teniamo anche conto un po’ di tutte le richieste, comprese quelle dei giocatori. Per quanto riguarda l’Hawk-Eye, le riflessioni sono sempre in corso. Siamo sempre aperti su tutti gli argomenti. Guardiamo quello che succede e vogliamo andare avanti. Quello che abbiamo notato nelle settimane precedenti, anche nei tornei sulla terra battuta che hanno preceduto il Roland Garros, è che l’affidabilità di questo sistema non è totale. Da lì, quindi, restiamo nella posizione di rinnovare la nostra fiducia — e lo avevamo detto abbastanza presto — per questa edizione 2026, al nostro arbitraggio. So benissimo che è uno degli argomenti, ed è normale e logico, che sarà affrontato ancora una volta al seminario. Ma da quello che ho visto anch’io nei tornei precedenti, e lo avete visto molto bene anche voi, è stato riportato molte volte, questo sistema non è affidabile nemmeno lui. Quindi, a un certo punto…

Domanda: E il desiderio dei giocatori? Ne hai discusso con loro?

Amélie Mauresmo: Non c’è… Sono i primi a vedere che il sistema, sulla terra battuta ancora una volta, che è ciò che ci riguarda, non è totalmente affidabile. Quindi non abbiamo ritorni su questo.

Domanda: Amélie, perché non è affidabile? È meno affidabile sulla terra battuta che su altre superfici?

Amélie Mauresmo: Questo non lo so. Bisognerebbe chiederlo agli specialisti.

Domanda: Ed è meno affidabile dell’occhio umano?

Amélie Mauresmo: Non ho la risposta nemmeno a questo. (Ride) In ogni caso, per noi oggi è importante anche rinnovare la nostra fiducia nell’essere umano. Per il 2026 lo abbiamo fatto. Per il 2027 vedremo. Queste domande un po’ strutturanti ce le poniamo davvero dopo il torneo, quando facciamo il punto tutti insieme.

Domanda: Alexander Blockx e il suo staff pensavano di chiedere un risarcimento economico per l’infortunio contro il telone. È qualcosa di possibile?

Amélie Mauresmo: Non ho sentito parlare di nessuna richiesta.

Domanda: Era previsto, non so se l’abbia già depositata o meno…

Interveniente: No.

Amélie Mauresmo: Non lo so.

Interveniente: Alla fine non l’ha depositata.

Amélie Mauresmo: No, non credo sia d’attualità.

Domanda: Ma è qualcosa che sarebbe comunque impossibile, visti i contratti che firmano con l’ATP?

Amélie Mauresmo: Non lo so. (Ride) Onestamente, oggi non c’è nessuna richiesta. Quindi non voglio estrapolare.

Domanda: Come definirebbe questa prima settimana? Guardando i quarti di finale che si stanno delineando, è abbastanza sorprendente. Sia tra le donne sia tra gli uomini molte teste di serie sono cadute.

Amélie Mauresmo: È sorprendente, è interessante. Dal lato maschile ci sarà un nuovo vincitore di Slam. Io guardo sempre un torneo del Grande Slam, non soltanto qui al Roland Garros, tutti i tornei, con molta curiosità. L’ho detto spesso: sono davvero spettatrice di quello che lo sport, e il tennis, ci riserveranno. L’anno scorso avevamo Carlos contro Jannik in finale; dal lato femminile Aryna contro Coco. Quindi nessuna sorpresa, effettivamente, ed era fantastico. Quest’anno ci sono più sorprese dal lato maschile che da quello femminile, ed è fantastico anche questo. È una scoperta meravigliosa. Abbiamo una nuova generazione, tra gli uomini, che sta arrivando e che, appena c’è la minima opportunità, si infila nella breccia per prendersi il posto. Questo promette davvero belle battaglie, sia per la fine del torneo sia per il futuro. E anche dal lato femminile sarà molto interessante. Certo, penso a Iga e a Coco che sono uscite, ma restano comunque giocatrici molto forti nel tabellone. Quindi sarà molto interessante.

Domanda: Tornando all’eventuale presentazione della Champions League del PSG, immagino ci sia la volontà di accoglierli qui. Dipende da loro?

