WTA 125 Birmingham, Makarska e Foggia: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
WTA 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna · 3 Giugno 2026
|🌧
|
12°C
Pioggia leggera, poi schiarite · Picco 18°C
|
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Rovesci possibili
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 3 Giugno
|
11:00
🌧
14°
|
12:00
☁
14°
|
13:00
⛅
15°
|
14:00
⛅
16°
|
15:00
⛅
17°
|
16:00
🌧
18°
|
17:00
⛅
18°
|
18:00
⛅
17°
|
19:00
☀
16°
|
20:00
⛅
16°
⚠ Rovesci possibili: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 3 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno – 2° Turno · Erba
|
WTA R1-R2
🌧 Rovesci
⛅ Schiarite
🎾 1°-2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 10:30
Mika Stojsavljevic vs Elvina Kalieva Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare
(3) Tatjana Maria vs Linda Fruhvirtova
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Jodie Burrage
/ Mika Stojsavljevic
vs (4) Madeleine Brooks
/ (4) Amelia Rajecki
Il match deve ancora iniziare
(5) Nikola Bartunkova vs Gabriela Knutson
Il match deve ancora iniziare
/ vs /
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:30
Celine Naef
vs Maddison Inglis Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare
Priscilla Hon / Rebeka Masarova vs Hiroko Kuwata / Lian Tran
Il match deve ancora iniziare
Alicia Barnett / Samantha Murray Sharan vs Taylah Preston / Katie Swan
Il match deve ancora iniziare
/ vs (2) Harriet Dart / (2) Maia Lumsden
Il match deve ancora iniziare
/ vs /
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 10:30
Ashlyn Krueger
vs Himeno Sakatsume Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare
Kayla Day / Mary Stoiana vs Alina Charaeva / Kamilla Rakhimova
Il match deve ancora iniziare
(1) Talia Gibson / (1) Janice Tjen vs Mananchaya Sawangkaew / Qianhui Tang
Il match deve ancora iniziare
(3) Ivana Corley / (3) Kayla Cross vs Viktoria Hruncakova / Vendula Valdmannova
WTA Birmingham 125
Ivana Corley / Kayla Cross [3]
0
5
0
Viktoria Hruncakova / Vendula Valdmannova•
0
7
1
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoria Hruncakova / Vendula Valdmannova
Ivana Corley / Kayla Cross
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoria Hruncakova / Vendula Valdmannova
5-6 → 5-7
Ivana Corley / Kayla Cross
5-5 → 5-6
Viktoria Hruncakova / Vendula Valdmannova
5-4 → 5-5
Ivana Corley / Kayla Cross
4-4 → 5-4
Viktoria Hruncakova / Vendula Valdmannova
4-3 → 4-4
Ivana Corley / Kayla Cross
3-3 → 4-3
Viktoria Hruncakova / Vendula Valdmannova
3-2 → 3-3
Ivana Corley / Kayla Cross
2-2 → 3-2
Viktoria Hruncakova / Vendula Valdmannova
2-1 → 2-2
Ivana Corley / Kayla Cross
1-1 → 2-1
Viktoria Hruncakova / Vendula Valdmannova
1-0 → 1-1
Ivana Corley / Kayla Cross
0-0 → 1-0
/ vs Greet Minnen / Hanne Vandewinkel
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Foggia
Foggia, Italia · 3 Giugno 2026
|⛅
|
24°C
Nuvole e temporali · Picco 28°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti
|PIOGGIA
|Temporali tra pomeriggio e sera
|CAMPO
|Terra Battuta
“`
“`
Andamento della giornata — 3 Giugno
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
⛅
28°
|
14:00
⛈
28°
|
15:00
⛈
28°
|
16:00
⛅
27°
|
17:00
⛅
26°
|
18:00
⛅
26°
|
19:00
⛅
24°
|
20:00
⛈
21°
|
21:00
⛅
20°
⚠ Allerta gialla temporali, pioggia e vento in Puglia
🎾 Programma del giorno — 3 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno – 2° Turno · Terra Battuta
|
WTA R1-R2
⛅ Nuvole sparse
⛈ Temporali
⚠ Allerta meteo
🎾 1°-2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 13:00
Darya Astakhova vs (2) Lisa Pigato
WTA Bari 125
Darya Astakhova
Lisa Pigato [2]
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatiana Pieri vs (3) Sofia Costoulas
Il match deve ancora iniziare
Chloe Paquet vs Nika Radisic
Il match deve ancora iniziare
(7) Varvara Lepchenko vs Tyra Caterina Grant Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 13:00
Eleonora Alvisi / Nuria Brancaccio vs Rasheeda McAdoo / Sapfo Sakellaridi
Il match deve ancora iniziare
Lucia Bronzetti / Lisa Pigato vs (2) I-Hsuan Cho / (2) Yi-Tsen Cho
Il match deve ancora iniziare
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Sofia Costoulas / Despina Papamichail
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 13:00
Mair vs Dang
WTA Bari 125
Laura Mair
0
2
6
0
Yiming Dang•
0
6
4
0
Match sospeso - Oscurità
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Mair
15-30
df
30-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Laura Mair
