Ivan Ljubicic parla da Roland Garros: “Kouame non è arrogante, ha il coraggio di puntare in alto. Italiani? Il successo è sempre figlio di un lavoro collettivo ma ogni giocatore azzurro ha costruito il proprio percorso”

Ivan Ljubicic, attuale responsabile del settore dei giocatori di alto livello della Federazione Francese Tennis (FFT), ha rilasciato una interessante intervista a Roland Garros. Il croato, famosissimo in Italia vista la sua formazione e strettissimo rapporto con Riccardo Piatti, ha spaziato su molti temi, focalizzandosi sul momento del tennis francese – non eccezionale a livello complessivo – ma anche su Moise Kouame, che tanto ha impressionato nello Slam parigino per livello di gioco e mentalità. Interessante anche il suo pensiero in merito al successo del movimento italiano, ben oltre alla punta di diamante Jannik Sinner. Ivan ha sottolineato come in Italia si sia lavorato bene a livello complessivo, ma anche come un progetto vincente resta un percorso individuale. Questi i passaggi più interessanti del pensiero di Ljubicic.

“La mia analisi del rendimento dei giocatori francesi è piuttosto semplice. Nel tabellone maschile avevamo due giocatori tra le teste di serie, mentre nel femminile nessuna. I risultati sono quindi la naturale conseguenza dell’attuale livello del tennis francese” analizza Ljubicic. “Le prestazioni di Diane e di Moïse sono estremamente positive. Per il resto, i risultati rispecchiano la situazione attuale: né particolarmente positivi né particolarmente negativi. Questa è la realtà di oggi, dobbiamo accettarla, continuare a lavorare e sperare che la tendenza cambi nel tempo. Un Paese come la Francia meriterebbe qualcosa di diverso, ma questa è la situazione attuale e dobbiamo impegnarci per modificarla. Detto questo, nel mio ruolo non sono particolarmente preoccupato per il futuro del tennis francese. La nuova generazione è già qui e penso che abbiamo basi solide per nutrire speranze e ambizioni importanti. Credo che la prossima generazione possa regalarci risultati molto più significativi, soprattutto nel settore maschile. Nel femminile la situazione è meno favorevole, ma continueremo a lavorare con grande impegno. Potete esserne certi: faremo tutto il possibile per migliorare.

Kouamé è stato una delle rivelazioni del torneo. È il giocatore su cui il tennis francese costruirà il proprio futuro? Così Ljubicic: “Moïse ha mostrato più volte segnali molto chiari, e non mi riferisco soltanto ai risultati. Mi colpisce soprattutto il modo in cui vive le partite e affronta la competizione. È un aspetto molto interessante e indica che può fare cose importanti in futuro. Lo conosco molto bene, ma continua comunque a sorprendermi. Dopo il primo turno ha persino detto che si sentiva in grado di vincere il torneo. In Francia, dichiarazioni del genere vengono talvolta interpretate come arroganza. Io invece mi chiedo: perché no? Bisogna avere il coraggio di puntare in alto e mettersi alla prova. Non si sa mai cosa possa accadere. Per lui non esistono limiti. Nella sua mente non ci sono limiti. Alcuni potrebbero interpretarlo come mancanza di umiltà, ma io sono stato molto felice di vedere come ha vissuto queste partite. I segnali sono davvero incoraggianti. Naturalmente nessuno può prevedere il futuro. Tuttavia, gli indizi sono molto interessanti. Non dobbiamo però avere fretta. Ha 17 anni ed è ancora oltre la duecentesima posizione del ranking mondiale. Dobbiamo lavorare insieme al suo team e sostenerlo, come abbiamo sempre detto. Il pubblico spesso non comprende fino in fondo questo processo”.

