Wimbledon: i giocatori si aspettano un incremento “significativo” dei prize money dopo colloqui con l’organizzazione

“I migliori giocatori del mondo hanno comunicato ai dirigenti di Wimbledon che si aspettano un aumento significativo del montepremi in vista dell’edizione di quest’anno, durante un incontro tenutosi lunedì al Roland Garros”. Così recita un articolo del quotidiano britannico The Guardian, molto attento alla vicenda che da settimane agita il confronto tra tennisti – rappresentati da una delegazione dei top player, uomini e donne – e i tornei dello Slam in merito alla ferma richiesta degli atleti di una diversa distribuzione dei ricavi, ancora troppo sbilanciata a sfavore dei protagonisti in campo. L’All England Club dovrebbe ufficializzare i dettagli del montepremi 2026 in una conferenza stampa prevista per l’11 giugno. I giocatori chiedono un incremento superiore al 7% concesso lo scorso anno, nell’ambito della loro iniziativa volta a ottenere dai tornei dello Slam una distribuzione dei ricavi più vicina al 22% riconosciuto dall’ATP e dalla WTA per gli eventi da loro organizzati nel calendario stagionale.

La trattativa è in corso dallo scorso anno, ma visti i modesti passi in avanti – a detta dei giocatori – molti top player, tra cui i numeri uno del mondo Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, hanno dato vita a una protesta pubblica limitando a 15 minuti la propria attività con i media prima dell’inizio del Roland Garros. Il gesto voleva simboleggiare il 15% dei ricavi che attualmente viene destinato ai giocatori dai tornei del Grande Slam, anche se da allora “i rapporti tra le parti sembrano essersi distesi”, afferma The Guardian. Due settimane fa, nello stesso giorno del boicottaggio mediatico, la Federazione Francese Tennis ha promesso agli agenti dei principali giocatori di presentare entro un mese proposte concrete riguardanti l’aumento del prize money, il benessere degli atleti e una maggiore rappresentanza dei giocatori. Anche i responsabili di Wimbledon e degli US Open hanno mostrato aperture incoraggianti durante incontri separati tenutisi lunedì.

Il quotidiano di Londra afferma di esser venuto a conoscenza di dettagli sull’incontro avvenuto il primo giugno a Parigi tra dirigenti e giocatori, definendo i colloqui “diretti e produttivi”, aggiungendo che gli organizzatori degli Slam hanno dimostrato una chiara comprensione delle richieste avanzate dai giocatori: una quota più equa dei ricavi destinata ai prize money, oltre a contributi significativi per il welfare degli atleti e un autentico processo di consultazione con i giocatori. Visto che a Roland Garros non si è arrivati ad un incremento degli assegni a favore dei giocatori, “l’annuncio del montepremi di Wimbledon, previsto per la prossima settimana, viene ora considerato un passaggio cruciale in una disputa che si protrae da oltre un anno. I giocatori si aspettano un aumento a doppia cifra percentuale dopo aver espresso delusione per il rialzo del 9,5% deciso dal Roland Garros, che il mese scorso ha portato il montepremi complessivo a 70,6 milioni di dollari e che ha innescato la prima protesta pubblica”.

Wimbledon rispetto allo Slam di Parigi già distribuisce premi più elevati, in un trend crescente che ha visto il totale degli assegni raddoppiato rispetto a dieci anni fa. Tuttavia gli emissari dei giocatori hanno fatto notare che nello stesso periodo i ricavi dell’All England Club più che raddoppiati, passando (valori stimati) da 170 milioni a 406,5 milioni di sterline (quasi 550 milioni di dollari). Un portavoce dell’All England Club ha dichiarato: “Siamo stati lieti di avere l’opportunità di incontrare i rappresentanti dei giocatori al Roland Garros. Le discussioni relative all’organizzazione dei Championships di quest’anno sono state positive. Attendiamo con interesse di proseguire il confronto in modo più approfondito dopo la conclusione del torneo”.

Mario Cecchi