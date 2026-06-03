Cobolli, “Uso la stessa doccia di Nadal”: il curioso rito che accompagna Cobolli verso la semifinale Slam

Prima semifinale Slam, ingresso virtuale nella Top 10, manca ancora il successo in semifinale per la certezza matematica, e una vittoria di prestigio contro Felix Auger-Aliassime. Flavio Cobolli si presenta in conferenza stampa sorridente ma lucido. Il romano sa di aver raggiunto un traguardo storico, ma allo stesso tempo non vuole fermarsi. Tra aneddoti divertenti sulla “doccia di Nadal”, ed il doppio con Stricker, riflessioni sulla crescita personale e la consapevolezza di essere ormai tra i migliori giocatori del mondo, Cobolli racconta una giornata che difficilmente dimenticherà.

Domanda: Flavio, complimenti. Sei in semifinale per la prima volta in uno Slam. Quali sono le sensazioni in questo momento?

Flavio Cobolli: Prima di tutto sono molto felice di essere qui a parlare dopo aver vinto questa partita. Significa tantissimo per me. È la mia prima semifinale in uno Slam. È un sogno che si realizza. Credo di aver giocato davvero una grande partita, soprattutto dopo un primo set difficile e con condizioni molto complicate. Sono molto felice della mia prestazione.

Domanda: Nell’ultima partita avevi parlato di quanto fossi nervoso nel finale. Oggi come ti sei sentito? E come pensi che ti sentirai prima della partita più importante della tua carriera?

Flavio Cobolli: Ho cercato di respirare durante i cambi di campo e di non guardare il mio team, perché sentivo che erano più nervosi loro di me. Credo di aver fatto qualcosa di diverso rispetto all’altra partita. Ho semplicemente cercato di stare tranquillo e giocare il mio tennis. Nell’ultimo game penso di aver giocato un ottimo tennis, con un buon servizio e un buon primo colpo dopo il servizio.

Domanda: Hai detto in campo di essere superstizioso. Sei sempre stato così? Hai qualche esempio?

Flavio Cobolli: No, sono un po’ superstizioso, ma non in maniera esagerata. Però questa settimana sono diventato un po’ più matto del solito. Vado sempre nello stesso ristorante, ordino sempre lo stesso menù, uso sempre lo stesso box doccia. In realtà credo di averlo già raccontato nella prima conferenza stampa. Sto usando la stessa doccia che usava Rafa. Ho un ricordo legato a quella doccia perché una volta ho provato a rubargliela e lui ha bussato alla porta. Ho dovuto fare in fretta perché mi stava aspettando fuori. Mi disse che quella era la sua doccia da quattordici anni. Quindi penso che la cosa migliore che sto facendo sia proprio usare quella doccia. (ride)

Domanda: In campo hai raccontato che alla fine del primo set, entrando negli spogliatoi, ti sei detto: “Questa è l’occasione della mia vita”. Intendevi questa partita o il torneo?

Flavio Cobolli: No, soltanto questa partita. Non capita tutti i giorni di giocare un quarto di finale Slam. Mi sono detto: “Lotta. Sei qui. Te lo sei meritato. Proviamoci”. Questo è quello che mi sono detto.

Domanda: Hai mai immaginato di vincere il torneo?

Flavio Cobolli: Per ora no. Voglio pensare soltanto alla prossima partita. So che sono vicino. Mancano due partite, ma la strada è ancora lunga.

Domanda: Ora che hai ottenuto il miglior risultato Slam della tua carriera senti meno pressione oppure ancora di più?

Flavio Cobolli: Dipende da come vivi queste situazioni. Io credo di non essermi mai messo pressione addosso. Mi piace vivere il momento come quando ero bambino, con una grande passione e con un grande sorriso. Farò così anche nella prossima partita.

Domanda: In semifinale troverai Berrettini oppure Arnaldi. Che cosa pensi?

Flavio Cobolli: Sarà un altro derby e credo che dobbiamo essere tutti felici per il tennis italiano. Un altro italiano, oltre a Sinner e Lorenzo, sarà in finale questa settimana. Dobbiamo essere contenti e goderci questa partita. Non so ancora chi affronterò, ma anch’io ho già vissuto le settimane più importanti della mia carriera. Non sarà la prima volta. Penso che sarò pronto.