Amélie Mauresmo: L’anno scorso non era molto organizzato, ma è successo comunque.

Domanda: Però il PSG si struttura anno dopo anno…

Amélie Mauresmo: Sì. (Ride) Anche noi. Mi piacerebbe avere più informazioni da darvi.

Domanda: C’è una volontà da parte del Roland Garros?

Amélie Mauresmo: Sì, l’anno scorso era stato un cenno molto simpatico. Effettivamente, se avranno tempo e opportunità di tornare, li accoglieremo con grandissimo piacere.

Domanda: Gli addii di David Goffin sono stati uno dei grandi momenti della prima settimana?

Amélie Mauresmo: Sì. Anche prima degli addii, il suo primo match è stato quasi ancora più emozionante dell’ultimo. David è stato una figura del torneo per tutta la sua carriera. Quindi per noi era importante, già con l’assegnazione della wild card, vederlo qui e vederlo continuare a chiudere la sua carriera qui. Sì, ci ha fatto venire un po’ le lacrime, soprattutto dopo il primo match.

Domanda: Una parola su Moïse Kouamé?

Amélie Mauresmo: Eccezionale. A 17 anni, mostrare quello che ha mostrato, con così poca esperienza — zero esperienza in questi match, in questa successione di partite, nella gestione fisica, emotiva, del pubblico — è qualcosa di davvero eccezionale. Il suo gioco, ovviamente, perché è la base di tutto: è capace di fare praticamente tutto, o comunque moltissime cose. Pensare che riesca a fare tutto questo a soli 17 anni, con tutto il margine di progressione che ha davanti, è geniale. È soprattutto una grande cosa per il tennis francese.

Domanda: È stata presa una decisione sul caso Daniel Vallejo?

Amélie Mauresmo: Sì. È stata decisa una multa di 65.000 euro, circa la metà del suo prize money. È chiaramente qualcosa che non è accettabile per noi come torneo, per la Federazione e anche oltre il torneo. Ancora una volta, questo genere di parole non ha posto qui.

Domanda: Perché oggi c’è un match femminile in night session e non prima? Qual è stata la logica dietro questa decisione, visto che finora ci sono stati 32 match e solo uomini?

Amélie Mauresmo: Era il miglior match della giornata. Abbiamo campionesse, più volte campionesse Slam.

Domanda: Perché non prima? Non erano buoni match prima?

Amélie Mauresmo: Gli incontri sono sempre interessanti, che si tratti di tennis femminile o maschile. Ci sono diversi fattori da prendere in considerazione che guidano le nostre scelte. La durata potenziale del match è uno di questi fattori.

Domanda: Ci sono state polemiche sull’Hawk-Eye ieri. State pensando di utilizzarlo?

Amélie Mauresmo: È qualcosa che valutiamo ogni anno, lo rivediamo ogni anno. Sappiamo che è disponibile. Ma per il momento, da quello che abbiamo potuto vedere negli altri tornei sulla terra battuta negli ultimi mesi, sembra che la tecnologia dell’Hawk-Eye sulla terra non sia affidabile.

E quando vedete la reazione di Casper ieri sera, da quello che ho potuto constatare, non è rimasto scioccato dalla decisione dell’arbitro. Quindi bisogna tenere presente che questa tecnologia oggi esiste e che non è affidabile al 100% per il momento.

Domanda: Ci sono stati cambiamenti sui pannelli pubblicitari, che sono stati arretrati.

Amélie Mauresmo: Anche se i nostri campi sono molto più grandi delle dimensioni richieste dalle regole, abbiamo deciso di arretrarli per dare più spazio ai giocatori. È qualcosa che abbiamo aggiustato durante il torneo.

Domanda: Anche durante gli allenamenti, Blockx si è infortunato. Pensate di allargare i campi?

Amélie Mauresmo: Abbiamo allargato quanto possibile per quest’anno. Sono stati effettuati lavori importanti. Il messaggio è che cerchiamo di fare in modo che tutti possano lasciare più spazio possibile ai giocatori.

Domanda: C’è ancora margine per allargare ulteriormente?

