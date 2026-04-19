ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Flavio Cobolli nella finale di Monaco e Andrea Vavassori nel doppio a Barcellona (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
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ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna · 19 Aprile 2026
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☀
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15°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 24°C
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|CIELO
|Ottimo
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 19 Aprile
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09:00
☀
16°
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10:00
☀
17°
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11:00
☀
19°
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12:00
☀
21°
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13:00
☀
23°
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14:00
☀
24°
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15:00
☀
23°
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16:00
⛅
23°
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17:00
☁
23°
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18:00
⛅
22°
🎾 Programma del giorno — 19 Aprile
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🎾
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ATP Singles · Tabellone Principale
Finale · Final
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Final
☀ Giornata ideale
🎾 Finale
🏀 Terra Rossa
Pista Rafa Nadal – ore 13:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori
Il match deve ancora iniziare
Andrey Rublev vs Arthur Fils (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
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ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania · 19 Aprile 2026
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☁
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12°C
Nuvoloso · Picco 15°C
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|CIELO
|Instabile
|PIOGGIA
|Rovesci possibili
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 19 Aprile
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09:00
☁
12°
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10:00
🌧
13°
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11:00
🌧
13°
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12:00
☁
14°
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13:00
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14°
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14:00
☁
15°
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15:00
☁
14°
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16:00
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13°
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17:00
⛅
11°
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18:00
⛅
11°
🎾 Programma del giorno — 19 Aprile
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ATP Singles · Tabellone Principale
Finale · Final
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Final
🌧 Rischio pioggia
🎾 Finale
🏀 Terra Rossa
Center Court – ore 11:00
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Munich
Jakob Schnaitter / Mark Wallner•
0
5
Theo Arribage / Albano Olivetti
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Olivetti
5-3 → 5-4
J. Schnaitter / Wallner
4-3 → 5-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
J. Schnaitter / Wallner
2-3 → 3-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
2-2 → 2-3
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
T. Arribage / Olivetti
1-1 → 1-2
J. Schnaitter / Wallner
0-1 → 1-1
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Flavio Cobolli vs Ben Shelton (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Ci sarebbero quelli sulla terra in Usa…
Cobolli ha alte probabilità di vincere se gioca come ieri. In bocca al lupo!
Sono pronto a sgolarmi per i nostri azzurri… FORZA!!!
Cobolli deve partire bene dall’inizio, perché Ben tende ad innervosirsi facilmente, e poi deve fare all’americano una “cura” del rovescio, meglio se con palle piuttosto alte e cariche, facendolo rispondere corto ed avendo la possibilità di entrare per chiudere dal lato opposto o in controtempo.
Raccomando pure il servizio in kick da destra 😉
Soprattutto Flavio deve provare ad essere “consistente” e regalare meno punti possibile!
Per Vavassori è davvero dura perché deve misurarsi con la coppia (a mio parere) più forte al mondo, oltretutto con un partner “nuovo”.
Chissà che giocando senza responsabilità non funzioni oltre il necessario…
Azzurri, a testa alta!!!
F.Cobolli 5h14 8 sets 74 giochi
B.Shelton 7h:17 10 sets 100 giochi
B.Shelton (5) F.Cobolli 7-6(4) 6-3 2t
28 Oct 25
Masters – Paris I.hard
B.Shelton (4) F.Cobolli (13) 6-4 4-6 7-6(1) 1/8
03 Aug 25
Toronto Hard
B.Shelton (5) F.Cobolli 7-6(4)7-6(4) 1t
24 Feb 25
Acapulco Hard
F.Cobolli (10) B.Shelton (2) 4-6 7-5 6-3 1/2
03 Aug 24
Washington Hard
F.Cobolli B.Shelton (4) 4-6 7-6(1)6-2 2 T
21 May 24
Geneva Terra
2024 COBOLLI 2025 SHELTON 2026
COBOLLI 3 titoli 1 F
SHELTON 4 titoli 2 F
COBOLLI 2-0 terra
6-2 6-4 RUBLEV Hamburg 2025 BAEZ 6-4 6-4 Bucarest 2025
SHELTON 1-1 terra
7-5 4-6 6-3 TIAFOE Houston 2024
recenti vincitori 2026 PAUL-TIAFOE-SHELTON-BROOKSBY-2022 OPELKA.
ZVEREV SHELTON 6-2 6-4 MUNICH 2025
Forza Vava
E forza Cobbbb
Certo che Federer ha un gran fiuto.
Dopo Schelton nel 2023 ha sponsorizzato Fonseca e Cobolli due anni fa esatti per la sua marca ON di abbigliamento. Non solo immenso tennista quindi.
Credo che sia dal 1999 che uno statunitense non vince un torneo su terra rossa…vediamo di continuare nella tradizione…
Previsti rovesci a Monaco all’ora della Finale, ci saranno quasi sicuramente interruzioni se non addirittura un rinvio per il tardo pomeriggio.
potenzialmente, la coppia vavassori herbert è da grande slam.