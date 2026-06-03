Golarsa Cup, ecco l’entry list: c’è anche il numero 3 al mondo Under 18

C’è anche il 18enne tedesco Jamie Mackenzie, recente vincitore del Trofeo Bonfiglio e numero 3 al mondo fra gli Juniores, nell’entry list diramata dall’Itf in vista della Golarsa Cup, tappa maschile del circuito pro da 30 mila dollari di montepremi, in programma sulla terra battuta della Golarsa Academy di Milano dal 14 al 20 giugno. Il secondo torneo più importante della città di Milano accoglierà dunque – grazie all’invito espressamente dedicato ai più forti giovani del circuito – un ragazzo che sta già facendo parlare di sé e che punta a essere fra i grandi protagonisti del prossimo futuro: origini neozelandesi, Mackenzie è stato il primo tedesco a imporsi negli Internazionali d’Italia Juniores a tredici anni di distanza da Alexander Zverev, mettendo in bacheca il suo secondo titolo consecutivo nella categoria J500 dopo quello centrato in patria, a Offenbach, appena due settimane prima. Il numero 1 del seeding, al momento, sarebbe invece un altro tedesco, il numero 228 al mondo Tom Gentzsch, recente semifinalista nel Challenger di Ostrava e a un passo dalla qualificazione al Roland Garros, dove ha battuto il promettente norvegese Nicolai Budkov Kjaer prima di cedere a Roman Safiullin. Alle sue spalle, il francese Florent Bax e il siciliano Gabriele Piraino.

A proposito di italiani, come sempre in questi appuntamenti la pattuglia tricolore è nutrita e da seguire con attenzione. Fra i migliori otto, al momento, sono da segnalare – oltre a Piraino – anche Francesco Forti, Enrico Dalla Valle e Luca Potenza. Ma tra coloro che arrivano appena dopo non mancano i nomi in grado di vincere il titolo. Per esempio, il canturino Federico Arnaboldi, best ranking di numero 183 (raggiunto appena un anno fa), oggi un po’ sceso ma capace comunque di esprimere un tennis di alto livello. Il torneo promette spettacolo sin dalle qualificazioni, perché anche nella griglia preliminare spiccano giocatori di talento e che hanno una storia importante da raccontare. Su tutti l’iraniano Kasra Rahmani, 19 anni e numero 690 Atp, che ha lasciato il Paese mediorientale per trovare la propria base a Bordighera, dove coltiva il sogno di approdare in alto, mantenendo un pensiero costante rivolto alla sua famiglia rimasta a Teheran. Una delle tante storie di vita e di sport che fanno del circuito Itf una tappa immancabile per gli appassionati, per tutti coloro che vogliono capire dove sta andando il tennis e quali saranno i campioni di domani.

ENTRY LIST

Tom Gentzsch (GER, 228), Florent Bax (FRA, 250), Gabriele Piraino (ITA, 383), Pyotr Nesterov (BUL, 405), Francesco Forti (ITA, 413), Enrico Dalla Valle (ITA, 456), Viktor Durasovic (NOR, 457), Luca Potenza (ITA, 458), Gianmarco Ferrari (ITA, 468), Samuele Pieri (ITA, 472), Federico Arnaboldi (ITA, 481), Juan Cruz Martin Manzano (ITA, 498), Iliyan Radulov (BUL, 509), Georgii Kravchenko (UKR, 516), Giuseppe La Vela (ITA, 526), Manuel Mazza (ITA, 534), Kirill Kivattsev (548), Jamie Mackenzie (GER, 914).

QUALIFICAZIONI

Giovanni Oradini (ITA, 602), Federico Iannaccone (ITA, 626), Alexander Weis (ITA, 631), Amir Omarkhanov (KAZ, 635), Kasra Rahmani (IRI, 690), Lorenzo Bocchi (ITA, 697), Samuel Vincent Ruggeri (ITA, 700), Fausto Tabacco (ITA, 745), Yanaki Milev (BUL, 762), Giorgio Tabacco (ITA, 815), Gabriele Bosio (ITA, 828), Andrea Fiorentini (ITA, 839), Iannis Miletich (ITA, 863), Niccolo Catini (ITA, 874), Michel Hopp (GER, 894), Lautaro Agustin Falabella (ARG, 905), Pietro Romeo Scomparin (ITA, 944), Stefano D’Agostino (ITA, 955), Giulio Perego (ITA, 972), Jacopo Bilardo (ITA, 1081), Marcello Serafini (ITA, 1123), Leonardo Malgaroli (ITA, 1145), Tobia Costanzo Baragiola Mordini (ITA, 1185), Nicolo Toffanin (ITA, 1194), Denis Constantin Spiridon (ITA, 1220), Daniel Bagnolini (ITA, 1258), Gian Marco Ortenzi (ITA, 1263).