Amélie Mauresmo: Sì, è anche un argomento che affronteremo alla fine del torneo. È difficile fare grandi cose durante il torneo, ma è sul tavolo. Vedremo come possiamo fare le cose diversamente. Però i nostri campi sono già più grandi di quanto richiesto attualmente dal regolamento. Ne parleremo dopo, questo è sicuro.

Domanda: Ci sono state lunghe code davanti ai negozi l’anno scorso e ancora oggi.

Amélie Mauresmo: Volevi comprare qualcosa?

Domanda: Sì, provavo ad andare a comprare qualcosa alle 10, è l’ora migliore per andare al negozio. Avete pensato a qualche soluzione per permettere alla gente di spendere ancora più soldi?

Amélie Mauresmo: Cerchiamo di fare bene. Non è facile, come sapete. Non abbiamo lo spazio che vorremmo al Roland Garros. Cerchiamo di facilitare le cose il più possibile, di renderle meno complicate, di avere meno attesa possibile. Tuttavia abbiamo delle difficoltà su questo piano, perché è innegabile che il torneo sia fantastico, che ci sia molta partecipazione, sia in campo sia fuori dal campo. Ci stiamo lavorando, ma non abbiamo una soluzione miracolosa, perché il nostro stadio non ha necessariamente le dimensioni che vorremmo.

Domanda: Per quanto riguarda i giudici di linea, rivedrete la questione oppure è una regola scolpita nella pietra per i prossimi anni?

Amélie Mauresmo: Rivedremo tutto. Ogni anno rivediamo tutto. Abbiamo affrontato la questione l’anno scorso, il fatto che questo tipo di arbitraggio elettronico stia entrando nel tennis. Abbiamo un seminario di debriefing a fine giugno e lì affrontiamo ogni questione.

Domanda: Siete soddisfatti di come sta funzionando finora?

Amélie Mauresmo: Penso che stia andando piuttosto bene, onestamente. Durante la settimana delle qualificazioni, nella prima settimana del torneo, finora è andata bene. Per il momento la macchina non è affidabile al 100%, quindi diamo fiducia agli arbitri umani.

Domanda: In Italia l’orario del match di Sinner è stato oggetto di molti articoli. Se ci fosse una richiesta da parte di Sinner o del suo team, l’accettereste?

Amélie Mauresmo: Non commenterò mai le richieste della televisione o dei giocatori. Non farò nessun commento su questo argomento.

Domanda: Per me la risposta è normale, ma i lettori hanno bisogno di sapere. Per esempio Iga ha detto di aver chiesto di giocare presto al mattino.

Amélie Mauresmo: I giocatori possono parlare delle proprie richieste. Sono liberi di farlo. Ma noi, come torneo, non commenteremo, che si tratti di richieste della televisione o dei giocatori.

Non so quale spiegazione darvi sul perché il match sia stato programmato a mezzogiorno. Forse era una buona cosa per tutti, per il torneo, per tutti.

Domanda: Consideri questa edizione del Roland Garros una delle più sorprendenti degli ultimi anni? Non c’è Swiatek, che ha vinto quattro volte qui, e non c’è nemmeno Sinner.

Amélie Mauresmo: È un’edizione sorprendente, ma che può rallegrare tutti. Ogni anno abbiamo la nostra dose di sorprese, con le teste di serie che arrivano alla fine del torneo oppure no. Anch’io mi sento spettatrice in questi Slam, quando guardo i match, per vedere se i favoriti arrivano fino in fondo. È sempre interessante, e anche vedere se gli outsider proseguono il loro cammino. È sempre un piacere, in realtà. A volte è inatteso. Non vedo davvero l’ora di vedere questa ultima settimana di torneo, per capire cosa succederà nei due tabelloni principali.

Domanda: Perché è una buona cosa avere nuovi campioni?

Amélie Mauresmo: In realtà prendiamo le cose come vengono. Secondo me va tutto bene, perché il tennis sta bene. Le partite che abbiamo visto finora sono state incredibilmente lunghe. Sono stati duelli durissimi in entrambi i tabelloni. Quindi per il tennis in generale è una buona cosa.

Domanda: Sulle night session, è stata una decisione unanime avere questa sera un match femminile? Perché era da tanto che non c’erano donne…

Amélie Mauresmo: Sì, penso fosse evidente che dovesse essere il match della serata.

Domanda: La durata potenziale del match è il criterio principale per decidere chi gioca la sessione serale?

Amélie Mauresmo: Per noi è uno degli elementi da prendere in considerazione.

Domanda: Ma non necessariamente il più importante?

Amélie Mauresmo: Fa parte dei criteri.

Domanda: Cosa ne è stato delle proteste nel giorno del Media Day?

Amélie Mauresmo: Sembra passato tanto tempo.

Domanda: Ha la sensazione che questo episodio sia alle spalle oppure si aspetta che possa accadere di nuovo?

Amélie Mauresmo: Quello che vedo è che abbiamo aperto la discussione con i giocatori. A causa dei reclami, legalmente non avremmo dovuto procedere così. Questo spiega perché siamo arrivati a quel punto. È quello che ci dicevano gli avvocati e tutti gli altri. A un certo momento abbiamo detto: basta, ci fermiamo qui. Perché la cosa più importante è avere questa collaborazione con i giocatori, al Roland Garros, come direttrice del torneo. Quindi, secondo me, dato che abbiamo di nuovo questa comunicazione, per quanto ci riguarda io ho fiducia. Penso che le cose andranno avanti. Tutti si capiranno. Ognuno deve fare un passo verso l’altro.

Domanda: E questa conversazione tra l’organizzazione e i giocatori? Può dirci qualcosa su quello che sta succedendo?

Amélie Mauresmo: Per il momento possiamo parlare solo di quello che facciamo noi. Portiamo tutti al tavolo, perché per il tennis sarà una buona cosa. Ma per il momento questa conversazione avviene solo tra l’organizzazione e i giocatori. Vedremo, alla fine, potremo avere un’idea più chiara, soprattutto dopo Wimbledon.

Domanda: Senza volerle mettere parole in bocca…

Amélie Mauresmo: Oh mio Dio!

Domanda: Non pensa che in molti casi i giocatori non capiscano o non apprezzino ciò che accade con i tornei del Grande Slam, e il fatto che molti fondi generati dagli Slam vengano reinvestiti negli eventi sul territorio, nelle piccole federazioni, nei piccoli tornei, e siano vitali per molti posti di lavoro?

Amélie Mauresmo: Penso che il modello economico del Roland Garros, secondo me, debba essere spiegato meglio. È uno dei nostri doveri. Perché è un modello economico in cui siamo un organismo senza scopo di lucro, quindi tutto viene reinvestito nell’ATP, nella WTA, nei piccoli club. Dobbiamo spiegarlo meglio e assicurarci che tutti comprendano la situazione.

È per questo che ho detto che, da una parte e dall’altra, io ho fiducia. Penso che ognuno farà un passo verso l’altro e che tutti ne usciranno vincitori. È così che ci arriveremo. Dobbiamo capirci.

Domanda: Andy Murray torna nel mondo del tennis allenando Jack Draper. Cosa ne pensi? È una buona cosa per lui?

Amélie Mauresmo: Sono entusiasta. Con l’esperienza che ha, con tutto quello che ha vissuto, penso sia molto positivo. Sono impaziente di vedere come andrà, non solo all’inizio, perché nel Regno Unito ci saranno molte aspettative su di loro. Vedremo come andrà a medio e lungo termine.

Sono sempre felice di rivedere Andy.

Domanda: Da persona contro cui Andy ha urlato molto, pensi che l’intesa con Jack funzionerà?

Amélie Mauresmo: Io non ho mai visto Jack perdere le staffe…

Domanda: Sì, ma tutto è possibile. Pensi che Andy sappia cosa aspettarsi?

Amélie Mauresmo: Sì, penso che lo sappia. Sa che non è personale, che niente è personale.

Domanda: Sulla riunione tra FFT e giocatori della scorsa settimana, i giocatori hanno fatto commenti positivi. Vorrei conoscere il tuo punto di vista.

Amélie Mauresmo: Sì, lo stesso. Penso che le reazioni siano state piuttosto positive. Non vedo perché non si possa trovare una soluzione che sia soddisfacente per tutti.

dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani