WTA 125 Oeiras: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Presente Lucia Bronzetti nel Md

18/04/2026 22:50 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
POR WTA 125 Oeiras – Tabellone Principale – terra
(1) Francesca Jones GBR vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP
Qualifier vs Celine Naef SUI
(WC) Matilde Jorge POR vs Lucia Bronzetti ITA
Carol Young Suh Lee USA vs (8) Varvara Lepchenko USA

(3) Darja Semenistaja LAT vs Anna-Lena Friedsam GER
Greet Minnen BEL vs Carole Monnet FRA
Jil Teichmann SUI vs Whitney Osuigwe USA
(WC) Miroslava Medvedeva RUS vs (5) Maja Chwalinska POL

(6) Sofia Costoulas BEL vs Anouk Koevermans NED
(WC) Milana Ivantsiv POR vs Elena Pridankina RUS
Storm Hunter AUS vs Qualifier
Fiona Ferro FRA vs (4) Bianca Andreescu CAN

(7) Andrea Lazaro Garcia ESP vs Mona Barthel GER
Linda Klimovicova POL vs (WC) Angelina Voloshchuk POR
Qualifier vs Qualifier
Ekaterine Gorgodze GEO vs (2) Yue Yuan CHN

POR WTA 125 Oeiras – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Polina Kudermetova UZB vs (WC) Beatriz Castro POR
Lea Boskovic CRO vs (8) Caroline Werner GER

(2) Iryna Shymanovich BLR vs Elena Ruxandra Bertea ROU
Francesca Curmi MLT vs (5) Claire Liu USA

(3) Lucie Havlickova CZE vs (WC) Kika Lima POR
Mia Ristic SRB vs (7) Ane Mintegi Del Olmo ESP

(4) Elizara Yaneva BUL vs Alisa Oktiabreva RUS
Tessa Johanna Brockmann GER vs (6) Ayana Akli USA

Center Court – ore 11:00
Lea Boskovic CRO vs (8) Caroline Werner GER Inizio 11:00
(1) Polina Kudermetova UZB vs Beatriz Castro POR
(3) Lucie Havlickova CZE vs Kika Lima POR

Court 1 – ore 11:00
(2) Iryna Shymanovich BLR vs Elena Ruxandra Bertea ROU Inizio 11:00
(4) Elizara Yaneva BUL vs Alisa Oktiabreva RUS
Francesca Curmi MLT vs (5) Claire Liu USA Non prima 15:00

Court 2 – ore 11:00
Mia Ristic SRB vs (7) Ane Mintegi Del Olmo ESP Inizio 11:00
Tessa Johanna Brockmann GER vs (6) Ayana Akli USA

1 commento

miky85 18-04-2026 23:00

Andreescu

Semenistaja

Bronzetti
Barthel

Naef
Chwalinska
Coatoulas
Q

 1
