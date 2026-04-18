WTA 125 Oeiras: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Presente Lucia Bronzetti nel Md
WTA 125 Oeiras – Tabellone Principale – terra
(1) Francesca Jones vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Qualifier vs Celine Naef
(WC) Matilde Jorge vs Lucia Bronzetti
Carol Young Suh Lee vs (8) Varvara Lepchenko
(3) Darja Semenistaja vs Anna-Lena Friedsam
Greet Minnen vs Carole Monnet
Jil Teichmann vs Whitney Osuigwe
(WC) Miroslava Medvedeva vs (5) Maja Chwalinska
(6) Sofia Costoulas vs Anouk Koevermans
(WC) Milana Ivantsiv vs Elena Pridankina
Storm Hunter vs Qualifier
Fiona Ferro vs (4) Bianca Andreescu
(7) Andrea Lazaro Garcia vs Mona Barthel
Linda Klimovicova vs (WC) Angelina Voloshchuk
Qualifier vs Qualifier
Ekaterine Gorgodze vs (2) Yue Yuan
WTA 125 Oeiras – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Polina Kudermetova vs (WC) Beatriz Castro
Lea Boskovic vs (8) Caroline Werner
(2) Iryna Shymanovich vs Elena Ruxandra Bertea
Francesca Curmi vs (5) Claire Liu
(3) Lucie Havlickova vs (WC) Kika Lima
Mia Ristic vs (7) Ane Mintegi Del Olmo
(4) Elizara Yaneva vs Alisa Oktiabreva
Tessa Johanna Brockmann vs (6) Ayana Akli
Center Court – ore 11:00
Lea Boskovic vs (8) Caroline Werner Inizio 11:00
(1) Polina Kudermetova vs Beatriz Castro
(3) Lucie Havlickova vs Kika Lima
Court 1 – ore 11:00
(2) Iryna Shymanovich vs Elena Ruxandra Bertea Inizio 11:00
(4) Elizara Yaneva vs Alisa Oktiabreva
Francesca Curmi vs (5) Claire Liu Non prima 15:00
Court 2 – ore 11:00
Mia Ristic vs (7) Ane Mintegi Del Olmo Inizio 11:00
Tessa Johanna Brockmann vs (6) Ayana Akli