15-15
30-30
40-40
A-40
40-A
4-3 → 4-4
Yiming Dang
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yiming Dang
15-0
15-15
30-30
df
30-40
A-40
0-4 → 0-5
Yiming Dang
0-15
15-15
df
30-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
WTA 125 Makarska
Makarska, Croazia · 3 Giugno 2026
|🌧
|
22°C
Nuvoloso con pioggia · Picco 22°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Pioggia e temporali
|CAMPO
|Terra Battuta
“`
“`
Andamento della giornata — 3 Giugno
|
12:00
🌧
22°
|
13:00
🌧
22°
|
14:00
🌧
22°
|
15:00
🌧
22°
|
16:00
🌧
21°
|
17:00
🌧
21°
|
18:00
☁
21°
|
19:00
🌧
20°
|
20:00
☁
19°
|
21:00
☁
19°
⚠ Allerta arancione temporali e allerta gialla vento nell’area di Split
🎾 Programma del giorno — 3 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
|
WTA R1
🌧 Pioggia
⚠ Allerta temporali
💨 Vento
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Barbora Palicova vs Lucija Ciric Bagaric
WTA Makarska 125
Barbora Palicova
6
6
Lucija Ciric Bagaric
2
4
Vincitore: B. Palicova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Barbora Palicova
5-4 → 6-4
Lucija Ciric Bagaric
4-4 → 5-4
Barbora Palicova
4-3 → 4-4
Lucija Ciric Bagaric
3-3 → 4-3
Barbora Palicova
2-3 → 3-3
Lucija Ciric Bagaric
15-0
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
A-40
df
2-2 → 2-3
Barbora Palicova
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Lucija Ciric Bagaric
2-0 → 2-1
Barbora Palicova
1-0 → 2-0
Lucija Ciric Bagaric
15-0
30-15
30-40
df
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Barbora Palicova
5-2 → 6-2
Lucija Ciric Bagaric
0-15
15-30
40-30
df
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
Barbora Palicova
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
df
40-A
40-40
3-2 → 4-2
Lucija Ciric Bagaric
3-1 → 3-2
Barbora Palicova
15-0
30-0
df
30-15
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lucija Ciric Bagaric
2-0 → 2-1
Barbora Palicova
1-0 → 2-0
Lucija Ciric Bagaric
0-0 → 1-0
(1) Petra Marcinko vs Caijsa Hennemann
Il match deve ancora iniziare
Rebecca Sramkova vs Tara Wuerth
Il match deve ancora iniziare
Tena Lukas vs (5) Darja Semenistaja
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Andrea Lazaro Garcia vs Laura Samson
WTA Makarska 125
Andrea Lazaro Garcia•
40
6
5
Laura Samson
30
4
1
Match sospeso
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrea Lazaro Garcia
15-0
30-15
30-40
40-40
df
3-1 → 4-1
Laura Samson
15-0
15-30
df
15-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Andrea Lazaro Garcia
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
2-0 → 3-0
Laura Samson
0-15
30-15
40-15
40-30
40-A
1-0 → 2-0
Andrea Lazaro Garcia
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Lazaro Garcia
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
df
A-40
4-4 → 5-4
Andrea Lazaro Garcia
3-3 → 4-3
Andrea Lazaro Garcia
3-1 → 3-2
Laura Samson
0-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
2-1 → 3-1
Andrea Lazaro Garcia
1-1 → 2-1
Laura Samson
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Andrea Lazaro Garcia
15-15
15-30
df
15-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Katarzyna Kawa vs (2) Maya Joint
Il match deve ancora iniziare
Robin Montgomery vs Lea Boskovic
Il match deve ancora iniziare
Victoria Jimenez Kasintseva / Lola Radivojevic vs Nicole Fossa Huergo / Dalila Jakupovic
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Lola Radivojevic
vs Mia Ristic Inizio 10:00
WTA Makarska 125
Lola Radivojevic
15
7
0
1
Mia Ristic•
0
6
6
0
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lola Radivojevic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lola Radivojevic
15-0
15-30
30-30
40-40
40-A
df
0-4 → 0-5
Mia Ristic
0-15
15-15
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
df
0-3 → 0-4
Lola Radivojevic
15-0
15-15
df
15-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Lola Radivojevic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
df
6-6 → 7-6
Lola Radivojevic
5-6 → 6-6
Lola Radivojevic
4-5 → 5-5
Lola Radivojevic
3-4 → 4-4
Lola Radivojevic
15-15
15-30
15-40
30-40
df
3-2 → 3-3
Mia Ristic
0-15
15-15
30-30
40-30
A-40
3-1 → 3-2
Lola Radivojevic
2-1 → 3-1
Lola Radivojevic
0-1 → 1-1
Lucie Havlickova vs Yasmine Kabbaj
Il match deve ancora iniziare
(7) Maria Timofeeva vs Erika Andreeva
Il match deve ancora iniziare
Lucie Havlickova / Dominika Salkova vs (2) Isabelle Haverlag / (2) Simona Waltert
Il match deve ancora iniziare
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