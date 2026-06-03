Errani e Vavassori ancora in finale al Roland Garros: rivincita su Siegemund/Roger-Vasselin e sogno azzurro sullo Chatrier
Sara Errani e Andrea Vavassori lo hanno fatto ancora. La coppia azzurra ha conquistato la finale del doppio misto al Roland Garros, superando con autorità Laura Siegemund ed Edouard Roger-Vasselin con il punteggio di 6-1 6-4.
Una vittoria netta, importante e dal sapore speciale, perché arrivata contro la stessa coppia che aveva eliminato gli italiani al primo turno dell’Australian Open di inizio anno. A Parigi, però, la storia è stata completamente diversa: Errani e Vavassori hanno imposto il proprio gioco fin dai primi scambi, prendendosi una rivincita pesante e meritata.
Il primo set è stato un dominio azzurro. Vavassori ha iniziato il match al servizio con qualche incertezza, ma ha subito rimediato con un ace e con grande presenza nei momenti successivi. Errani, come sempre, ha dato ordine, letture e qualità nei tocchi, mentre il torinese è stato devastante a rete.
Il break è arrivato subito nel secondo game, con una splendida risposta vincente di Errani sul servizio di Roger-Vasselin. Da quel momento gli azzurri hanno preso il controllo totale del parziale. Vavassori ha coperto la rete con grande aggressività, Errani ha trovato lob, passanti e soluzioni intelligenti, mentre la coppia avversaria ha iniziato ad accumulare errori.
Sul 5-1, con un altro break ottenuto grazie anche alla pressione costante degli italiani, Errani ha potuto servire per il set. Il primo parziale si è chiuso in appena 26 minuti, con il punteggio di 6-1, a conferma di una superiorità netta per ritmo, idee e presenza nei punti importanti.
Nel secondo set Siegemund e Roger-Vasselin hanno provato a reagire. La coppia tedesco-francese ha alzato il livello al servizio e a rete, rendendo la partita più equilibrata. Gli azzurri hanno però continuato a restare solidi, anche nei momenti in cui il match avrebbe potuto complicarsi.
Sul 2-3, Vavassori ha dovuto cancellare una situazione pericolosa, uscendo da una possibile buca con un ace al centro. È stato uno dei momenti chiave della partita: gli italiani hanno sofferto, ma non hanno perso lucidità.
La svolta è arrivata sul 3-3. Con Siegemund al servizio, Errani è entrata perfettamente nello scambio e Vavassori ha trovato una risposta vincente di dritto inside-in sul deciding point, procurandosi la palla break. Il lob lungo della tedesca ha poi consegnato il break agli azzurri, mandandoli avanti 4-3.
Da lì Errani e Vavassori non si sono più voltati indietro. Sara ha tenuto il servizio a zero per il 5-3, con Andrea ancora decisivo a rete tra volée e smash. Roger-Vasselin ha provato a restare nel match, ma sul 5-4 Vavassori è andato a servire per la finale.
L’ultimo game ha regalato ancora tensione. Gli azzurri si sono portati sul 40-15, con due match point, ma gli avversari hanno reagito fino al deciding point. Lì, però, Vavassori ha trovato il colpo giusto: un dritto vincente lungolinea che ha chiuso la partita e fatto esplodere la gioia azzurra.
Per Errani e Vavassori è un’altra finale Slam in una specialità che li sta vedendo sempre più protagonisti. La loro intesa continua a crescere: Sara porta esperienza, sensibilità, geometrie e una lettura tattica straordinaria; Andrea aggiunge potenza, servizio, copertura della rete e capacità di chiudere i punti nei momenti caldi.
La finale del doppio misto si giocherà domani alle 12.00 sul Philippe-Chatrier. Gli azzurri affronteranno i vincitori della sfida tra Dabrowski/King e Muhammad/Mektic.
Il Roland Garros continua così a parlare italiano. Dopo tante emozioni nei tabelloni di singolare, arriva un’altra grande gioia dal doppio misto: Errani e Vavassori sono ancora in finale a Parigi, e ora vogliono completare l’opera.
Marco Rossi
TAG: Andrea Vavassori, Roland Garros, Roland Garros 2026, Sara Errani
8 commenti
Sara e Andrea sono straordinari insieme e si completano a vicenda. Sotto con la finale ora ragazzi, forza!
La semi maschile dovrebbe essere dopo domani
Ma sicuro che la finale del misto si gioca domani? Domani c’è anche la semifinale del doppio maschile contro Granolles/Zeballos, e non è poca e semplice cosa…
Bravi ragazzi.
Un’efficacissima complicità tra Errani e Vava.
Sulle altre superfici il servizio di Sara é un grosso handicap ma sulla terra possono dettare legge.
Bravi Errassori!
Che coppia!!!
Leggende anche voi due!
Nel doppio misto sono chiaramente i più forti… ora si sogna lo slam nel doppio maschile, sarebbe la prima volta al RG se non sbaglio