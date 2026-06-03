WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Birmingham, Makarska e Foggia: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

03/06/2026 11:20 Nessun commento
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP

🇬🇧
WTA 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna  ·  3 Giugno 2026

🌧
12°C
Pioggia leggera, poi schiarite  ·  Picco 18°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Rovesci possibili
CAMPO Erba
ERBA
Andamento della giornata — 3 Giugno
11:00
🌧
14°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
🌧
18°
17:00
18°
18:00
17°
19:00
16°
20:00
16°
⚠  Rovesci possibili: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 3 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno – 2° Turno · Erba
WTA R1-R2
🌧  Rovesci
⛅  Schiarite
🎾  1°-2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 10:30
Mika Stojsavljevic GBR vs Elvina Kalieva USA Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

(3) Tatjana Maria GER vs Linda Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 10:30
Jodie Burrage GBR / Mika Stojsavljevic GBR vs (4) Madeleine Brooks GBR / (4) Amelia Rajecki GBR
Il match deve ancora iniziare

(5) Nikola Bartunkova CZE vs Gabriela Knutson CZE

Il match deve ancora iniziare

it / it vs it / it

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 10:30
Celine Naef SUI vs Maddison Inglis AUS Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare

Priscilla Hon AUS / Rebeka Masarova SUI vs Hiroko Kuwata JPN / Lian Tran NED

Il match deve ancora iniziare

Alicia Barnett GBR / Samantha Murray Sharan GBR vs Taylah Preston AUS / Katie Swan GBR

Il match deve ancora iniziare

it / it vs (2) Harriet Dart GBR / (2) Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare

it / it vs it / it

Il match deve ancora iniziare





Court 5 – ore 10:30
Ashlyn Krueger USA vs Himeno Sakatsume JPN Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare

Kayla Day USA / Mary Stoiana USA vs Alina Charaeva RUS / Kamilla Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare

(1) Talia Gibson AUS / (1) Janice Tjen INA vs Mananchaya Sawangkaew THA / Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare

(3) Ivana Corley USA / (3) Kayla Cross CAN vs Viktoria Hruncakova SVK / Vendula Valdmannova CZE

WTA Birmingham 125
Ivana Corley / Kayla Cross [3]
0
5
0
Viktoria Hruncakova / Vendula Valdmannova
0
7
1
Match sospeso - Pioggia
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it / it vs Greet Minnen BEL / Hanne Vandewinkel BEL

Il match deve ancora iniziare








🇮🇹
WTA 125 Foggia
Foggia, Italia  ·  3 Giugno 2026

24°C
Nuvole e temporali  ·  Picco 28°C
CIELO Nuvole intermittenti
PIOGGIA Temporali tra pomeriggio e sera
CAMPO Terra Battuta

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TERRA BATTUTA

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Andamento della giornata — 3 Giugno
12:00
26°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
27°
17:00
26°
18:00
26°
19:00
24°
20:00
21°
21:00
20°
⚠  Allerta gialla temporali, pioggia e vento in Puglia
🎾  Programma del giorno — 3 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno – 2° Turno · Terra Battuta
WTA R1-R2
⛅  Nuvole sparse
⛈  Temporali
⚠  Allerta meteo
🎾  1°-2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 13:00
Darya Astakhova RUS vs (2) Lisa Pigato ITA

WTA Bari 125
Darya Astakhova
Lisa Pigato [2]
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Tatiana Pieri ITA vs (3) Sofia Costoulas BEL

Il match deve ancora iniziare

Chloe Paquet FRA vs Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

(7) Varvara Lepchenko USA vs Tyra Caterina Grant ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 13:00
Eleonora Alvisi ITA / Nuria Brancaccio ITA vs Rasheeda McAdoo USA / Sapfo Sakellaridi GRE

Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti ITA / Lisa Pigato ITA vs (2) I-Hsuan Cho TPE / (2) Yi-Tsen Cho TPE

Il match deve ancora iniziare

(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Sofia Costoulas BEL / Despina Papamichail GRE

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 13:00
Mair vs Dang

WTA Bari 125
Laura Mair
0
2
6
0
Yiming Dang
0
6
4
0
Match sospeso - Oscurità
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🇭🇷
WTA 125 Makarska
Makarska, Croazia  ·  3 Giugno 2026

🌧
22°C
Nuvoloso con pioggia  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Pioggia e temporali
CAMPO Terra Battuta

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TERRA BATTUTA

“`

Andamento della giornata — 3 Giugno
12:00
🌧
22°
13:00
🌧
22°
14:00
🌧
22°
15:00
🌧
22°
16:00
🌧
21°
17:00
🌧
21°
18:00
21°
19:00
🌧
20°
20:00
19°
21:00
19°
⚠  Allerta arancione temporali e allerta gialla vento nell’area di Split
🎾  Programma del giorno — 3 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
WTA R1
🌧  Pioggia
⚠  Allerta temporali
💨  Vento
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Barbora Palicova CZE vs Lucija Ciric Bagaric CRO

WTA Makarska 125
Barbora Palicova
6
6
Lucija Ciric Bagaric
2
4
Vincitore: B. Palicova
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(1) Petra Marcinko CRO vs Caijsa Hennemann SWE

Il match deve ancora iniziare

Rebecca Sramkova SVK vs Tara Wuerth CRO

Il match deve ancora iniziare

Tena Lukas CRO vs (5) Darja Semenistaja LAT

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Andrea Lazaro Garcia ESP vs Laura Samson CZE

WTA Makarska 125
Andrea Lazaro Garcia
40
6
5
Laura Samson
30
4
1
Match sospeso
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Katarzyna Kawa POL vs (2) Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

Robin Montgomery USA vs Lea Boskovic CRO

Il match deve ancora iniziare

Victoria Jimenez Kasintseva AND / Lola Radivojevic SRB vs Nicole Fossa Huergo ARG / Dalila Jakupovic SLO

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 11:00
Lola Radivojevic SRB vs Mia Ristic SRB Inizio 10:00
WTA Makarska 125
Lola Radivojevic
15
7
0
1
Mia Ristic
0
6
6
0
Match sospeso - Pioggia
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Lucie Havlickova CZE vs Yasmine Kabbaj MAR

Il match deve ancora iniziare

(7) Maria Timofeeva UZB vs Erika Andreeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Lucie Havlickova CZE / Dominika Salkova CZE vs (2) Isabelle Haverlag NED / (2) Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare

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