Challenger 50 Abidjan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel md e un azzurro nelle quali

18/04/2026 22:42 Nessun commento
Massimo Giunta nella foto
CIV Challenger 50 Abidjan – Tabellone Principale – terra
(1) Gauthier Onclin BEL vs Robert Strombachs LAT
Cesar Bouchelaghem FRA vs Qualifier
Massimo Giunta ITA vs Andrew Fenty USA
Digvijaypratap Singh IND vs (8) Mert Alkaya TUR

(3) Florent Bax FRA vs Karan Singh IND
Sebastian Gima ROU vs Niels Visker NED
Qualifier vs (WC) Calvin Hemery FRA
Qualifier vs (6) Maks Kasnikowski POL

(5) Michael Geerts BEL vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA
(WC) Maxime Chazal FRA vs Millen Hurrion GBR
Maximilian Neuchrist AUT vs (WC) Karim Bennani MAR
Aziz Dougaz TUN vs (4) Paul Jubb GBR

(7) Blaise Bicknell JAM vs Qualifier
Mukund Sasikumar IND vs Yanki Erel TUR
Qualifier vs Qualifier
Hamish Stewart GBR vs (2) Eliakim Coulibaly CIV

CIV Challenger 50 Abidjan – Tabellone Qualificazione – terra
1] Matt Kuhar 🇺🇸 vs Bye
Jean-Paul Kadangah Kili 🇹🇬 [WC] vs [10] Matteo Fondriesi 🇮🇹

[2] Oscar Weightman 🇬🇧 vs Bye
Bye vs [8] Brandon Perez

[3] Oskar Brostrom Poulsen 🇩🇰 vs Bye
Bye vs [7] Adil Kalyanpur 🇮🇳

[4] Samir Hamza Reguig 🇩🇿 vs Bye
Daniel Adeleye 🇳🇬 [WC] vs [12] Elijah Sanogo 🇫🇷

[5] Younes Lalami 🇲🇦 [ALT] vs Bye
Jody Maginley 🇦🇬 [ALT] vs [11] Lawrence Batlijin 🇦🇺 [ALT]

[6] Aditya Vishal Balsekar 🇮🇳 vs Bye
Moyé Lucas Nadal Koffi 🇨🇮 [WC] vs [9] Jeremy Schifris 🇩🇪

COURT 1 COFINA NEEMBA – ore 12:00
Daniel Adeleye NGR vs Elijah Sanogo FRA
Moyé Lucas Nadal Koffi CIV vs Jeremy Schifris GER
Oscar Weightman GBR vs Brandon Perez VEN

COURT 2 NYCKSOIL – ore 12:00
Jean-Paul Kadangah Kili TOG vs Matteo Fondriest ITA
Jody Maginley ANT vs Lawrence Bataljin AUS
Oskar Brostrom Poulsen DEN vs Adil Kalyanpur IND

