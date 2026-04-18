Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Roma Garden: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

18/04/2026 22:35
Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images

ITA Challenger 75 Roma Garden – Tabellone Principale – terra
(1) Dalibor Svrcina CZE vs (JR) Alexander Vasilev BUL
(JR) Henry Bernet SUI vs Luka Pavlovic FRA
Marko Topo GER vs Qualifier
Pierre-Hugues Herbert FRA vs (5) Guy Den Ouden NED

(4) Alex Barrena ARG vs Gianluca Cadenasso ITA
Qualifier vs Frederico Ferreira Silva POR
(WC) Enrico Dalla Valle ITA vs (Alt) Nikolas Sanchez Izquierdo ESP
Henri Squire GER vs (7) Stefanos Sakellaridis GRE

(6) Remy Bertola SUI vs Filip Cristian Jianu ROU
Kimmer Coppejans BEL vs Qualifier
(WC) Federico Bondioli ITA vs Qualifier
Dan Added FRA vs (3) Arthur Fery GBR

(8) Laslo Djere SRB vs Qualifier
(WC) Andrea Vavassori ITA vs (NG) Maxim Mrva CZE
(Alt) Pol Martin Tiffon ESP vs Qualifier
Nerman Fatic BIH vs (2) Chun-Hsin Tseng TPE

ITA Challenger 75 Roma Garden – Tabellone Qualificazione – terra
[1] Miguel Damas 🇪🇸 vs Mika Brunold 🇨🇭
Alessandro Spadola 🇮🇹 [WC] vs [10] Carlo Alberto Caniato 🇮🇹

[2] Michele Ribecai 🇮🇹 vs Alessandro Pastorini 🇮🇹 [WC]
Alessio Balestrieri 🇮🇹 [WC] vs [12] Filippo Romano 🇮🇹

[3] Philip Henning 🇿🇦 vs David Jorda Sanchis 🇪🇸
Jamie Mackenzie 🇩🇪 [JR] vs [11] Cezar Cretu 🇷🇴

[4] Jonas Forejtek 🇨🇿 vs Simone Rossolino 🇮🇹 [WC]
Lorenzo Carboni 🇮🇹 vs [8] Norbert Gombos 🇸🇰

[5] Alex Martinez 🇪🇸 vs Luca Potenza 🇮🇹
Sebastian Sorger 🇦🇹 vs [7] Andrea Guerrieri 🇮🇹

[6] Martin Krumich 🇨🇿 vs Gianmarco Ferrari 🇮🇹
Jacopo Vasami 🇮🇹 [ALT] vs [9] Fabrizio Andaloro 🇮🇹

Center Court Decathlon – ore 10:00
Alex Martinez ESP vs Luca Potenza ITA
Jacopo Vasami ITA vs Fabrizio Andaloro ITA
Jonas Forejtek CZE vs Simone Rossolino ITA
Lorenzo Carboni ITA vs Norbert Gombos SVK

Court Sic Europe (3) – ore 10:00
Sebastian Sorger AUT vs Andrea Guerrieri ITA
Alessio Balestrieri ITA vs Filippo Romano ITA
Miguel Damas ESP vs Mika Brunold SUI
Philip Henning RSA vs David Jorda Sanchis ESP

Court Banca del Fucino (5) – ore 10:00
Martin Krumich CZE vs Gianmarco Ferrari ITA
Michele Ribecai ITA vs Alessandro Pastorini ITA
Alessandro Spadola ITA vs Carlo Alberto Caniato ITA
Jamie Mackenzie GER vs Cezar Cretu ROU

TAG: ,

3 commenti

nico 19-04-2026 00:29

Djere

Svrcina

Cadenasso
Coppejans

Herbert
Sakellaridis
Bondioli
Tseng

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 18-04-2026 22:55

Barrena

Djere

Svrcina
Coppejans

Q
Dalla valle
Bondioli
Tseng

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 18-04-2026 22:50

Barrena

Vavassori

Svrcina
Bertola

Den houden
Dalla valle
Bondioli
Tseng

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!