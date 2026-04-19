Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Flavio Cobolli nella finale di Monaco e Andrea Vavassori nel doppio a Barcellona (LIVE)

19/04/2026 08:38 9 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna  ·  19 Aprile 2026
15°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 24°C
CIELO Ottimo
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 19 Aprile
09:00
16°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
21°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
23°
16:00
23°
17:00
23°
18:00
22°
🎾  Programma del giorno — 19 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Finale · Final
Final
☀  Giornata ideale
🎾  Finale
🏀  Terra Rossa

Pista Rafa Nadal – ore 13:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Pierre-Hugues Herbert FRA / Andrea Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Arthur Fils FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania  ·  19 Aprile 2026
12°C
Nuvoloso  ·  Picco 15°C
CIELO Instabile
PIOGGIA Rovesci possibili
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 19 Aprile
09:00
12°
10:00
🌧
13°
11:00
🌧
13°
12:00
14°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
14°
16:00
13°
17:00
11°
18:00
11°
🎾  Programma del giorno — 19 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Finale · Final
Final
🌧  Rischio pioggia
🎾  Finale
🏀  Terra Rossa

Center Court – ore 11:00
Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Munich
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
0
5
Theo Arribage / Albano Olivetti
0
4
Mostra dettagli

Flavio Cobolli ITA vs Ben Shelton USA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

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9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giampi 19-04-2026 11:39

Scritto da cataflic
Credo che sia dal 1999 che uno statunitense non vince un torneo su terra rossa…vediamo di continuare nella tradizione…

Ci sarebbero quelli sulla terra in Usa…

 9
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Silvy__89 (Guest) 19-04-2026 11:09

Cobolli ha alte probabilità di vincere se gioca come ieri. In bocca al lupo!

 8
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JannikUberAlles 19-04-2026 11:05

Sono pronto a sgolarmi per i nostri azzurri… FORZA!!!

Cobolli deve partire bene dall’inizio, perché Ben tende ad innervosirsi facilmente, e poi deve fare all’americano una “cura” del rovescio, meglio se con palle piuttosto alte e cariche, facendolo rispondere corto ed avendo la possibilità di entrare per chiudere dal lato opposto o in controtempo.

Raccomando pure il servizio in kick da destra 😉

Soprattutto Flavio deve provare ad essere “consistente” e regalare meno punti possibile!

Per Vavassori è davvero dura perché deve misurarsi con la coppia (a mio parere) più forte al mondo, oltretutto con un partner “nuovo”.

Chissà che giocando senza responsabilità non funzioni oltre il necessario…

Azzurri, a testa alta!!!

 7
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Tennisforever 19-04-2026 10:17

F.Cobolli 5h14 8 sets 74 giochi
B.Shelton 7h:17 10 sets 100 giochi
​​
B.Shelton (5) F.Cobolli 7-6(4) 6-3 2t
28 Oct 25
Masters – Paris I.hard
B.Shelton (4) F.Cobolli (13) 6-4 4-6 7-6(1) 1/8
03 Aug 25
Toronto Hard
B.Shelton (5) F.Cobolli 7-6(4)7-6(4) 1t
24 Feb 25
Acapulco Hard
F.Cobolli (10) B.Shelton (2) 4-6 7-5 6-3 1/2
03 Aug 24
Washington Hard
F.Cobolli B.Shelton (4) 4-6 7-6(1)6-2 2 T
21 May 24
Geneva Terra

2024 COBOLLI 2025 SHELTON 2026

COBOLLI 3 titoli 1 F
SHELTON 4 titoli 2 F

COBOLLI 2-0 terra
6-2 6-4 RUBLEV Hamburg 2025 BAEZ 6-4 6-4 Bucarest 2025

SHELTON 1-1 terra

7-5 4-6 6-3 TIAFOE Houston 2024
recenti vincitori 2026 PAUL-TIAFOE-SHELTON-BROOKSBY-2022 OPELKA.

ZVEREV SHELTON 6-2 6-4 MUNICH 2025

 6
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+1: il capitano
Harlan (Guest) 19-04-2026 09:54

Forza Vava
E forza Cobbbb

 5
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+1: il capitano, Marco M.
Giambi (Guest) 19-04-2026 09:34

Certo che Federer ha un gran fiuto.
Dopo Schelton nel 2023 ha sponsorizzato Fonseca e Cobolli due anni fa esatti per la sua marca ON di abbigliamento. Non solo immenso tennista quindi.

 4
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+1: Marco M., il capitano
cataflic (Guest) 19-04-2026 09:32

Credo che sia dal 1999 che uno statunitense non vince un torneo su terra rossa…vediamo di continuare nella tradizione…

 3
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piper 19-04-2026 09:24

Previsti rovesci a Monaco all’ora della Finale, ci saranno quasi sicuramente interruzioni se non addirittura un rinvio per il tardo pomeriggio.

 2
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brunodalla 19-04-2026 09:22

potenzialmente, la coppia vavassori herbert è da grande slam.

 1
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