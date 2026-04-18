Challenger 75 Roma Garden: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 75 Roma Garden – Tabellone Principale – terra
(1) Dalibor Svrcina vs (JR) Alexander Vasilev
(JR) Henry Bernet vs Luka Pavlovic
Marko Topo vs Qualifier
Pierre-Hugues Herbert vs (5) Guy Den Ouden
(4) Alex Barrena vs Gianluca Cadenasso
Qualifier vs Frederico Ferreira Silva
(WC) Enrico Dalla Valle vs (Alt) Nikolas Sanchez Izquierdo
Henri Squire vs (7) Stefanos Sakellaridis
(6) Remy Bertola vs Filip Cristian Jianu
Kimmer Coppejans vs Qualifier
(WC) Federico Bondioli vs Qualifier
Dan Added vs (3) Arthur Fery
(8) Laslo Djere vs Qualifier
(WC) Andrea Vavassori vs (NG) Maxim Mrva
(Alt) Pol Martin Tiffon vs Qualifier
Nerman Fatic vs (2) Chun-Hsin Tseng
Challenger 75 Roma Garden – Tabellone Qualificazione – terra
[1] Miguel Damas 🇪🇸 vs Mika Brunold 🇨🇭
Alessandro Spadola 🇮🇹 [WC] vs [10] Carlo Alberto Caniato 🇮🇹
[2] Michele Ribecai 🇮🇹 vs Alessandro Pastorini 🇮🇹 [WC]
Alessio Balestrieri 🇮🇹 [WC] vs [12] Filippo Romano 🇮🇹
[3] Philip Henning 🇿🇦 vs David Jorda Sanchis 🇪🇸
Jamie Mackenzie 🇩🇪 [JR] vs [11] Cezar Cretu 🇷🇴
[4] Jonas Forejtek 🇨🇿 vs Simone Rossolino 🇮🇹 [WC]
Lorenzo Carboni 🇮🇹 vs [8] Norbert Gombos 🇸🇰
[5] Alex Martinez 🇪🇸 vs Luca Potenza 🇮🇹
Sebastian Sorger 🇦🇹 vs [7] Andrea Guerrieri 🇮🇹
[6] Martin Krumich 🇨🇿 vs Gianmarco Ferrari 🇮🇹
Jacopo Vasami 🇮🇹 [ALT] vs [9] Fabrizio Andaloro 🇮🇹
Center Court Decathlon – ore 10:00
Alex Martinez vs Luca Potenza
Jacopo Vasami vs Fabrizio Andaloro
Jonas Forejtek vs Simone Rossolino
Lorenzo Carboni vs Norbert Gombos
Court Sic Europe (3) – ore 10:00
Sebastian Sorger vs Andrea Guerrieri
Alessio Balestrieri vs Filippo Romano
Miguel Damas vs Mika Brunold
Philip Henning vs David Jorda Sanchis
Court Banca del Fucino (5) – ore 10:00
Martin Krumich vs Gianmarco Ferrari
Michele Ribecai vs Alessandro Pastorini
Alessandro Spadola vs Carlo Alberto Caniato
Jamie Mackenzie vs Cezar Cretu
