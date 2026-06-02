Mensik come un tuono! Il ceco supera Fonseca in tre set a Roland Garros, prestazione spettacolare e prima semifinale Slam

Notti Magiche. Non quelle dell’iconica Italia ’90, ma di un’edizione di Roland Garros 2026 che quasi ogni sera ci regala un dono, una bellissima partita carica di emozioni e grandissimo tennis. E mentre in molti si aspettavano un Fonseca lanciassimo verso una semifinale vs. Zverev, sarà Jakub Mensik a giocarsi l’accesso alla finale di domenica prossima al Bois de Boulogne contro il tedesco. Nel secondo quarto di finale di RG26, il classe 2005 ceco tira fuori dal cilindro una prestazione eccezionale per qualità, compattezza, tennis solido e assolutamente offensivo, una quantità di pallate straordinarie e tocchi d’autore sotto rete e in difesa che gli hanno permesso di sbarazzarsi di Joao Fonseca in tre set, 6-4 6-3 7-6(3) lo score conclusivo dopo poco meno di tre ore di tennis entusiasmante. Fonseca forse un filo sotto tono fisicamente rispetto alle strepitose vittorie dei turni precedenti, ma il merito è soprattutto di Mensik per come ha condotto la partita dall’inizio alla fine, con un solo “buco” all’avvio del terzo set quando, forse in trance agonistica per una sorta di “onnipotenza” (…gli stava riuscendo praticamente tutto, e ancora di più nella fase finale del secondo parziale), ha gestito malissimo il primo turno di battuta regalandolo con un doppio fallo assurdo, seconda di servizio a 208 km/h. Ok essere in fiducia, ma…

Lì la partita per Jakub poteva complicarsi seriamente perché il Fonseca diesel del torneo ha iniziato a mulinare quei diritti al fulmicotone che erano mancati per i primi due parziali, sotto scacco del dominio tecnico del rivale. Mensik tuttavia è stato bravissimo a non disunirsi, forse anche a recuperare un filo di energie e quindi andare a strappare il contro break al brasiliano sul 5-4, in un game fiume, bellissimo. Da lì in avanti, fino al tiebreak decisivo nel terzo set, l’incontro è diventato una galleria infinita di highlights: quasi solo colpi vincenti, di una difficoltà e bellezza struggente. Fonseca sotto 6-5 ha salvato 6 match point con alcune scelte offensive degne dei miti della disciplina (due incursioni a rete da fenomeno), e Mensik di par suo non ha mollato andando a trovare soluzioni altrettanto eccezionali. Al tiebreak si è tornati sui binari del match: Mensik più concreto, più offensivo, più dentro al campo, a menare il ritmo con precisione e una profondità tale da disarmare anche il diritto devastante di Fonseca. Tocchi bellissimi del ceco, alternati a palle più scomode per l’avversario, e vittoria davvero meritata.

Di Mensik ha impressionato non tanto la mano, la potenza, cosa già note, quanto la capacità di rimanere focalizzato e attivo con questo spirito offensivo per tutto il match, una pressione continua con grande anticipo che ha costretto Fonseca a rincorrere negli angoli, e mai lasciarlo colpire col diritto con i piedi nei pressi della riga. Anche nelle difese più difficili il ceco ha trovato dei tagli insidiosi perché profondi e “galleggianti” nell’aria, palle difficili da colpire con potenza anche per un vero picchiatore come il brasiliano. Inoltre ha condito la sua prestazione con grande qualità al servizio, in risposta, e anche con molte incursioni sotto rete perfette. Incredibile come un ragazzone di 198 cm sia così rapido nella copertura del campo e capace di toccare la palla sotto rete – quando chiamato dal rivale – con così tanto controllo nonostante fosse in piena corsa ed allungo. Una meraviglia. Fonseca forse può rimproverarsi qualche errore di troppo col diritto, ma ha pagato certamente l’attitudine dell’avversario, superiore nella gestione degli spazi sul campo e assai pratico nelle scelte, più dinamico e offensivo.

Fonseca è partito a spron battuto nel suo primo game, ma Mensik è stato altrettanto feroce nell’aggredire la palla e scaricare accelerazioni davvero potenti. Proprio Jakub è andato a prendersi, di forza, il break nel quinto game, mettendo grande pressione al brasiliano dalla risposta e velocissimo nell’entrare nel campo, con rovesci micidiali. Ha tenuto alla perfezione nei suoi turni e, pur non strappando un secondo break nel settimo game (una palla break), Mensik chiude serenamente il set per 6-4. Ancor più netta la superiorità del ceco nel secondo parziale: domina al servizio, è un fulmine in risposta e va a prendersi il break sul 2 pari con un paio di giocate di rovescio eccezionali, come un tocco stretto sotto rete difficilissimo. Jakub domina, è da tutte le parti e non sbaglia quasi niente, tanto che il secondo set termina 6-3 con un secondo break.

Mensik esagera all’avvio del terzo, regala un break con un turno un po’ scellerato e quindi Fonseca sale, anche sospinto dal pubblico. Il match sale di livello perché Fonseca ha preso più ritmo e Mensik concede qualcosa, ma non crolla. Il ceco recupera ma poi va sotto di nuovo, fino al 5-4 quando arriva un game fiume di oltre 18 minuti dove accade di tutto, punti splendidi e alla fine la morsa di Mensik vale il contro break che porta lo score sul 5 pari. Jakub torna a dominare, si porta 6-5 e vuole chiudere subito. Strappa 6 match point ma eccetto uno smash sbagliato (ormai senza fiato nello scambio) è Fonseca a prendersi la scena annullandoli tutti, in una serie infinita di punti uno più bello ed emozionante dell’altro. Si arriva al tiebreak, Mensik si prende un immediato mini-break e scappa via. Imprendibile, verso una vittoria meritatissima.

Marco Mazzoni

Jakub Mensik vs Joao Fonseca (20:15)