“La Federazione ha un ruolo importante e possiamo soltanto sperare che continui a progredire” continua Ljubicic. “A mio avviso deve disputare il maggior numero possibile di partite, vivendo sia le esperienze positive sia quelle negative. Entrambe sono indispensabili per crescere. Vedremo quanto rapidamente riuscirà a migliorare. Sono certo che farà progressi; resta da capire a quale velocità. Probabilmente entrerà presto nella Top 100. Non c’è alcuna pressione. Quando ho assunto questo incarico, alla fine del 2023, pensavo che fossero necessari dagli otto ai dieci anni dopo il percorso formativo per vedere risultati concreti. Per questo immaginavo un orizzonte intorno al 2030. Siamo invece nel 2026 e alcuni segnali stanno arrivando prima del previsto. Ci sono diversi ragazzi e ragazze con cui ho lavorato nel 2015, 2016 e 2017. Penso, per esempio, a Prizmic o a Marta Kostyuk. Sono passati circa dieci anni e oggi stanno mostrando il loro vero potenziale. In particolare Marta, che sta giocando proprio in questo momento. Ho sempre pensato che fosse una ragazza, e oggi una donna, capace di ottenere risultati importanti. Bisogna però rispettare i tempi di crescita. Esiste un percorso da seguire e anche la maturità richiede tempo. Sono molto felice che Moïse stia già emergendo. Dietro di lui c’è un progetto chiaro. Inoltre abbiamo Matisse Martin, che sta giocando in questi giorni, e l’intera generazione dei nati nel 2009 sta crescendo molto bene. Sento già la responsabilità di accompagnare questa generazione affinché continui la propria crescita nei prossimi anni e possa competere stabilmente ai massimi livelli del tennis mondiale”.

Arthur Fils e per il suo problema alla schiena. La risposta di Ljubicic a questa domanda è forse sorprendente: “Non dispongo di molte informazioni. Ovviamente sono preoccupato. Da quanto sapevo dopo Roma, la situazione non sembrava particolarmente grave. Tuttavia, alla fine non è nemmeno riuscito a giocare qui. Non ho voluto contattarlo troppo, perché aveva bisogno soprattutto di riposo. Forse quest’anno ci siamo dimenticati troppo in fretta di lui, ma resta un grande giocatore e negli ultimi mesi ha ottenuto risultati eccellenti. Fa parte dell’élite mondiale. È davvero un peccato che non abbia potuto partecipare al Roland Garros e almeno provare a competere nel torneo di casa. È normale essere preoccupati. Oggi dispone di uno staff e di una struttura di altissimo livello. Sono felice che abbia potuto vivere questi momenti straordinari. Raggiungere gli ottavi di finale qui può rappresentare l’inizio di qualcosa di importante, qualcosa che merita per il talento e il livello di gioco che ha mostrato”.

L’Italia in questo Roland Garros ha confermato di essere molto più del solo Jannik Sinner, il più forte su piazza. C’è qualcosa che la Francia può imparare dal modello italiano? “L’Italia dispone di numerosi giocatori di alto livello. Dobbiamo capire nel dettaglio che cosa hanno fatto per arrivare a questo punto” afferma Ljubicic. “Conosco piuttosto bene l’ambiente italiano e ogni giocatore ha seguito un percorso differente. Sinner è cresciuto con Riccardo Piatti, Berrettini con Vincenzo Santopadre, Arnaldi a Sanremo. Ognuno ha avuto una formazione specifica. La Federazione Italiana ha sicuramente svolto un lavoro positivo, ma non è stata necessariamente il motore diretto dei singoli progetti individuali. Anche noi, come Federazione, stiamo studiando attentamente il modello italiano per capire quali aspetti possano ispirarci. Sono però convinto di una cosa: i progetti solidi sono sempre progetti individuali“.

“Non saremo mai responsabili al 110% del percorso di un giocatore” continua il croato. “Servono il giocatore, la famiglia, l’allenatore e poi il supporto della Federazione. Il successo è sempre il risultato di un lavoro collettivo. Flavio Cobolli si è allenato fin dall’inizio con suo padre. Ha ricevuto sostegno dalla Federazione, ma non in modo determinante. Ogni giocatore italiano ha costruito il proprio percorso. In Francia la cultura è diversa. Sicuramente ci sono aspetti da cui possiamo imparare. Probabilmente l’anno prossimo aumenteremo il numero di tornei ITF da 15.000 e 25.000 dollari sul territorio francese, così da permettere ai nostri giocatori di competere senza dover viaggiare continuamente all’estero. È anche più semplice quando si ha un punto di riferimento come Sinner. Il suo successo ha spinto molti altri giocatori a credere di poter raggiungere lo stesso livello. Forse questo effetto potrà verificarsi anche con Moïse, forse no. Ma una cosa è certa: i ragazzi della generazione 2009 guardano già a lui e pensano di poter fare lo stesso percorso. Questo è fondamentale. Servono modelli di riferimento. E questo vale in modo particolare per il tennis femminile” conclude Ljubicic.

Marco Mazzoni