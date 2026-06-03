Errani e Vavassori ancora in finale al Roland Garros: rivincita su Siegemund/Roger-Vasselin e sogno azzurro sullo Chatrier

Sara Errani e Andrea Vavassori lo hanno fatto ancora. La coppia azzurra ha conquistato la finale del doppio misto al Roland Garros, superando con autorità Laura Siegemund ed Edouard Roger-Vasselin con il punteggio di 6-1 6-4.

Una vittoria netta, importante e dal sapore speciale, perché arrivata contro la stessa coppia che aveva eliminato gli italiani al primo turno dell’Australian Open di inizio anno. A Parigi, però, la storia è stata completamente diversa: Errani e Vavassori hanno imposto il proprio gioco fin dai primi scambi, prendendosi una rivincita pesante e meritata.

Il primo set è stato un dominio azzurro. Vavassori ha iniziato il match al servizio con qualche incertezza, ma ha subito rimediato con un ace e con grande presenza nei momenti successivi. Errani, come sempre, ha dato ordine, letture e qualità nei tocchi, mentre il torinese è stato devastante a rete.

Il break è arrivato subito nel secondo game, con una splendida risposta vincente di Errani sul servizio di Roger-Vasselin. Da quel momento gli azzurri hanno preso il controllo totale del parziale. Vavassori ha coperto la rete con grande aggressività, Errani ha trovato lob, passanti e soluzioni intelligenti, mentre la coppia avversaria ha iniziato ad accumulare errori.

Sul 5-1, con un altro break ottenuto grazie anche alla pressione costante degli italiani, Errani ha potuto servire per il set. Il primo parziale si è chiuso in appena 26 minuti, con il punteggio di 6-1, a conferma di una superiorità netta per ritmo, idee e presenza nei punti importanti.

Nel secondo set Siegemund e Roger-Vasselin hanno provato a reagire. La coppia tedesco-francese ha alzato il livello al servizio e a rete, rendendo la partita più equilibrata. Gli azzurri hanno però continuato a restare solidi, anche nei momenti in cui il match avrebbe potuto complicarsi.

Sul 2-3, Vavassori ha dovuto cancellare una situazione pericolosa, uscendo da una possibile buca con un ace al centro. È stato uno dei momenti chiave della partita: gli italiani hanno sofferto, ma non hanno perso lucidità.

La svolta è arrivata sul 3-3. Con Siegemund al servizio, Errani è entrata perfettamente nello scambio e Vavassori ha trovato una risposta vincente di dritto inside-in sul deciding point, procurandosi la palla break. Il lob lungo della tedesca ha poi consegnato il break agli azzurri, mandandoli avanti 4-3.

Da lì Errani e Vavassori non si sono più voltati indietro. Sara ha tenuto il servizio a zero per il 5-3, con Andrea ancora decisivo a rete tra volée e smash. Roger-Vasselin ha provato a restare nel match, ma sul 5-4 Vavassori è andato a servire per la finale.

L’ultimo game ha regalato ancora tensione. Gli azzurri si sono portati sul 40-15, con due match point, ma gli avversari hanno reagito fino al deciding point. Lì, però, Vavassori ha trovato il colpo giusto: un dritto vincente lungolinea che ha chiuso la partita e fatto esplodere la gioia azzurra.

Per Errani e Vavassori è un’altra finale Slam in una specialità che li sta vedendo sempre più protagonisti. La loro intesa continua a crescere: Sara porta esperienza, sensibilità, geometrie e una lettura tattica straordinaria; Andrea aggiunge potenza, servizio, copertura della rete e capacità di chiudere i punti nei momenti caldi.

La finale del doppio misto si giocherà domani alle 12.00 sul Philippe-Chatrier. Gli azzurri affronteranno i vincitori della sfida tra Dabrowski/King e Muhammad/Mektic.

Il Roland Garros continua così a parlare italiano. Dopo tante emozioni nei tabelloni di singolare, arriva un’altra grande gioia dal doppio misto: Errani e Vavassori sono ancora in finale a Parigi, e ora vogliono completare l’opera.





Marco Rossi