Domanda: Quanto ti ha aiutato il calcio nella tua carriera da tennista?

Flavio Cobolli: Sicuramente dal punto di vista fisico. È una domanda che mi fanno sempre, però non so rispondere esattamente. Di sicuro il calcio mi ha aiutato in qualcosa, ma non saprei dire precisamente in cosa. Sicuramente ho buone qualità fisiche e molta resistenza. Forse il calcio mi ha aiutato tanto sotto questo aspetto.

“Mi sono arrabbiato con il team”

Passando alle domande in italiano, Cobolli ha raccontato un episodio interessante avvenuto durante il match.

Flavio Cobolli: Sono entrato in campo con tante richieste da parte del team. Avevamo parlato molto prima della partita. Mi sentivo un po’ confuso. Le condizioni erano davvero difficili, non avevamo mai giocato in una situazione del genere. Non riuscivo a trovare il giusto feeling con la palla e la qualità che mi avevano chiesto. Quando ho perso il servizio mi sono un po’ arrabbiato con il team perché secondo me mi avevano dato troppe informazioni tattiche. Ho provato ad ascoltare più me stesso che loro. Gli ho chiesto di aiutarmi più a livello mentale che tattico. Credo che poi la chiave l’abbia trovata da solo, ovviamente con il loro aiuto, ma è stata soprattutto una cosa istintiva.

“Ho scelto Stricker perché era più bravo di me”

Ripensando alla vittoria nel doppio junior del Roland Garros 2020 insieme a Dominic Stricker, Cobolli ha scherzato:

Flavio Cobolli: Intanto ho scelto Stricker perché era più forte di me. Sono stato furbo. Però da quando ho iniziato a giocare a tennis ho sempre pensato di avere le mie possibilità. Mi sono sempre sentito al livello dei più forti. Ovviamente avevo tante lacune, soprattutto tecniche. Adesso mi sento ancora più vicino e posso lavorare per avvicinarmi sempre di più.

“Questa partita me la ricorderò per sempre”

Sul significato della vittoria contro Auger-Aliassime:

Flavio Cobolli: Me la ricorderò per sempre. Quando raggiungi la tua prima semifinale Slam significa che hai fatto tante cose buone. Questo risultato mi ha dato tanta consapevolezza e tanta voglia di migliorare. Adesso, oltre alla semifinale, ho aggiunto tante altre cose belle. Ho una buona posizione nella Race, sono virtualmente Top 10. Sono tutte cose che non mi sarei mai immaginato. Adesso però ci sono. È come se sentissi che non voglio farmi sfuggire niente. Quindi bisogna lavorare perché questo non accada.

“Bravo me lo dico sempre”

Infine, quando gli viene chiesto se riesce a dirsi bravo per quello che sta facendo:

Flavio Cobolli: Io bravo me lo dico sempre. Poi però mi smontano…(ride) Sto cercando di mantenere alte le aspettative. Sono molto felice, ma provo a restare calmo. Se perdo le staffe e comincio ad accontentarmi, questo non lo voglio. Cerco di restare il più tranquillo possibile per rimanere focalizzato sul torneo.

Sul momento straordinario del tennis italiano:

Flavio Cobolli: Credo che Jannik, ma non solo lui. Anche Matteo, Cecchinato, Fabio Fognini e tanti altri abbiano fatto partire qualcosa che oggi ci sta aiutando molto. Noi ragazzi sentiamo tanto affetto. Dalle persone che lavorano con noi, ma anche da chi ci segue semplicemente da casa. Bisogna ringraziare tutti per i risultati ottenuti negli anni. Io sono un tennista e non sono la persona giusta per trovare soluzioni ai problemi del calcio. Però credo che questo movimento che c’è oggi in Italia sia merito della Federazione, dei team che lavorano con umiltà, delle persone che si mettono a disposizione e soprattutto dei giocatori. Credo che oggi ci sia una mentalità vincente diversa rispetto al passato.

Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani