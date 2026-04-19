Challenger 75 Savannah: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
Challenger 75 Savannah – Tabellone Principale – terra
(1) Liam Draxl vs Pedro Boscardin Dias
(WC) Alex Rybakov vs Qualifier
(PR) J.J. Wolf vs (NG) Thomas Faurel
Andres Martin vs (6) Clement Tabur
(3) Daniil Glinka vs Stefan Kozlov
Qualifier vs (Alt) Saba Purtseladze
Sascha Gueymard Wayenburg vs (JR) Jack Kennedy
(WC) Kei Nishikori vs (5) Colton Smith
(7) Joao Lucas Reis Da Silva vs Qualifier
(WC) Michael Antonius vs Mitchell Krueger
(Alt) Hynek Barton vs Daniel Elahi Galan
(CO) Stefan Dostanic vs (4) Federico Agustin Gomez
(8) Andy Andrade vs Oliver Crawford
Qualifier vs Qualifier
Michael Mmoh vs Franco Roncadelli
Qualifier vs (2) Nishesh Basavareddy
Challenger 75 Savannah – Tabellone Qualificazione – terra
[1] Tyler Zink 🇺🇸 vs Ronit Karki 🇺🇸 [WC]
Alan Magadan 🇲🇽 [ALT] vs [11] Bruno Kuzuhara 🇺🇸
[2] Nicolas Kicker 🇦🇷 vs Johannes Ingildsen 🇩🇰 [ALT]
Gordon Gallagher 🇺🇸 [WC] vs [7] Raphael Perot 🇫🇷
[3] Daniel Dutra da Silva 🇧🇷 vs Aidan Mayo 🇺🇸 [PR]
Joshua Sheehy 🇺🇸 [ALT] vs [8] Quinn Vandecasteele 🇺🇸
[4] Garrett Johns 🇺🇸 vs Andrew Johnson 🇺🇸 [WC]
Kaylan Bigun 🇺🇸 [ALT] vs [10] Roberto Cid Subervi 🇩🇴
[5] Kilian Feldbausch 🇨🇭 vs Dmitry Popko 🇰🇿
Ryan Colby 🇺🇸 [ALT] vs [9] Christian Langmo 🇺🇸
[6] Braden Shick 🇺🇸 vs Strong Kirchheimer 🇺🇸 [ALT]
Boris Kozlov 🇺🇸 [WC] vs [12] Nick Hardt 🇩🇴
TAG: Circuito Challenger
4 commenti
Basavareddy
Smith
Draxl
Barton
Martin
Glinka
Krueger
Q
SMITH
ANDRADE
MARTIN
DOSTANIC
DRAXL
KOZLOV
KRUEGER
BASAVAREDDY
DRAX
KRUEGER
NISHIKORI
BASARAVEDDY
TABUR
PURTSELADZE
DOSTANIC
ANDRADE
BASAVAREDDY
GLINKA
DRAXL
GOMEZ
WOLF
NISHIKORI
REIS
CRAWFORD