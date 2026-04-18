Challenger 50 Abidjan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel md e un azzurro nelle quali
Challenger 50 Abidjan – Tabellone Principale – terra
(1) Gauthier Onclin vs Robert Strombachs
Cesar Bouchelaghem vs Qualifier
Massimo Giunta vs Andrew Fenty
Digvijaypratap Singh vs (8) Mert Alkaya
(3) Florent Bax vs Karan Singh
Sebastian Gima vs Niels Visker
Qualifier vs (WC) Calvin Hemery
Qualifier vs (6) Maks Kasnikowski
(5) Michael Geerts vs Constantin Bittoun Kouzmine
(WC) Maxime Chazal vs Millen Hurrion
Maximilian Neuchrist vs (WC) Karim Bennani
Aziz Dougaz vs (4) Paul Jubb
(7) Blaise Bicknell vs Qualifier
Mukund Sasikumar vs Yanki Erel
Qualifier vs Qualifier
Hamish Stewart vs (2) Eliakim Coulibaly
Challenger 50 Abidjan – Tabellone Qualificazione – terra
1] Matt Kuhar 🇺🇸 vs Bye
Jean-Paul Kadangah Kili 🇹🇬 [WC] vs [10] Matteo Fondriesi 🇮🇹
[2] Oscar Weightman 🇬🇧 vs Bye
Bye vs [8] Brandon Perez
[3] Oskar Brostrom Poulsen 🇩🇰 vs Bye
Bye vs [7] Adil Kalyanpur 🇮🇳
[4] Samir Hamza Reguig 🇩🇿 vs Bye
Daniel Adeleye 🇳🇬 [WC] vs [12] Elijah Sanogo 🇫🇷
[5] Younes Lalami 🇲🇦 [ALT] vs Bye
Jody Maginley 🇦🇬 [ALT] vs [11] Lawrence Batlijin 🇦🇺 [ALT]
[6] Aditya Vishal Balsekar 🇮🇳 vs Bye
Moyé Lucas Nadal Koffi 🇨🇮 [WC] vs [9] Jeremy Schifris 🇩🇪
COURT 1 COFINA NEEMBA – ore 12:00
Daniel Adeleye vs Elijah Sanogo
Moyé Lucas Nadal Koffi vs Jeremy Schifris
Oscar Weightman vs Brandon Perez
COURT 2 NYCKSOIL – ore 12:00
Jean-Paul Kadangah Kili vs Matteo Fondriest
Jody Maginley vs Lawrence Bataljin
Oskar Brostrom Poulsen vs Adil Kalyanpur
